Коронавирусный концерт: как прошел эксперимент немецких ученых

"Мы с удовольствием приняли участие в исследовании, с помощью которого ученые могут выяснить, можно ли проводить массовые культурные мероприятия во время пандемии. Это крутая идея", - подчеркивают Кира и Феликс Штюц (Kira und Felix Stütz). Хотя, конечно, довольно рискованно долгое время находиться в толпе в таком огромном зале, как на закрытом стадионе Arena Leipzig. Особенно, если учесть, что в Германии за день до концерта количество новых заражений коронарусной инфекцией превышало 2000 случаев. И это в то время, когда в стране все еще действуют строгие ограничения.

И, тем не менее, Кира и Феликс Штюц в субботу утром стояли в очереди с 1500 других добровольцев в Лейпциге, чтобы принять участие в исследовании под названием Restart19. Цель экспериментального концерта, который дал популярный немецкий певец Тим Бендцко (Tim Bendzko), - своего рода симуляция трех сценариев проведения массовых мероприятий.

Кира и Феликс Штюц

В первом сценарии событие было смоделировано так, как если бы оно проходило до начала пандемии, то есть только с двумя входами для зрителей. После двадцатиминутного концерта был объявлен перерыв, а зрителей попросили покинуть концертную площадку. Во втором сценарии после перерыва входов на арену было больше и соответственно - больше расстояние между посетителями концерта. В третьем сценарии между зрителями на трибунах соблюдалась дистанция в полтора метра.

Мероприятие, которое было организовано университетской клиникой Галле, должно было помочь собрать как можно больше сведений о поведении зрителей на аренах и в концертных залах. Это в свою очередь даст возможность лучше оценить риски заражений во время крупных мероприятий в будущем, заявил в интервью DW Михаэль Гекле (Michael Gekle), декан медицинского факультета университета Галле. "Наше исследование должно внести ясность в принятие решений о том, можно ли проводить массовые мероприятия в будущем в условиях пандемии? Мы стремимся дать надежную информацию и предсказать вероятность рисков заражения инфекцией на подобных ивентах", - подчеркнул Михаэль Гекле.

Безопаснее, чем поездки в электричках и поездах

Кира и Феликс Штюц с удовольствием потратили целый день и внесли свой вклад в исследование. По их словам, участие в экспериментальном концерте им показалось безопаснее, чем путешествие по Германии на электричках и поездах. При отборе желающих принять участие в научном проекте действовали очень строгие правила: каждый зритель должен был в течение 48 часов до начала мероприятия пройти тест на SARS-CoV-2, а к концерту допускались только зрители с отрицательным результатом. Люди с симптомами заболевания или недавно вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения из эксперимента были исключены.

Каждый участник получил респиратор FFP2

После того как зрителям померили температуру, каждому вручили защитные маски FFP2 и датчики, которые регистрировали их передвижения.

Участникам эксперимента также выдали дезинфицирующие средства, смешанные с флуоресцентным спреем. Это должно было помочь ученым определить, к каким поверхностям люди чаще всего прикасаются во время концерта и перерывов.

Отсутствие реальных условий для исследования?

Результаты иследования будут объявлены в сентябре. Руководитель проекта Штефан Мориц (Stefan Moritz) подчеркнул, что он очень доволен качеством данных, которые университетские врачи собирали с помощью датчиков. "В результате у нас появилась база данных, которую мы можем проанализировать", - заверил он. Для получения результатов на основе этих данных потребуется несколько недель. "Это первое исследование такого рода", - говорит Майкл Гекле, с которым уже связались три университета из Австралии, Бельгии и Дании. Они проводят аналогичные исследования. По словам Морица, сотрудничество поможет подкрепить результаты в Лейпциге дополнительными данными.

У эксперимента, который обойдется почти в миллион евро, есть не только сторонников, но и противников. Критики отмечают, что исследование не происходило в реальных условиях, когда люди пьют алкоголь, танцуют и подпевают без масок с высоким фильтром, какие были предложены участникам эксперимента. "Любое исследование не отражает в полной мере реального хода событий, - отмечает Михаэль Гекле. - Мы стояли перед выбором: остаться без информации или получить данные, которые не полностью отражают реальность". По его мнению, лучше пройти полпути, чем топтаться на месте.

Тим Бендцко доволен выступлением

Надежда для индустрии развлечений

"Мы с нетерпением ждем результатов исследования, осознавая, что они не решат всех проблем", - в свою очередь подчеркнул Маттиас Кёльмель (Matthias Kölmel), директор площадки Arena Leipzig. Он указывает на то, что индустрия развлечений, насчитывающая около полутора миллионов сотрудников, а годовой оборот которой составляет около 130 миллиардов евро, является шестой по величине отраслью экономики в Германии. "Стадионы первыми закрылись во время пандемии коронавируса и, вероятно, окажутся среди последних заведений, которые снова откроются", - добавил он.

Тим Бендцко (Tim Bendzko), согласившись на экспериментальный концерт, был счастлив снова петь перед публикой. "Мы получили больше удовольствия, чем я мог себе представить. Я опасался, что маски сделают живой концерт слишком стерильным, но это был удивительно хороший опыт", - заявил певец. В любом случае Тим Бендцко предпочитает стоять на сцене перед людьми в масках, чем перед публикой, сидящей в автомобилях. Живые эмоции зрителей на концерте, по мнению певца, были более аутентичными, чем мигание автомобильных фар вместо аплодисментов.

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