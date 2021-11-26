 Ангела Меркель уходит с поста канцлера под звуки панк-рока | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Ангела Меркель уходит с поста канцлера под звуки панк-рока

Плейлист, составленный Ангелой Меркель для исполнения военным оркестром на торжественной церемонии прощания с ней, демонстрирует ее чувство юмора и радость от того, чего она достигла в жизни.

Ангела Меркель с букетом цветов

Ангела Меркель (Angela Merkel) официально покидает пост канцлера Германии, который она занимала 16 лет. И, несмотря на то, что она, пока парламент не изберет ей преемника, останется в должности главы кабинета министров в статусе временно исполняющей обязанности, вечером в четверг, 2 декабря, во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоится торжественная церемония проводов первой женщины, находившейся у руля немецкого правительства.

Грандиозная церемония при свете факелов

Этот традиционный военный церемониальный акт под названием "Der Große Zapfenstreich", совершаемый в Германии для чествования уходящих в отставку высших должностных лиц государства, а также генералов армии, считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Федеративной Республики могут отдать гражданскому лицу.

Церемония Zapfenstreich

Церемония "Zapfenstreich"

Церемониал, всегда проводимый вечером при свете факелов, точно расписан и отработан до мелочей. Руководит им офицер бундесвера, по меньшей мере, в ранге штабного офицера. За музыкальное исполнение отвечает глава музыкального корпуса. Самая зрелищная часть этого грандиозного музыкального представления - марш воинских частей в полном парадном обмундировании, с факелами.

Музыкальный коктейль от Ангелы Меркель

По традиции, предварительно виновник торжества может выбрать несколько музыкальных произведений, которые он хотел бы услышать в исполнении оркестра бундесвера. Музыкальные предпочтения Ангелы Меркель, которая вообще-то известна своим пристрастием к классической музыке, для многих оказались сюрпризом.

Как стало известно, по заявкам уходящего в отставку федерального канцлера военные музыканты отрепетировали христианский гимн "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя"), слова к которому написал немецкий католический священник и теолог XVIII века Игнац Франц (Ignaz Franz), а в дополнение к нему - композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") легендарной немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) и шлягер 1970-х "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку"), в свое время прославивший "мать немецкого панк-рока" Нину Хаген (Nina Hagen). Вот такой неожиданный музыкальный коктейль.

Made in ГДР

Так же, как Хильдегард Кнеф и Нина Хаген, Ангела Меркель родом из ГДР. Она появилась на свет в Темплине - городе в федеральной земле Бранденбург. Как и многие другие выросшие в ГДР представители ее поколения, Меркель любила слушать песни Нины Хаген. Ну, а текст выбранного ею для исполнения на прощальной церемонии песни "Ты забыл цветную пленку", впервые прозвучавшего в 1974 году, и сегодня знает наизусть чуть ли не каждый второй житель Восточной Германии.

Особенно в нем выделяется такая строчка: "Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war, ha ha" ("Теперь никто нам не поверит, как хорошо было здесь, ха-ха"). Получается, Меркель тоскует по ГДР? Вряд ли. Скорее, выбором этой песни политик просто решила продемонстрировать свое чувство юмора - которого, кстати, ей не занимать.

Между прочим, лет тридцать назад Ангела Меркель, в то время занимавшая пост федерального министра по делам женщин и молодежи, лично встретилась с Ниной Хаген в одном телевизионном ток-шоу. Когда речь там зашла о наркозависимости, Хаген вдруг бросила Меркель: "Я сыта по горло твоей ложью, твоим лицемерием". Но судя по тому, что Ангела Меркель захотела услышать на "Большой вечерней заре" песню из репертуара панк-принцессы, она давно уже простила Хаген ее выпад.

Плейлисты Шрёдера, де Мезьера и фон дер Ляйен

Ну, а что включали в свои плейлисты другие немецкие политики? Как оказалось, и в прошлые годы без сюрпризов не обошлось. Так, бывший министр обороны ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) внес в свою музыкальную подборку совершенно несерьезный шлягер "Life is Life" австрийской поп-рок-группы Opus - песню, которая обычно звучит на знаменитом "Баллермане-6", тусовочном месте немцев в курортной зоне Платья-де-Пальма на Майорке.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) заказал "Moritat von Mackie Messer" ("Баллада о Мэкки-Ноже") из "Трехгрошовой оперы" Бертольта Брехта (Bertolt Brecht) и "Summertime" Джорджа Гершвина. Смех у многих вызвала третья композиция в списке Шрёдера - томная песня в исполнении Фрэнка Синатры "My Way" ("Мой путь"). 

Между прочим, особой любовью у уходящих в отставку немецких политиков, похоже, пользуется ставшая гимном Европы "Ода к радости" Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Исполнить ее на "Большой вечерней заре" просили уже трижды, в том числе - бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая затем переехала в Брюссель, где заняла должность председателя Евроомиссии.

Старинный ритуал, вызывающий споры

Традиция прощальной церемонии восходит к XVI столетию. В средние века в военных лагерях вечерами много пили и играли в азартные игры. Но к определенному часу раздавалась барабанная дробь - и солдаты тут же должны были забивать в бочку с пивом пробку. Это означало, что пришло время ночного покоя, и пиво больше не должно цедиться из бочек.

Церемония Zapfenstreich

Дежурный офицер или фельдфебель, совершавший обход лагеря в сопровождении барабанщика и волынщика, стучал палкой или саблей по горлышкам бочек, что означало безусловный приказ прекратить разливать пиво. А барабанщик и волынщик играли сигнал - Zapfenstreich. Это старое немецкое слово переводится не только как "удар по кранам пивных бочек", но и как "вечерняя заря" (сигнал), а также "отбой". В любом случае, по этой музыкальной команде в лагере воцарялась тишина, жизнь в нем замирала. А любого, кто не подчинялся порядку, ожидало суровое наказание.

