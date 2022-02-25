Россия исключена из конкурса "Евровидение-2022"

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти США и Великобритании ввели новые санкции в отношении России. DW следит за развитием событий пятницы, 25 февраля (время московское).

Германская служба академических обменов сокращает программы для России

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В связи с вторжением России в Украину Германская служба академических обменов (DAAD) объявила в пятницу о сокращении программ академических обменов с РФ. "Не может быть нормальных отношений с государством, которое ведет агрессивную войну против соседней страны в центре Европы ", - заявил президент DAAD Джойбрато Мукерджи.

Главный офис DAAD в Бонне

Прием заявок на стипендии для России будет прекращен, а все конкурсные отборы на предоставление стипендий DAAD для России отменяются, пояснил президент. Даже те немецкие стипендиаты, которые прошли отборочный конкурс, не получат финансовую поддержку на время пребывания и учебы в России.

DAAD ожидает, что и немецкие университеты приостановят все проекты, реализуемые ими совместно с партнерскими учреждениями в России и Беларуси. DAAD также объявила, что принятые сейчас меры могут быть скорректированы "по согласованию с правительством Германии и после обсуждения с Конференцией ректоров учебных заведений Германии (HRK) и немецкими университетами" в ближайшее время.

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Власти Великобритании внесли президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова в санкционный список Соединенного Королевства. Обновленный список был опубликован в пятницу на сайте британского правительства. Отмечается, что санкции в данном случае предусматривают замораживание активов.

Санкции против Владимира Путина планируют ввести и США. Соответствующее решение может быть озвучено уже в пятницу, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования для сдерживания России

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования NRF на свой восточный фланг для сдерживания России, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после видеоконференции глав государств и правительств 30 стран НАТО в пятницу. Он не уточнил, где именно планируется дислоцировать эти силы.

Страны НАТО в совместном заявлении, принятом по итогам видеоконференции, подчеркнули твердую приверженность статье 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. "Мы сделаем все, что необходимо, для защиты и обороны каждого союзника и каждой пяди территории НАТО. Мы будем и впредь принимать все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты наших союзников", - говорится в документе.

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В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Европу на период с 26 февраля по 13 марта. Аннулированы рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта будет временно приостановлена.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте s7.ru после получения SMS-сообщения с извещением об отмене рейса. В случае если билет куплен в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета.

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Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) возвращается в пятницу вечером в Берлин из Киева, куда он прибыл в среду для срочных переговоров с коллегами, сообщил журналистам официальный представитель BND. По словам спикера, нападение России на Украину стало для главы BND сюрпризом. Из-за начала боевых действий и закрытия воздушного пространства Каль не смог вернуться в Германию на самолете и был вынужден воспользоваться наземными видами транспорта, что из-за наплыва беженцев оказалось сложным и долгим делом.

МИД Украины призывает немедленно отключить РФ от SWIFT

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Министерство иностранных дел Украины в пятницу распространило заявление, в котором содержится призыв к европейским странам немедленно отключить РФ от платежной системы SWIFT. "Мы призываем некоторые европейские страны не руководствоваться узкими политическими интересами, когда речь идет о защите безопасности не только украинских граждан, но и безопасности всех граждан Европы. На кону стоит дальнейшая судьба международной архитектуры безопасности и глобального мироустройства, основанного на уважении устава ООН и основополагающих норм международного права", - говорится в заявлении МИД.

В документе выражена благодарность США, Канаде, ЕС и другим государствам за введение новых экономических санкций против РФ. В то же время указывается, что данные меры пока недостаточны для остановки вооруженных действий России в Украине. В связи с этим Киев обратился к партнерам с просьбой предоставить дополнительное вооружение, которое позволит улучшить оборонные возможности страны.

В Берлине у ведомства федерального канцлера Германии второй день проходит акция солидарности с Украиной, подвергшейся нападению со стороны России

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Российские ученые и научные журналисты выступили с открытым письмом против войны в Украине. "Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Для этой войны нет никаких разумных оправданий", - говорится в письме.

В обращении подчеркивается, что попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развёртывания военной операции не вызывают никакого доверия. "Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против неё несправедлива и откровенно бессмысленна. Украина была и остаётся близкой нам страной", - отмечают авторы письма.

По их убеждению, развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. А это "означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию при полном отсутствии позитивных перспектив". Авторы письма потребовали немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. На данный момент письмо подписали свыше 700 человек. Подписи продолжают поступать.

ЕС внес Путина и Лаврова в санкионный список

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС, что президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова внесли в санкционный список, передает корреспондент DW. Совет ЕС на заседании утвердил второй пакет санкций за начало Россией полномасштабной войны против Украины.

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила в пятницу об отмене всех запланированных в России этапов Кубка мира из-за вторжения российских войск на территорию Украины. В интересах "безопасности всех участников и сохранения целостности Кубка мира", соревнования, запланированные на этот сезон, должны быть либо отменены, либо перенесены на другие площадки, говорится в заявлении.

В первую очередь это касается этапа по ски-кроссу на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области и соревнований по спортивной акробатике в Ярославле, намеченных на эти выходные. Кроме того, не состоится финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, запланированный на 18-20 марта, а также Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти с 18 по 20 марта в Нижнем Тагиле и с 25 по 27 марта в Чайковском. Новые даты и места проведения пока не определены.