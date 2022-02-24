 Президент США Байден объявил о введении ″сокрушительных″ санкций против России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Президент США Байден объявил о введении "сокрушительных" санкций против России

Новый пакет штрафных мер направлен против российских банков, олигархов и сферы высоких технологий. В то же время Байден решил пока не отключать Россию от SWIFT и не вводить санкций против энергетического сектора РФ.

Президент США Джо Байден

Джо Байден

Президент США Джо Байден объявил о введении нового пакета "сокрушительных" санкций против России в связи с нападением российских войск на Украину. "Президент России выбрал эту войну, и его страна будет расплачиваться за его действия. Сегодня утром я встретился с коллегами из G7, чтобы обсудить неоправленное нападение президента Путина на Украину, и мы согласились двигаться к введению сокрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы стоим вместе с мужественным народом Украины", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 24 февраля.

По словам Байдена, новые санкции направлены против четырех российских банков, на долю которых приходится в общей сложности около трети всего российского капитала, в том числе против второго по величине российского банка - ВТБ. Они отстраняются от работы на американском финансовом рынке и сделок в долларах США. Байден отметил, что аналогичные меры запланированы и или уже применяются в Евросоюзе, Великобритании и Японии.

Отключения России от SWIFT пока не будет

Штрафные меры вводятся против еще целого ряда лиц из ближайшего окружения Путина, устанавливается жесткий экспортный контроль с целью лишить российскую промышленность и армию американских полупроводников и других высокотехнологичных продуктов.

В то же время Байден сообщил, что США пока не будут отключать Россию от международной платежной системы SWIFT, на чем настаивает, в том числе Украина. Не вводится пока штрафных мер и против российского энергетического сектора.

Джо Байден, однако, указал, что в случае дальнейшего обострения кризиса вокруг Украины санкции США против России могут быть еще более усилены. "У Путина гораздо более честолюбивые планы в Украине - он хочет восстановить бывший Советский Союз", - убежден президент США.

США перебрасывают дополнительные войска в Германию

По словам Джо Байдена, в рамках реакции НАТО на конфликт вокруг Украины он распорядился об отправке дополнительных войск в Германию. "Речь идет о подразделениях, которые уже переведены в состояние боевой готовности. Наши войска отправляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а чтобы защитить наших союзников по НАТО и успокоить наших союзников на востоке", - пояснил он.

"Хорошая новость заключается в том, что НАТО сейчас более едина и полна решимости, чем когда-либо. Нет никаких сомнений в том, что все союзники по НАТО выполнят статью 5, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех", - подчеркнул Байден. 

Только в начале недели Белый дом сообщил о переброске из Италии в страны Балтии пехотного батальона численностью в 800 солдат и передислокации на восточный фланг НАТО военнослужащих и вертолетов из Германии. В целом, по заявлению Белого дома, в Европе сейчас дислоцировано свыше 90 тысяч военнослужащих США. Из-за конфликта вокруг Украины США дополнительно перебросили в Восточную Европу еще 5 тысяч солдат.

Смотрите также:

  • Российские бронетранспортеры едут в сторону Украины из Крыма

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси

    Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

  • Президент Украины Владимир Зеленский

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

  • Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

  • пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Киева.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские ракетные удары по Киеву

    В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

  • Взрывы в Мариуполе

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Взрывы в Мариуполе

    Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

  • Пожарные тушат пожар в многоэтажном доме, в который попал российский снаряд

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Ракетные удары по Харькову

    Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

  • Мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области

    Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

  • Рухнувший беспилотник в центре Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Рухнувший российский беспилотник в центре Киева

    Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

  • Автомобильные пробки на дорогах Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Жители Киева уезжают из города

    Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

  • Очереди у банкоматов

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Очереди у банкоматов

    У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 20:14

Санкции Запада: во сколько россиянам обойдутся действия Путина в Донбассе (23.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие эксперты о санкциях против Кремля: новые штрафные меры могут ударить по простым россиянам (23.02.2022)  

Какие санкции ждут нефтегазовый сектор России за признание "ДНР" и "ЛНР"? (23.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Россия начала войну против Украины  

Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны  

Почему в школах Казахстана отменяют обязательные уроки от жены Назарбаева  