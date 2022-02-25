 США ввели санкции против Беларуси за содействие вторжению РФ в Украину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2022

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Мир

США ввели санкции против Беларуси за содействие вторжению РФ в Украину

Под ограничения Минфина США подпали 24 физических и юридических лица, включая министра обороны Виктора Хренина, из-за поддержки Минском российской агрессии против Украины.

Здание Минфина США в Вашингтоне

Здание Минфина США в Вашингтоне

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц в связи с "поддержкой и содействием", которые Минск оказал вторжению России в Украину. "Эти меры направлены на оборонный сектор и финансовые учреждения Беларуси - две сферы, в которых Беларусь имеет тесные связи с Россией", – говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг, 24 февраля.

В санкционный список Минфина, в частности, попали два крупных государственных банка - "Белинвестбанк" и "Банк Дабрабыт", а также целый ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Кроме того, ограничительные меры затронули министра обороны Беларуси Виктора Хренина, госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева, бывшего члена кабинета министров, который входит в окружение белорусского правителя Александра Лукашенко.

Режим Лукашенко "в настоящее время ставит под угрозу суверенитет Беларуси, поддерживая дальнейшее вторжение России в Украину", отметила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, Минфин США "продолжает подрывать военный и финансовый потенциал Беларуси с помощью целенаправленных санкций".

Санкции против России

В связи с нападением российских войск на Украину президент США Джо Байден 24 февраля объявил о введении нового пакета "сокрушительных" санкций против России, которые предусматривают среди прочего замораживание активов крупных банков и прекращение экспорта высокотехнологичных товаров в страну.

Власти Великобритании также объявили о санкциях как в отношении России, так и в отношении Беларуси за ее содействие вторжению.

Новые санкции против России ввели также Евросоюз, Австралия, Канада, Япония. Под европейские ограничения подпали 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание независимости "ДНР" и "ЛНР", министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, глава КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

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    Автор: Янина Мороз


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