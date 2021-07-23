 Женский апофеоз в Байройте: Лынив - за пультом, Меркель - в оранжевом | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.07.2021

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Культура и стиль жизни

Женский апофеоз в Байройте: Лынив - за пультом, Меркель - в оранжевом

Ангела Меркель последний раз приехала на премьеру в статусе канцлера ФРГ, а женский украино-литовский тандем затмил режиссера из России.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с супругом на открытии Байройтского фестиваля 2021 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с супругом на открытии Байройтского фестиваля 2021 года

Опера вернулась в Байройт - после паузы 2020 года, вызванной коронавирусной пандемией. Музыка Рихарда Вагнера (Richard Wagner) снова звучит в присутствии зрителей на Зеленом холме. Сезон 2021 года, открытие которого состоялось 25 июля, уже вошел в историю этого знакового культурного события Германии как эпохальный: впервые за 145 лет проведения фестиваля в Байройте (Bayreuther Festspiele) за дирижерским пультом стояла женщина.  

Дирижер Оксана Лынив

Оксана Лынив - первая женщина за пультом Вагнеровского фестиваля

Феноменальный успех Оксаны Лынив - дирижера из Украины 

Как единодушно констатировали профессиональные наблюдатели, украинка Оксана Лынив с блеском справилась со своей исторической миссией.  Когда в воскресенье вечером опустился занавес после премьеры оперы "Летучий голландец", Фестшпильхаус взорвался неистовыми аплодисментами. До этого, как пишет корреспондент информационного агентства dpa, она "уверенно, мощно, быстро и всегда в точку " провела через оперу продолжительностью почти два с половиной часа. При этом ее не смутили ни технические сбои постановки, ни режиссерская концепция, которая "будто ставила своей целью максимально затруднить музыку в этот вечер".  

Успешный дебют на фестивале Вагнера бывшей ассистентки Кирилла Петренко, который дирижировал в Байройте с 2013 года, порадовал и канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) - кстати, первую женщину во главе правительства в истории Германии. Женщина за дирижерским пультом? "Наконец-то!" - таков был ее лаконичный комментарий после премьеры. Это последний визит Меркель в Байройт в качестве канцлера. Она уходит в отставку после парламентских выборов в сентябре - спустя 16 лет пребывания у власти. 

Среди дирижеров вообще не так много женщин, отметила, в свою очередь после премьеры "Летучего голландца" директор фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner), правнучка композитора. Чтобы научиться этой профессии, требуется смелость, подчеркнула она и отметила, что сейчас подросло поколение, "которое для этого достаточно смелое".  

Ранее в интервью DW дирижер Оксана Лынив так прокомментировала свой дебют в Байройте: "...тот факт, что я стану первой женщиной за дирижерским пультом в этом магическом месте - нечто совершенно особенное. Рихард Вагнер наделял женщин в своих операх центральными, почти всегда трагическими, но в то же время активно "сюжетообразующими" ролями. Его героини, можно сказать, экстремально эмансипированы. Поэтому я думаю, что Вагнер был бы горд, узнав, что сегодня, почти 140 лет спустя после его смерти, именно женщина пробуждает к жизни его дивную музыку". 

Сопрано из Литвы - главная сенсация вечера в Байройте

Чуть ли не еще большей сенсацией вечера, чем украинка Оксана Лынив, стала другая байройтская дебютантка: литовская певица Асмик Григорян, исполнившая партию Сенты. Ее выходы на поклон на премьере "Летучего голландца", как сообщают очевидцы, каждый раз поднимали с кресел подавляющую часть аудитории - в этом году зрителей из-за коронавирусных ограничений было всего 911 вместо обычных двух тысяч.

Асмик Григорян в опере Летучий голландец

Сопрано Асмик Григорян (справа) в опере "Летучий голландец" исполняет партию Сенты

Сопрано-дебютантка затмила даже исполнителя главное партии "Голландца": когда Асмик Григорян уступала место для поклона Джону Лундгрену, многие зрители аплодировали, но снова садились. Григорян "перепела" даже многоопытного и всегда безупречного любимца байройтской публики Георга Цеппенфельда (Georg Zeppenfeld) в роли Даланда.  

Провал режиссерской концепции из России 

Не менее единодушные, но заметно менее восторженные оценки получил по итогам премьеры "Летучего голландца" еще один дебютант в Байройте - российский оперный режиссер Дмитрий Черняков. Обозреватели информационного агентства dpa похвалили "хорошую идею" в основе режиссерской концепции, но ее сценическое осуществление сочли оставляющим желать лучшего. Романтическую оперу Вагнера, в которой прославляется вечная и безусловная любовь, россиянин инсценировал в духе "Графа Монте-Кристо", выведя на первый план мотив мести, и поместил все действие в тусклую монохромную атмосферу скандинавских триллеров. Режиссерская концепция, как отмечает dpa, провалилась из-за невыразительной сценографии и проблематичных актерских решений, что только усложняло работу вокалистов. Газета Welt окрестила постановку "деревенским триллером", а Баварское радио (Bayerische Rundfunk) нашло ее  "старомодной" и "скучноватой". 

Летучий голландец в постановке Дмитрия Чернякова

"Летучий голландец" в постановке Дмитрия Чернякова

В постановке Дмитрия Чернякова нет ни моря, ни призрачного корабля, но есть деревня, в которую Голландец возвращается много лет спустя, чтобы отомстить за смерть своей матери, свидетелем самоубийства которой он стал ребенком. В итоге гибнет он сам, а Сента остается в живых. Двойной женский финал, как отмечают обозреватели, совсем не вписывается в формулу задуманного Вагнером искупления, но очень хорошо вписывается в мощный женский вечер в Байройте.  

Поиски решений в обход коронавируса 

Несколько удивил обозревателей неодобрительный резонанс зрителей в адрес хора, который традиционно в Байройте хорошо принимается публикой. Хор был действительно намного меньше, чем обычно, но это, как и многие другие ограничения, было связано с пандемией. Только половине хористов было позволено стоять на сцене, голоса второй половины транслировались из репетиционного зала.  

Коронавирусная пандемия, которая заставила весь мир пересмотреть свои привычные устои и обычные распорядки, подтолкнула к технологическим новшествам и Байройтский фестиваль.  

Джей Шейб перед бюстом Рихарда Вагнера

Джей Шейб перенесет Вагнера в виртуальную реальность

Уже сейчас ведутся разговоры о технологической революции, которая произойдет в 2023 году, когда за постановку вагнеровского "Парсифаля" возьмется американец Джей Шейб, драматург, режиссер и профессор Массачусетского технологического института (MIT). Как сообщили организаторы фестиваля Рихарда Вагнера в Байройте, он планирует использовать технологию дополненной реальности, чтобы превратить "Парсифаля" в доселе незнакомый опере 3D-формат - с использование очков виртуальной реальности. "У нас большие планы на него", - сказала директор фестиваля Катарина Вагнер.  

Фестивальную программу на Зеленом холме продолжает в понедельник, 26 июля, опера "Нюрнбергские мейстерзингеры" - единственная комическая опера Рихарда Вагнера и признанная вершина его творчества - в прославленной постановке 2017 года австралийца с немецкой пропиской Барри Коски, по некоторым свидетельствам - первого еврейского режиссера в Байройте, в истории которого было много антисемитизма.  

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  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

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  • Ангела Меркель

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  • Ангела Меркель

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    Автор: Дарья Брянцева


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Bei der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Festspiele stehen am 25.7.2001 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer auf dem roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus. Zum Auftakt des Doppeljubiläums 125 Jahre Festspiele und 50 Jahre Neu-Bayreuth sahen knapp 2000 Premierengäste Die Meistersinger von Nürnberg. Die Inszenierung von Festspielleiter Wolfgang Wagner stammt aus dem Jahr 1996. In Folge des seit Jahren schwelenden Nachfolgestreits ist auch das Interesse an den Festspielen zurück gegangen. Deutlich weniger Schaulustige säumten die Auffahrt einer ebenfalls rückläufigen Zahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland. |

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