 Байройт-2021: Вагнер на фоне катастроф | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.07.2021

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Культура и стиль жизни

Байройт-2021: Вагнер на фоне катастроф

Несмотря на непобежденную пандемию в мире и наводнение века в Германии легендарный фестиваль Рихарда Вагнера состоится. И даже обещает стать эпохальным.

Стоит и стоять будет: Фестшпильхаус в Байройте

Стоит и стоять будет: Фестшпильхаус в Байройте

В воскресенье, 25 июля, на Зеленом холме в Байройте откроется традиционный фестиваль - Bayreuther Festspiele, основанный композитором Рихардом Вагнером (Richard Wagner) для исполнения исключительного его собственных опер. Впервые состоявшийся в 1876 году, фестиваль отметит свой 145-й сезон в присутствии публики - пусть и "уполовиненной", вместо примерно двух тысяч человек в зале Фестшпильхауса смогут занять места примерно 900 зрителей.

Уже сама эта новость, которую весь музыкальный мир с нетерпением ожидал вплоть до начала июня, является сенсационной. В прошлом году фестиваль пришлось отменить, непосредственная угроза такого исхода имелась и в этом сезоне.

Катарина Вагнер

Катарина Вагнер

"Мы мечтали о непосредственной встрече с публикой, о чуде "живого музицирования", и это чудо произойдет", - ликовала в интервью DW руководительница фестиваля и правнучка композитора Катарина Вагнер (Katharina Wagner).

Потенциал сенсационности имеют в этом году и другие события фестиваля: это и дебют первой за почти полтора века существования Байройта женщины-дирижера, украинки Оксаны Лынив, и постановка "Летучего Голландца" от российской звезды оперной режиссуры Дмитрия Чернякова, и "Валькирия", "нарисованная" патриархом венского акционизма Германом Ничем (Hermann Nitsch), и "Золото Рейна" в виде кукольного театра и множество других нетривиальных форматов в обращении к творчеству Вагнера.

Впору "поблагодарить" вирус за долгожданное обновление самого традиционного и консервативного из музыкальных фестивалей Европы.

О главных событиях - коротко и по порядку.

Беспрецедентные меры обеспечения безопасности

Хотя красного ковра и традиционного дефиле знаменитостей во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) в этом году не будет (пандемия не позволяет), уже сам факт проведения фестиваля можно считать подвигом со стороны его организаторов и руководителей.

Байройт-2021 должен был стать ее последним светским выходом: Ангела Меркель (Angela Merkel) с супругом Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer) в Байройте, 2009 год

Байройт-2021 должен был стать ее последним светским выходом: Ангела Меркель (Angela Merkel) с супругом Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer) в Байройте, 2009 год

Пожалуй, нет второго музыкального мероприятия столь сложного для реализации в эпоху пандемии, как фестиваль в Байройте: проблемы создают и невероятно тесный старинный театр - Фестшпильхаус, куда публика обычно набивается, как сельди в бочку, и отсутствие современной вентиляции, и гигантский музыкальный аппарат, необходимый для исполнения монументальных опер Вагнера. Максимальный состав оркестра и мощный хор, десятки солистов и целая армия гримеров, осветителей, помрежей и другого театрального люда - на Зеленом холме ежедневно трудятся до полутысячи человек, по большей части - фанатов Вагнера, приезжающих в Байройт со всего мира.

Руководство фестиваля разработало и неукоснительно выполняет строжайшие правила, цель которых - гарантировать здоровье музыкантов и публики. Помимо уже традиционных мер как ежедневное тестирование всех без исключения, карантин для новоприбывших и строгое соблюдение правил социальной дистанции, это и нетривиальные решения: так, гигантский фестивальный хор (140 человек, среди них - представители двух десятков наций, от России до Южной Кореи и Бразилии) разделен на две равные части по 70 человек.

Поющие за стеклом: хоровой зал в Байройте оборудован индивидуальными кабинами для пения

Поющие за стеклом: хоровой зал в Байройте оборудован индивидуальными кабинами для пения

Половина из них выступает на сцене "беззвучно", лишь раскрывая рот - то есть, по сути, выполняя функции миманса. Вторая часть - поет, но находясь не на сцене, а в хоровом зале, оборудованном индивидуальными кабинами для пения. Благодаря искусству режиссеров, звук без искажений транслируется на сцену и в зал. Таким образом должен быть сокращен риск заражения во время коллективного пения.

Российско-украинский тандем и женщина за дирижерским пультом

Еще задолго до начала фестиваля мировая пресса начала ликовать по поводу отрадной новости из Байройта: дебюта за дирижерским пультом женщины-дирижера. Эта честь досталась 43-летней украинке Оксане Лынив. За плечами уроженки городка Броды под Львовом - блестящая интернациональная карьера, среди этапов которой - учеба в Дрездене, работа в Одесском оперном театре и создание Молодежного оркестра Украины (YSOU).

