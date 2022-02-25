Россия исключена из конкурса "Евровидение-2022"

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти США и Великобритании ввели новые санкции в отношении России. DW следит за развитием событий пятницы, 25 февраля (время московское).
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В связи с вторжением России в Украину Германская служба академических обменов (DAAD) объявила в пятницу о сокращении программ академических обменов с РФ. "Не может быть нормальных отношений с государством, которое ведет агрессивную войну против соседней страны в центре Европы ", - заявил президент DAAD Джойбрато Мукерджи.
Прием заявок на стипендии для России будет прекращен, а все конкурсные отборы на предоставление стипендий DAAD для России отменяются, пояснил президент. Даже те немецкие стипендиаты, которые прошли отборочный конкурс, не получат финансовую поддержку на время пребывания и учебы в России.
DAAD ожидает, что и немецкие университеты приостановят все проекты, реализуемые ими совместно с партнерскими учреждениями в России и Беларуси. DAAD также объявила, что принятые сейчас меры могут быть скорректированы "по согласованию с правительством Германии и после обсуждения с Конференцией ректоров учебных заведений Германии (HRK) и немецкими университетами" в ближайшее время.
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Власти Великобритании внесли президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова в санкционный список Соединенного Королевства. Обновленный список был опубликован в пятницу на сайте британского правительства. Отмечается, что санкции в данном случае предусматривают замораживание активов.
Санкции против Владимира Путина планируют ввести и США. Соответствующее решение может быть озвучено уже в пятницу, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования NRF на свой восточный фланг для сдерживания России, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после видеоконференции глав государств и правительств 30 стран НАТО в пятницу. Он не уточнил, где именно планируется дислоцировать эти силы.
Страны НАТО в совместном заявлении, принятом по итогам видеоконференции, подчеркнули твердую приверженность статье 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. "Мы сделаем все, что необходимо, для защиты и обороны каждого союзника и каждой пяди территории НАТО. Мы будем и впредь принимать все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты наших союзников", - говорится в документе.
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В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Европу на период с 26 февраля по 13 марта. Аннулированы рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта будет временно приостановлена.
Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте s7.ru после получения SMS-сообщения с извещением об отмене рейса. В случае если билет куплен в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета.
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Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) возвращается в пятницу вечером в Берлин из Киева, куда он прибыл в среду для срочных переговоров с коллегами, сообщил журналистам официальный представитель BND. По словам спикера, нападение России на Украину стало для главы BND сюрпризом. Из-за начала боевых действий и закрытия воздушного пространства Каль не смог вернуться в Германию на самолете и был вынужден воспользоваться наземными видами транспорта, что из-за наплыва беженцев оказалось сложным и долгим делом.
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Министерство иностранных дел Украины в пятницу распространило заявление, в котором содержится призыв к европейским странам немедленно отключить РФ от платежной системы SWIFT. "Мы призываем некоторые европейские страны не руководствоваться узкими политическими интересами, когда речь идет о защите безопасности не только украинских граждан, но и безопасности всех граждан Европы. На кону стоит дальнейшая судьба международной архитектуры безопасности и глобального мироустройства, основанного на уважении устава ООН и основополагающих норм международного права", - говорится в заявлении МИД.
В документе выражена благодарность США, Канаде, ЕС и другим государствам за введение новых экономических санкций против РФ. В то же время указывается, что данные меры пока недостаточны для остановки вооруженных действий России в Украине. В связи с этим Киев обратился к партнерам с просьбой предоставить дополнительное вооружение, которое позволит улучшить оборонные возможности страны.
В Берлине у ведомства федерального канцлера Германии второй день проходит акция солидарности с Украиной, подвергшейся нападению со стороны России
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Российские ученые и научные журналисты выступили с открытым письмом против войны в Украине. "Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Для этой войны нет никаких разумных оправданий", - говорится в письме.
В обращении подчеркивается, что попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развёртывания военной операции не вызывают никакого доверия. "Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против неё несправедлива и откровенно бессмысленна. Украина была и остаётся близкой нам страной", - отмечают авторы письма.
По их убеждению, развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. А это "означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию при полном отсутствии позитивных перспектив". Авторы письма потребовали немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. На данный момент письмо подписали свыше 700 человек. Подписи продолжают поступать.
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС, что президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова внесли в санкционный список, передает корреспондент DW. Совет ЕС на заседании утвердил второй пакет санкций за начало Россией полномасштабной войны против Украины.
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила в пятницу об отмене всех запланированных в России этапов Кубка мира из-за вторжения российских войск на территорию Украины. В интересах "безопасности всех участников и сохранения целостности Кубка мира", соревнования, запланированные на этот сезон, должны быть либо отменены, либо перенесены на другие площадки, говорится в заявлении.
В первую очередь это касается этапа по ски-кроссу на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области и соревнований по спортивной акробатике в Ярославле, намеченных на эти выходные. Кроме того, не состоится финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, запланированный на 18-20 марта, а также Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти с 18 по 20 марта в Нижнем Тагиле и с 25 по 27 марта в Чайковском. Новые даты и места проведения пока не определены.
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