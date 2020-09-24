 Лынив и Черняков: новые звезды Байройта о ″своем Вагнере″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Лынив и Черняков: новые звезды Байройта о "своем Вагнере"

В 2021 году на легендарном фестивале музыки Рихарда Вагнера в качестве дирижера и режиссера дебютируют украинка и россиянин. Ольга Лынив и Дмитрий Черняков поделились с DW своими ожиданиями.

Байройт

У нас две новости, хорошая и очень хорошая. Первая: Байройтский фестиваль, отмененный в связи с пандемией этим летом, в 2021 году должен состояться. Вторая: на нем запланирован двойной дебют украинского дирижера Оксаны Лынив и российского оперного режиссера Дмитрия Чернякова. Дмитрий станет первым россиянином, которому доверена постановка в святая святых вагнерианства, Оксана - не только первой украинкой, но и первой женщиной за пультом Вагнеровского фестиваля. В тандеме они осуществят постановку оперы "Летучий голландец".

Пока руководство Байройтского фестивал (Bayreuther Festspiele) ищет пути решения организационных проблем, связанных с проведением фестиваля в условиях пандемии, DW попросила Оксану Лынив и Дмитрия Чернякова рассказать о "своем Вагнере".

Оксана Лынив: "Вагнер был бы горд, что его музыкой дирижирует женщина"

Оксана Лынив: "Дирижировать на фестивале Рихарда Вагнера в Байройте - это событие "non plus ultra" и мечта, наверное, каждого дирижера. Дебют на фестивале 2021 года - огромная честь для меня и, так или иначе, вершина моей дирижерской карьеры. Но тот факт, что я стану первой женщиной за дирижерским пультом в этом магическом месте - нечто совершенно особенное. Рихард Вагнер наделял женщин в своих операх центральными, почти всегда трагическими, но в то же время активно "сюжетообразующими" ролями. Его героини, можно сказать, экстремально эмансипированы. Поэтому я думаю, что Вагнер был бы горд, узнав, что сегодня, почти 140 лет спустя после его смерти, именно женщина пробуждает к жизни его дивную музыку.

Вагнер как личность был и остается фигурой спорной, противоречивой, но чарам его музыки не может противостоять никто. И - да, его музыка обладает наркотическим воздействием, вызывает настоящую зависимость. То, что новую постановку "Летучего голландца" мне доведется делать вместе c Дмитрием Черняковым - подарок судьбы. Дмитрий - режиссер с нетривиальным, напряженным, под стать музыке Вагнера, взглядом на сюжет и музыку. Кроме того, нас связывает опыт замечательного сотрудничества на постановках в Баварской Государственной опере в Мюнхене".

Оксана Лынив и Дмитрий Черняков

Оксана Лынив и Дмитрий Черняков

Дмитрий Черняков: "Когда ставишь Вагнера - должно быть ощущение, что бросил кусок мяса на алтарь"

Дмитрий Черняков: "Я рос еще в советские времена. И Вагнера тогда, в начале 80-х, было очень мало. Театры его в те годы почти не ставили. Записи были редки, купить их было нельзя. И первый опыт слушания Вагнера был в библиотеке, в которой выдавали для разового прослушивания виниловые пластинки, затертые то скрипа. Это были "Кольцо" с Фуртвенглером (Wilhelm Furtwängler) и Мартой Мёдль (Marta Mödl), "Лоэнгрин" с Кубеликом (Rafael Kubelik) и "Летучий голландец" с Заваллишом (Wolfgang Sawallisch), Сильей (Anja Silja) и Крассом (Franz Crass). Это были знаменитые записи, переизданные советской фирмой "Мелодия".

Я помню, мне было лет тринадцать-четырнадцать, и выдающие мне эти тяжелые коробки тетечки-библиотекарши смотрели на меня, как на не очень нормального ребенка. Это, конечно же, был для меня далекий, прекрасный и закрытый мир. Я тогда, не то что не мог представить, что я буду когда-то ставить эти оперы - я даже не знал, что буду режиссером. Наверное, понятно, какие я могу испытывать эмоции, представляя, что я иду на репетиции на легендарный байройтский Зеленый холм…

Впрочем, у меня есть уже три вагнеровских продукции за плечами. Первым моим опытом был сразу "Тристан и Изольда", одна из вагнеровских вершин. В России, 15 лет назад. Я делал в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре, вторую во всей российской оперной истории постановку "Тристана" - первая состоялась в дореволюционном еще 1909-м году. Уже тогда я сразу понял, что ставить Вагнера - это не то, что ставить другие, даже самые сложноустроенные оперы. Должно быть пережито очень много психозов, нервных срывов, ощущения, что ты уже не понимаешь ничего. Что ты поседел, сдал всю кровь и разорвал себя в клочья и бросил кусок мяса на этот алтарь… Потом, уже через 10 лет я ставил Вагнера в Германии, в Staatsoper в Берлин, с Даниэлем Баренбоймом (Daniel Barenboim) за дирижерским пультом. Это были "Парсифаль" и все тот же "Тристан".