Столетия спустя "Zapfenstreich" превратился в зрелищный церемониал, который проводится в Германии сегодня. Мероприятие, приводящее многих в восторг, вызывает и споры. Так, например, далеко не все приветствовали организацию этой торжественной церемонии для солдат бундесвера, вернувшихся из Афганистана. Есть немцы, которые требуют ее вообще запретить: факельное шествие бундесверовцев в сверкающих стальных касках вызывает у них ассоциации с нацистскими маршами времен "третьего рейха". Однако большинство людей по-прежнему считают этот церемониал прекрасным старинным ритуалом, транслирующим из прошлого в будущее социально-культурные традиции Германии.

Смотрите также:

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, в Западной Германии, но уже через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском регионе Уккермарк в городе Темплине, где Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу.

  • Школьный класс Ангелы Меркель, 1971 год

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография сделана в Темплине в 1971 году. Будущий федеральный канцлер Германии здесь во втором ряду в центре.

  • Церковь в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Отец Ангелы Меркель Хорст Каснер был евангелическим теологом и пастором. В Темплине он участвовал в создании центра для подготовки протестантских священников - пасторского колледжа, затем руководил его работой, а также проводил службы и читал проповеди в такой вот старой фахверковой церквушке.

  • Хорст Каснер - отец Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография пастора Каснера сделана в Темплине в 2004 году. Он всю жизнь прослужил священником. В 85-летнем возрасте, незадолго до смерти, еще венчал новобрачных.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 1957 году семья Каснеров поселилась в небольшой квартире под самой крышей в этом доме на территории интерната для инвалидов, принадлежащего одному из благотворительных церковных фондов. После ремонта внешний облик здания изменился: раньше фасад был кирпичный.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Интернат до сих пор существует. Так выглядит лестничная клетка в доме, где выросла Ангела Меркель, и дверь в ту самую квартиру Каснеров. Позже у будущего главы немецкого правительства появилась отдельная комната этажом ниже.

  • Хорст и Херлинда Каснеры - родители Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 2005 году в день избрания их дочери канцлером ФРГ Хорст Каснер (1926-2011) и Херлинд Каснер (1928-2019) присутствовали на гостевой трибуне в здании Рейхстага. Но вообще на публичных мероприятиях они появлялись очень редко.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Темплин расположен в земле Бранденбург примерно в сотне километров севернее Берлина. Хотя население города составляет всего около 16 тысяч человек, по своей площади этот город занимает восьмое место в Германии. То есть по территории он больше, чем, например, Дрезден, Бремен или Мюнхен. Только посмотрите, как просторно вокруг здешней Ратуши.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Первое письменное упоминание Темплина датировано 1270 годом. Как видно на этой фотографии, в городе сохранилась часть средневековой крепостной стены и много старых фахверковых домиков.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель покинула Темплин после окончания школы в 1972 году, когда она начала изучать физику в Лейпциге. После этого бывала здесь лишь время от времени, только навещая родителей. Однако уже много лет по соседству находится официальное второе место жительства нынешнего канцлера ФРГ.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного гражданина города.

  • Дом Ангелы Меркель около Темплина

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.

  • Озеро Провескезе в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за вездесущих улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Покидая родину Ангелы Меркель - бранденбургский регион Уккермарк, присмотримся к надписи на этом доме в Темплине. Это слова католического святого Франциска Ассизского: "Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное".

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Меркель подарили спорный кизил и дубовую пешку (фото)

В последние недели и дни своего канцлерства Ангеле Меркель, хочет ли она этого или нет, придется принимать многочисленные подарки.  

Женский апофеоз в Байройте: Лынив - за пультом, Меркель - в оранжевом

Ангела Меркель последний раз приехала на премьеру в статусе канцлера ФРГ, а женский украино-литовский тандем затмил режиссера из России.  

Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)

Дача Ангелы Меркель, обычный сельский дом, находится в небольшой деревне около бранденбургского города Темплина, где она выросла.  

Опубликован поддельный дневник мужа Ангелы Меркель

Этот псевдодневник написан от лица супруга федерального канцлера Ангелы Меркель, но истинные авторы его пожелали остаться неизвестными.  

Ангела Меркель по выходным печет пироги

Как призналась канцлер ФРГ, обязанности по хозяйству в своей семье она делит с мужем. Йоахим Зауэр ездит за покупками, а Ангела Меркель готовит обеды и печет пироги - конечно, когда у нее на это есть свободное время.  

Супруг Ангелы Меркель свыкся с ролью "первого джентльмена"

Муж канцлера ФРГ, профессор химии Йоахим Зауэр первое время уклонялся от протокольных обязанностей. Теперь он, похоже, уже смирился с непривычной ролью, но по-прежнему не дает интервью.  

Меркель на красной дорожке Байройта

Канцлер Ангела Меркель приезжает на открытие Байройтского фестиваля каждый год. И каждый сезон - в новом наряде.  

Многогранная Меркель

Ее сравнивали с Гитлером, доминой и матерью Терезой. Смотрите, как пресса реагировала на смену имиджей канцлера ФРГ Ангелы Меркель.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отпускной гардероб Ангелы Меркель: что изменилось? (02.08.2017)  

О чем рассказала Меркель женскому журналу  

Феминизм крепчает, но мужчинам живется легче, чем женщинам  

Также по теме

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангелу Меркель с поста канцлера ФРГ проводят шлягером из ГДР 26.11.2021

Для традиционной церемонии прощания с канцлером ФРГ Ангела Меркель выбрала шлягер 1970-х из ГДР, а также композицию легендарной немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф.