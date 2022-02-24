Светлана Алексиевич: Красный человек опять поднялся и дает нам бой. Надеюсь, последний

Последние недели Светлана Алексиевич внимательно следила за происходящим в Украине, но еще буквально вчера не могла себе представить, что начнется война и реальные боевые действия. В начале февраля она дискутировала с писательницей Гертой Мюллер и убеждала ее, что "Путин не безумец" и не может так поступить. "Оказывается, может", - с сожалением говорит нобелевский лауреат.

DW: У вас есть понимание - зачем Путину война?

Светлана Алексиевич: Думаю, он чувствует себя мессией. Редкий человек может остаться у власти так долго и устоять перед ее соблазном, как, например, сумела Ангела Меркель. После двух сроков начинается отрыв человека от реальности, он живет в собственном пространстве, которое выстраивается из кусков общения со своим окружением. А такие люди в основном общаются с силовиками. Александра Дугина в 1990-е, во времена демократии, считали маргиналом. А сегодня это придворный философ Путина.

- Сегодня Владимир Зеленский обращался не только к украинскому народу, но и к россиянам: призывал протестовать против войны. Как думаете, Россия проснется?

- У меня большие сомнения. Возможно, только когда появятся первые гробы. Почему-то кажется, что погибших будет много.

Российскому народу нужно время. У него сейчас какая-то анемия, он будто в летаргическом сне от того, что пережил, от того, что многое не проговорено в обществе. А это так важно. Немцы говорят и говорят о нацизме, хотя столько лет прошло. Уже некоторые даже выступают против: "Сколько можно каяться?" А они каются и каются, поскольку, наверное, не доверяют человеческой природе. И это дает плоды: в этом обществе приятно жить, власть находится в руках у разумного большинства.

Протесты в России против войны в Украине

Скорее, люди выйдут и будут протестовать в Германии, Португалии, Испании. Насчет россиян - не знаю. С белорусами более понятно: выйти на улицу сейчас - значит попасть в тюрьму, где над людьми жестоко издеваются.

Светлана Алексиевич считает, что сегодня путинская Россия представляет собой уязвленную униженную империю, а такие государства способны на страшные действия. Пример тому - нацистская Германия 1930-х годов.

- То, что мы сегодня наблюдаем, - это 1930-е годы, когда к власти в Германии пришел человек и сказал: "Я подниму вас с колен, мы будем великой державой". Начинал он точно так же: возвращал "свои" земли - Судеты, территорию Польши. А потом пошел завоевывать весь мир. По-моему, так начинается фашизм.

Совершенно ясно, что Путин не остановится на бомбежках Украины, наверняка будут оккупированы украинские территории, начнется долгая партизанская война. Ведь украинцы не те люди, которых можно просто разогнать.

Но они не хотели воевать и постоянно искали пути для переговоров по Донбассу. Теперь многие готовы защищать свою Родину. В целом, у меня сегодня даже не хватает слов, чтобы понять произошедшее и четко прокомментировать. К слову, решила, что книга о Беларуси не будет заканчиваться только нашими проблемами. В ней будет выход на войну, на то, что происходит. Что "красный человек" не умер - он опять поднялся и опять дает нам бой. Надеюсь, последний.

По мнению Светланы Алексиевич, Лукашенко осознает, что находится во власти Путина, но он не может не поддержать Россию в этой кампании: для него это единственный способ сохранить власть и выжить политически.

- Не думаю, что он хочет участвовать в войне с украинцами. Но он будет поставлен перед фактом. Его омоют кровью, как он сам омыл своих силовиков. Этот принцип везде действует одинаково. Они же не живут по законам дипломатии, гражданского общества. Это все - не хочется произносить эти слова - бандитские понятия.

Украинский Мариуполь, 24 февраля 2022 года

Когда я слушала лекцию Путина об ошибках Ленина, у меня возник вопрос: где он нахватался этой неправды, этих полузнаний, которые ему внушило безграмотное окружение? Будто Украина - это нечаянная страна с более 40 миллионами жителей. Хотя за себя и свою свободу она воевала еще с Екатериной Второй.

- Украинцы стали врагами с Россией если не на века, то точно на десятилетия. Как в этой ситуации не поссорить украинцев и белорусов, когда российские войска пришли в том числе с территории Беларуси?

- Об этом должен думать Лукашенко, если он называет себя главнокомандующим. Иначе эта зияющая рана надолго останется в истории. Украинцы в последнее время перенесли столько испытаний и понесли много жертв. Для них удар от Беларуси - это как удар в спину, предательство. Недавно я смотрела репортаж журналистов, которые говорили с людьми, живущими на белорусско-украинской границе. "Что вы? Белорусы - наши братья, они никогда не будут в нас стрелять", - сказали украинцы. И очень похоже отвечали белорусы: "А что нам сделали украинцы? Ничего". Простые люди умнее политиков. Сегодня наши общества обогнали их.

Украинцы очень гордый народ - я все детство провела среди них. Что бы они сейчас ни делали - ходили по улицам, разговаривали друг с другом - над ними теперь война. Но даже войной это нельзя назвать - это предательство, когда братья вдруг всаживают в спину нож. Я не думала, что сама буду окажусь на войне, когда все время разглядывала ее со стороны, даже когда была в Афганистане. А теперь мы на войне.

Страшно представить себе, что будет с людьми, которые будут воевать. Они же думали жить в будущем, а не в прошлом…

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