Разговоры о разных названиях в Байройте велись со мной примерно с 2013 года. И вот теперь - "Голландец" с прекрасной Оксаной Лынив и крутой командой певцов. Надеюсь, теперь нам вирус не помешает!"

Смотрите также:

  • Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венецианский кинофестиваль

    Кинофестиваль стартует в Венеции 2 сентября. В основной конкурсной программе участвует российская картина - фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, посвященный трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году (расстрел рабочих, участвовавших в забастовке). В главной роли - Юлия Высоцкая. Шансы на приз у фильма неплохие: Кончаловский - завсегдатай кинофорума и его вечный фаворит.

  • Венская опера

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венская опера

    4 сентября в Венской опере состоится дискуссия с участием публики на тему "Репертуарный театр мертв! Да здравствует репертуарный театр?". А 7 сентября будут давать "Мадам Баттерфляй". Эту версию оперы Пуччини в свое время поставил британский режиссер Энтони Мингелла.

  • Звезды балета Светлана Захарова и Роберто Болле

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    La Scala

    Театр начнет сезон символично. Оркестр, хор и солисты исполнят "Реквием" Верди: 4 сентября - в Миланском соборе, 6-го - в церкви Санта-Мария-Маджоре в Бергамо, 9-го - в соборе Брешии. Эти города особенно сильно пострадали от пандемии. 12 сентября в театре прозвучит симфония № 9 Бетховена - для врачей и медперсонала. А 23 сентября на сцене выступят солисты балета Светлана Захарова и Роберто Болле.

  • Зальцбургский фестиваль, актриса на сцене

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Зальцбургский фестиваль

    Он уже завершился, но не рассказать о нем мы просто не можем. Зальцбургский фестиваль стал первым крупным культурным мероприятием, сократившим, но не отменившим свою программу из-за пандемии. Он прошел с 1 по 30 августа. Одна из главных премьер - постановка швейцарца Мило Рау "Everywoman", до слез трогательно рассказавшая историю умирающей от рака женщины.

  • Артисты берлинской балетной труппы

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Komische Oper Berlin

    Музыкальный театр начнет сезон с показа балетной постановки, осуществленной солистами государственной балетной труппы Берлина. Спектакль "LAB_WORKS COVID_19" родился из удаленных видео-репетиций во время карантина. Танцовщики и на сцене намерены соблюдать дистанцию, не приближаясь друг другу ближе, чем рекомендуют эпидемиологи. Постановка познакомит зрителей с будничной жизнью балетных артистов.

  • Эльбская филармония во время концерта

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Эльбская филармония

    Несмотря на нехорошие прогнозы относительно второй волны пандемии, оперные и драматические театры, концертные залы Европы открывают свои двери для любителей искусства после долгого перерыва. Эльбская филармония в Гамбурге начнет сезон 1 сентября с Прокофьева и Брамса. Солировать на скрипке будет Лиза Батиашвили - немецкая скрипачка грузинского происхождения, лауреат множества престижных премий.

  • Маркграфский оперный театр в Байройте

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте

    В оперном театре Байройта стартует фестиваль Bayreuth Baroque. Не путать с Байройтским фестивалем музыки Вагнера! Речь о совсем иной музыке и о другой площадке. В театре, построенном в эпоху барокко, фестиваль пройдет впервые. Устроители намерены проводить его ежегодно. Музыку к опере "Карл Лысый", премьера которой откроет фестиваль 3 сентября, написал итальянский композитор Никола Порпора.

  • Rimini Protokoll в Бонне

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Rimini Protokoll

    Работа берлинского коллектива "Bauprobe Beethoven" (Репетиция стройки "Бетховен") - единственная постановка в рамках перенесенного на 2021 год Бетховенского фестиваля, который должен был пройти в Бонне в сентябре. 12 и 13 сентября публике предстоит поучаствовать в перформансе внутри строящегося в Бонне концертного зала им. Бетховена: есть шанс прочувствовать все прелести немецкого долгостроя!

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Коронавирусный концерт: как прошел эксперимент немецких ученых

В Лейпциге прошел необычный концерт поп-звезды Тима Бендцко. Немецкие вирусологи проанализировали риск заражения коронавирусом на крупных ивентах. Они ожидают важных результатов.  

Вторая волна пандемии: кто ее не боится?

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.  

Братья по духу: Вагнер и Rammstein

Наш музыкальный обозреватель Рик Фулкер уверен: если вам нравится Rammstein, то непременно должен нравиться и Вагнер. И наоборот. Почему?  

Нетребко запела после карантина и вернула оперу в Германию

В это трудно поверить, но опера все еще существует! Так публика в Дрездене отреагировала на премьеру оперы "Дон Карлос" с участием российской дивы.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Редкая профессия: оперный суфлер (видео)  

Вагнер по-карибски  

Детский "Лоэнгрин" в Байройте  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW