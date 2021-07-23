Женский апофеоз в Байройте: Лынив - за пультом, Меркель - в оранжевом

Опера вернулась в Байройт - после паузы 2020 года, вызванной коронавирусной пандемией. Музыка Рихарда Вагнера (Richard Wagner) снова звучит в присутствии зрителей на Зеленом холме. Сезон 2021 года, открытие которого состоялось 25 июля, уже вошел в историю этого знакового культурного события Германии как эпохальный: впервые за 145 лет проведения фестиваля в Байройте (Bayreuther Festspiele) за дирижерским пультом стояла женщина.

Оксана Лынив - первая женщина за пультом Вагнеровского фестиваля

Феноменальный успех Оксаны Лынив - дирижера из Украины

Как единодушно констатировали профессиональные наблюдатели, украинка Оксана Лынив с блеском справилась со своей исторической миссией. Когда в воскресенье вечером опустился занавес после премьеры оперы "Летучий голландец", Фестшпильхаус взорвался неистовыми аплодисментами. До этого, как пишет корреспондент информационного агентства dpa, она "уверенно, мощно, быстро и всегда в точку " провела через оперу продолжительностью почти два с половиной часа. При этом ее не смутили ни технические сбои постановки, ни режиссерская концепция, которая "будто ставила своей целью максимально затруднить музыку в этот вечер".

Успешный дебют на фестивале Вагнера бывшей ассистентки Кирилла Петренко, который дирижировал в Байройте с 2013 года, порадовал и канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) - кстати, первую женщину во главе правительства в истории Германии. Женщина за дирижерским пультом? "Наконец-то!" - таков был ее лаконичный комментарий после премьеры. Это последний визит Меркель в Байройт в качестве канцлера. Она уходит в отставку после парламентских выборов в сентябре - спустя 16 лет пребывания у власти.

Среди дирижеров вообще не так много женщин, отметила, в свою очередь после премьеры "Летучего голландца" директор фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner), правнучка композитора. Чтобы научиться этой профессии, требуется смелость, подчеркнула она и отметила, что сейчас подросло поколение, "которое для этого достаточно смелое".

Ранее в интервью DW дирижер Оксана Лынив так прокомментировала свой дебют в Байройте: "...тот факт, что я стану первой женщиной за дирижерским пультом в этом магическом месте - нечто совершенно особенное. Рихард Вагнер наделял женщин в своих операх центральными, почти всегда трагическими, но в то же время активно "сюжетообразующими" ролями. Его героини, можно сказать, экстремально эмансипированы. Поэтому я думаю, что Вагнер был бы горд, узнав, что сегодня, почти 140 лет спустя после его смерти, именно женщина пробуждает к жизни его дивную музыку".

Сопрано из Литвы - главная сенсация вечера в Байройте

Чуть ли не еще большей сенсацией вечера, чем украинка Оксана Лынив, стала другая байройтская дебютантка: литовская певица Асмик Григорян, исполнившая партию Сенты. Ее выходы на поклон на премьере "Летучего голландца", как сообщают очевидцы, каждый раз поднимали с кресел подавляющую часть аудитории - в этом году зрителей из-за коронавирусных ограничений было всего 911 вместо обычных двух тысяч.

Сопрано Асмик Григорян (справа) в опере "Летучий голландец" исполняет партию Сенты

Сопрано-дебютантка затмила даже исполнителя главное партии "Голландца": когда Асмик Григорян уступала место для поклона Джону Лундгрену, многие зрители аплодировали, но снова садились. Григорян "перепела" даже многоопытного и всегда безупречного любимца байройтской публики Георга Цеппенфельда (Georg Zeppenfeld) в роли Даланда.

Провал режиссерской концепции из России

Не менее единодушные, но заметно менее восторженные оценки получил по итогам премьеры "Летучего голландца" еще один дебютант в Байройте - российский оперный режиссер Дмитрий Черняков. Обозреватели информационного агентства dpa похвалили "хорошую идею" в основе режиссерской концепции, но ее сценическое осуществление сочли оставляющим желать лучшего. Романтическую оперу Вагнера, в которой прославляется вечная и безусловная любовь, россиянин инсценировал в духе "Графа Монте-Кристо", выведя на первый план мотив мести, и поместил все действие в тусклую монохромную атмосферу скандинавских триллеров. Режиссерская концепция, как отмечает dpa, провалилась из-за невыразительной сценографии и проблематичных актерских решений, что только усложняло работу вокалистов. Газета Welt окрестила постановку "деревенским триллером", а Баварское радио (Bayerische Rundfunk) нашло ее "старомодной" и "скучноватой".

"Летучий голландец" в постановке Дмитрия Чернякова

В постановке Дмитрия Чернякова нет ни моря, ни призрачного корабля, но есть деревня, в которую Голландец возвращается много лет спустя, чтобы отомстить за смерть своей матери, свидетелем самоубийства которой он стал ребенком. В итоге гибнет он сам, а Сента остается в живых. Двойной женский финал, как отмечают обозреватели, совсем не вписывается в формулу задуманного Вагнером искупления, но очень хорошо вписывается в мощный женский вечер в Байройте.

Поиски решений в обход коронавируса

Несколько удивил обозревателей неодобрительный резонанс зрителей в адрес хора, который традиционно в Байройте хорошо принимается публикой. Хор был действительно намного меньше, чем обычно, но это, как и многие другие ограничения, было связано с пандемией. Только половине хористов было позволено стоять на сцене, голоса второй половины транслировались из репетиционного зала.

Коронавирусная пандемия, которая заставила весь мир пересмотреть свои привычные устои и обычные распорядки, подтолкнула к технологическим новшествам и Байройтский фестиваль.



Джей Шейб перенесет Вагнера в виртуальную реальность

Уже сейчас ведутся разговоры о технологической революции, которая произойдет в 2023 году, когда за постановку вагнеровского "Парсифаля" возьмется американец Джей Шейб, драматург, режиссер и профессор Массачусетского технологического института (MIT). Как сообщили организаторы фестиваля Рихарда Вагнера в Байройте, он планирует использовать технологию дополненной реальности, чтобы превратить "Парсифаля" в доселе незнакомый опере 3D-формат - с использование очков виртуальной реальности. "У нас большие планы на него", - сказала директор фестиваля Катарина Вагнер.

Фестивальную программу на Зеленом холме продолжает в понедельник, 26 июля, опера "Нюрнбергские мейстерзингеры" - единственная комическая опера Рихарда Вагнера и признанная вершина его творчества - в прославленной постановке 2017 года австралийца с немецкой пропиской Барри Коски, по некоторым свидетельствам - первого еврейского режиссера в Байройте, в истории которого было много антисемитизма.

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