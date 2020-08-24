 Коронавирусный концерт: как прошел эксперимент немецких ученых | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.08.2020

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Культура и стиль жизни

Коронавирусный концерт: как прошел эксперимент немецких ученых

В Лейпциге прошел необычный концерт поп-звезды Тима Бендцко. Немецкие вирусологи проанализировали риск заражения коронавирусом на крупных ивентах. Они ожидают важных результатов.

Концерт в Лейпциге как научный эксперимент

"Мы с удовольствием приняли участие в исследовании, с помощью которого ученые могут выяснить, можно ли проводить массовые культурные мероприятия во время пандемии. Это крутая идея", -  подчеркивают Кира и Феликс Штюц (Kira und Felix Stütz). Хотя, конечно, довольно рискованно долгое время находиться в толпе в таком огромном зале, как на закрытом стадионе Arena Leipzig. Особенно, если учесть, что в Германии за день до концерта количество новых заражений коронарусной инфекцией превышало 2000 случаев. И это в то время, когда в стране все еще действуют строгие ограничения. 

И, тем не менее, Кира и Феликс Штюц в субботу утром стояли в очереди с 1500 других добровольцев в Лейпциге, чтобы принять участие в исследовании под названием Restart19. Цель экспериментального концерта, который дал популярный немецкий певец Тим Бендцко (Tim Bendzko), - своего рода симуляция трех сценариев проведения массовых мероприятий.

Кира и Феликс Штюц

Кира и Феликс Штюц

В первом сценарии событие было смоделировано так, как если бы оно проходило до начала пандемии, то есть только с двумя входами для зрителей. После двадцатиминутного концерта был объявлен перерыв, а зрителей попросили покинуть концертную площадку. Во втором сценарии после перерыва входов на арену было больше и соответственно - больше расстояние между посетителями концерта. В третьем сценарии между зрителями на трибунах соблюдалась дистанция в полтора метра. 

Мероприятие, которое было организовано университетской клиникой Галле, должно было помочь собрать как можно больше сведений о поведении зрителей на аренах и в концертных залах. Это в свою очередь даст возможность лучше оценить риски заражений во время крупных мероприятий в будущем, заявил в интервью DW Михаэль Гекле (Michael Gekle), декан медицинского факультета университета Галле. "Наше исследование должно внести ясность в принятие решений о том, можно ли проводить массовые мероприятия в будущем в условиях пандемии? Мы стремимся дать надежную информацию и предсказать вероятность рисков заражения инфекцией на подобных ивентах", - подчеркнул Михаэль Гекле. 

Безопаснее, чем поездки в электричках и поездах  

Кира и Феликс Штюц с удовольствием потратили целый день и внесли свой вклад в исследование. По их словам, участие в экспериментальном концерте им показалось безопаснее, чем путешествие по Германии на электричках и поездах. При отборе желающих принять участие в научном проекте действовали очень строгие правила: каждый зритель должен был в течение 48 часов до начала мероприятия пройти тест на SARS-CoV-2, а к концерту допускались только зрители с отрицательным результатом. Люди с симптомами заболевания или недавно вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения из эксперимента были исключены.

Каждый участник получил респиратор FFP2

Каждый участник получил респиратор FFP2

После того как зрителям померили температуру, каждому вручили защитные маски FFP2 и датчики, которые регистрировали их передвижения. 

Участникам эксперимента также выдали дезинфицирующие средства, смешанные с флуоресцентным спреем. Это должно было помочь ученым определить, к каким поверхностям люди чаще всего прикасаются во время концерта и перерывов.

Отсутствие реальных условий для исследования? 

Результаты иследования будут объявлены в сентябре. Руководитель проекта Штефан Мориц (Stefan Moritz) подчеркнул, что он очень доволен качеством данных, которые университетские врачи собирали с помощью датчиков. "В результате у нас появилась база данных, которую мы можем проанализировать", - заверил он. Для получения результатов на основе этих данных потребуется несколько недель. "Это первое исследование такого рода", - говорит Майкл Гекле, с которым уже связались три университета из Австралии, Бельгии и Дании. Они проводят аналогичные исследования. По словам Морица, сотрудничество поможет подкрепить результаты в Лейпциге дополнительными данными. 

У эксперимента, который обойдется почти в миллион евро, есть не только сторонников, но и противников. Критики отмечают, что исследование не происходило в реальных условиях, когда люди пьют алкоголь, танцуют и подпевают без масок с высоким фильтром, какие были предложены участникам эксперимента. "Любое исследование не отражает в полной мере реального хода событий, - отмечает Михаэль Гекле. - Мы стояли перед выбором: остаться без информации или получить данные, которые не полностью отражают реальность". По его мнению, лучше пройти полпути, чем топтаться на месте. 

Тим Бендцко доволен выступлением

Тим Бендцко доволен выступлением

Надежда для индустрии развлечений

"Мы с нетерпением ждем результатов исследования, осознавая, что они не решат всех проблем", - в свою очередь подчеркнул Маттиас Кёльмель (Matthias Kölmel), директор площадки Arena Leipzig. Он указывает на то, что индустрия развлечений, насчитывающая около полутора миллионов сотрудников, а годовой оборот которой составляет около 130 миллиардов евро, является шестой по величине отраслью экономики в Германии. "Стадионы первыми закрылись во время пандемии коронавируса и, вероятно, окажутся среди последних заведений, которые снова откроются", - добавил он. 

Тим Бендцко (Tim Bendzko), согласившись на экспериментальный концерт, был счастлив снова петь перед публикой. "Мы получили больше удовольствия, чем я мог себе представить. Я опасался, что маски сделают живой концерт слишком стерильным, но это был удивительно хороший опыт", - заявил певец. В любом случае Тим Бендцко предпочитает стоять на сцене перед людьми в масках, чем перед публикой, сидящей в автомобилях. Живые эмоции зрителей на концерте, по мнению певца, были более аутентичными, чем мигание автомобильных фар вместо аплодисментов. 

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    Автор: Инга Ваннер


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