Ангела Меркель уходит с поста канцлера под звуки панк-рока

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Плейлист, составленный Ангелой Меркель для исполнения военным оркестром на торжественной церемонии прощания с ней, демонстрирует ее чувство юмора и радость от того, чего она достигла в жизни.
Ангела Меркель (Angela Merkel) официально покидает пост канцлера Германии, который она занимала 16 лет. И, несмотря на то, что она, пока парламент не изберет ей преемника, останется в должности главы кабинета министров в статусе временно исполняющей обязанности, вечером в четверг, 2 декабря, во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоится торжественная церемония проводов первой женщины, находившейся у руля немецкого правительства.
Этот традиционный военный церемониальный акт под названием "Der Große Zapfenstreich", совершаемый в Германии для чествования уходящих в отставку высших должностных лиц государства, а также генералов армии, считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Федеративной Республики могут отдать гражданскому лицу.
Церемониал, всегда проводимый вечером при свете факелов, точно расписан и отработан до мелочей. Руководит им офицер бундесвера, по меньшей мере, в ранге штабного офицера. За музыкальное исполнение отвечает глава музыкального корпуса. Самая зрелищная часть этого грандиозного музыкального представления - марш воинских частей в полном парадном обмундировании, с факелами.
По традиции, предварительно виновник торжества может выбрать несколько музыкальных произведений, которые он хотел бы услышать в исполнении оркестра бундесвера. Музыкальные предпочтения Ангелы Меркель, которая вообще-то известна своим пристрастием к классической музыке, для многих оказались сюрпризом.
Как стало известно, по заявкам уходящего в отставку федерального канцлера военные музыканты отрепетировали христианский гимн "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя"), слова к которому написал немецкий католический священник и теолог XVIII века Игнац Франц (Ignaz Franz), а в дополнение к нему - композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") легендарной немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) и шлягер 1970-х "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку"), в свое время прославивший "мать немецкого панк-рока" Нину Хаген (Nina Hagen). Вот такой неожиданный музыкальный коктейль.
Так же, как Хильдегард Кнеф и Нина Хаген, Ангела Меркель родом из ГДР. Она появилась на свет в Темплине - городе в федеральной земле Бранденбург. Как и многие другие выросшие в ГДР представители ее поколения, Меркель любила слушать песни Нины Хаген. Ну, а текст выбранного ею для исполнения на прощальной церемонии песни "Ты забыл цветную пленку", впервые прозвучавшего в 1974 году, и сегодня знает наизусть чуть ли не каждый второй житель Восточной Германии.
Особенно в нем выделяется такая строчка: "Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war, ha ha" ("Теперь никто нам не поверит, как хорошо было здесь, ха-ха"). Получается, Меркель тоскует по ГДР? Вряд ли. Скорее, выбором этой песни политик просто решила продемонстрировать свое чувство юмора - которого, кстати, ей не занимать.
Между прочим, лет тридцать назад Ангела Меркель, в то время занимавшая пост федерального министра по делам женщин и молодежи, лично встретилась с Ниной Хаген в одном телевизионном ток-шоу. Когда речь там зашла о наркозависимости, Хаген вдруг бросила Меркель: "Я сыта по горло твоей ложью, твоим лицемерием". Но судя по тому, что Ангела Меркель захотела услышать на "Большой вечерней заре" песню из репертуара панк-принцессы, она давно уже простила Хаген ее выпад.
Ну, а что включали в свои плейлисты другие немецкие политики? Как оказалось, и в прошлые годы без сюрпризов не обошлось. Так, бывший министр обороны ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) внес в свою музыкальную подборку совершенно несерьезный шлягер "Life is Life" австрийской поп-рок-группы Opus - песню, которая обычно звучит на знаменитом "Баллермане-6", тусовочном месте немцев в курортной зоне Платья-де-Пальма на Майорке.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) заказал "Moritat von Mackie Messer" ("Баллада о Мэкки-Ноже") из "Трехгрошовой оперы" Бертольта Брехта (Bertolt Brecht) и "Summertime" Джорджа Гершвина. Смех у многих вызвала третья композиция в списке Шрёдера - томная песня в исполнении Фрэнка Синатры "My Way" ("Мой путь").
Между прочим, особой любовью у уходящих в отставку немецких политиков, похоже, пользуется ставшая гимном Европы "Ода к радости" Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Исполнить ее на "Большой вечерней заре" просили уже трижды, в том числе - бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая затем переехала в Брюссель, где заняла должность председателя Евроомиссии.
Традиция прощальной церемонии восходит к XVI столетию. В средние века в военных лагерях вечерами много пили и играли в азартные игры. Но к определенному часу раздавалась барабанная дробь - и солдаты тут же должны были забивать в бочку с пивом пробку. Это означало, что пришло время ночного покоя, и пиво больше не должно цедиться из бочек.
Дежурный офицер или фельдфебель, совершавший обход лагеря в сопровождении барабанщика и волынщика, стучал палкой или саблей по горлышкам бочек, что означало безусловный приказ прекратить разливать пиво. А барабанщик и волынщик играли сигнал - Zapfenstreich. Это старое немецкое слово переводится не только как "удар по кранам пивных бочек", но и как "вечерняя заря" (сигнал), а также "отбой". В любом случае, по этой музыкальной команде в лагере воцарялась тишина, жизнь в нем замирала. А любого, кто не подчинялся порядку, ожидало суровое наказание.
Столетия спустя "Zapfenstreich" превратился в зрелищный церемониал, который проводится в Германии сегодня. Мероприятие, приводящее многих в восторг, вызывает и споры. Так, например, далеко не все приветствовали организацию этой торжественной церемонии для солдат бундесвера, вернувшихся из Афганистана. Есть немцы, которые требуют ее вообще запретить: факельное шествие бундесверовцев в сверкающих стальных касках вызывает у них ассоциации с нацистскими маршами времен "третьего рейха". Однако большинство людей по-прежнему считают этот церемониал прекрасным старинным ритуалом, транслирующим из прошлого в будущее социально-культурные традиции Германии.
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