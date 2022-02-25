 Евросоюз из-за войны в Украине может заморозить активы Путина и Лаврова | Новости из Германии о Европе | DW | 25.02.2022

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Европа

Евросоюз из-за войны в Украине может заморозить активы Путина и Лаврова

Вопрос о заморозке активов президента РФ обсуждался на внеочередном саммите ЕС 24 февраля. Евросоюз готов ввести санкции против "многих других" олигархов, сообщил источник.

Владимир Путин и Сергей Лавров

Страны Евросоюза договорились заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за нападения России на Украину, сообщили в пятницу, 25 февраля, западные информагентства со ссылкой на информированные источники ЕС. По их сведениям, главы государств и правительств стран ЕС договорились о таком шаге накануне вечером в ходе внеочередного саммита. Они также решили проработать дальнейшие элементы третьего пакета санкций против России, который может быть принят в случае дальнейшего ухудшения ситуации в конфликте вокруг Украины.

"Мы будем действовать как можно скорее", - цитирует агентство Reuters чиновника ЕС . Он также отметил, что Евросоюз может взять под прицел многих олигархов. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал недостаточную, по его мнению, реакцию Европы на российское вторжение в его страну.

Третий пакет санкций против России пока не готов

По словам источника, на саммите ЕС вечером 24 февраля обсуждалось и предложение стран Балтии прекратить импорт Польшей и другими странами Евросоюза угля из оккупированных Россией регионов Донбасса. "Они обсудили вопрос о том, как мы можем постепенно отказаться от этого", - сказал чиновник.

Между тем официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) объяснил большую продолжительность дискуссий на саммите ЕС тем, что лидеры европейских стран хотели согласовать единую оценку происходящего в Украине. Хебештрайт также сообщил, что страны ЕС пока не согласовали третий санкционный пакет против России, однако тесная координация позиций поможет впоследствии быстро принять меры.

Глава МИД Люксембурге Жан Ассельборн ранее сообщил, что третий пакет санкций может предусматривать отключение России от международной платежной системы SWIFT и штрафные меры против российского финансового и энергетического секторов.

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    Автор: Николай Пермяков


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