Несмотря на волнение перед премьерой, Оксана Лынив не потеряла и в Байройте чувства юмора и сообщила DW, что у нее как раз "правильный рост" для легендарной оркестровой ямы, уходящей под сцену театра: она может дирижировать здесь стоя, как сам Вагнер, рост которого составлял 166 сантиметров. Поэтому более "масштабным" коллегам-мужчинам приходится дирижировать здесь сидя, что "не оптимально для энергетики и эмоции опер Вагнера", полагает Лынив. Премьера оперы 25 июля будет транслироваться в прямом эфире (аудио и видео) каналом BR-Klassik. DW планирует трансляцию записи в конце августа.

Не первый день вместе: Оксана Лынив и Дмитрий Черняков

Не первый день вместе: Оксана Лынив и Дмитрий Черняков

Байройтский интернационал

Не менее примечательным является и то, что украинка Лынив реализует премьерный проект фестиваля в тандеме с коллегой из России - звездой мировой оперной режиссуры Дмитрием Черняковым, также дебютирующим на Зеленом холме. Русский язык стал рабочим для постановочной команды: ведь помимо Чернякова и Лынив в проекте участвуют Асмик Григорян (она исполнит партию Сенты) и Марина Пруденская (уроженка Петербурга выступит в партии Мари).

Асмик, дочь литовского сопрано Ирены Милькевичуте и армянского тенора Гегама Григоряна (а также супруга российского оперного режиссера Василия Бархатова), считает себя в первую очередь литовской певицей - "эта страна вырастила меня и дала мне все", говорит Асмик в беседе с DW. Однако отлично чувствует себя в интернациональной команде.

Асмик Григорян: новая Сента в Байройте (Фото: Зальцбург, 2018 год)

Асмик Григорян: новая Сента в Байройте

Еще одна российская звезда Байройта - Екатерина Губанова. Она исполнит партию Венеры в возобновленной постановке "Тангейзера" (режиссер Тобиас Кратцер / Tobias Kratzer), дирижер Аксель Кобер (Axel Kober). На премьере в этой постановке блистала в 2019 году, кстати, другая россиянка - Елена Жидкова, дирижировал (с переменным успехом) Валерий Гергиев, предпочётший не возвращаться в Байройт.

"Дети, творите новое!"

…призывал Рихард Вагнер своих современников и потомков - и подавал в качестве великого реформатора оперы личный пример. В этом году в Байройте "нового" больше, чем когда-либо.

Хотя новую постановку "Кольца нибелунга", цикла из четырех опер, пришлось отложить еще на год, уже в этом сезоне молодой финский маэстро Пьетари Инкинен, которому поручено новое "Кольцо", продирижирует центральную оперу тетралогии - "Валькирию".

Обещал обойтись без крови: акционист Герман Нич

Обещал обойтись "без крови": акционист Герман Нич

Исполнение можно было бы называть концертным, если бы не решение пригласить Германа Нича, 83-летнего патриарха венского акционизма, сопроводить музыку Вагнера перформансом. Вагнерианец Нич и его ассистенты будут создавать экспрессивную живопись прямо на сцене под музыку. "Моя художественная акция будет отражать красочность музыки Вагнера", - обещал Нич в беседе с DW.

В ожидании оперного "Кольца" следующего года свое видение "Золота Рейна" представит мастер кукольного театра австриец Николаус Хабян (Nikolaus Habjan), американец Джей Шайб создаст мультимедийный проект по мотивам "Зигфрида", а японка Тихару Сиота - инсталляцию, вдохновленную "Гибелью богов". Этот разгул фантазий на темы Вагнера можно будет наблюдать в парке вокруг Фестшпильхауса без билетов - но, конечно, при соблюдении всех правил, прописанных пандемией.

Смотрите также: 

  • Путь к дому

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Путь к дому

    Во главу угла была поставлена точная реконструкция всего ареала легендарной виллы "Ванфрид", в которой Вагнер провел последние восемь лет своей жизни. Аллея, ведущая к вилле, расширена и сегодня выглядит, как при жизни Вагнера. Слева от виллы - дом Зигфрида Вагнера, справа - новое музейное здание.

  • Меценат

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Меценат Людвиг Второй

    Подарив Вагнеру дом, Людвиг Второй преподнес ему и собственный бюст. Он установлен перед домом.

  • Салон

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Салон

    Здесь Вагнер принимал гостей, среди которых были монархи, министры, знаменитые коллеги по музыкальному цеху (среди последних – участник "Могучей кучки" Цезарь Кюи). В центре – рояль, на котором играли Лист и Вагнер.

  • Парадный рояль

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Парадный рояль

    Инструмент был преподнесен композитору американским отделением фирмы "Стейнвей и сыновья" к открытию первого Байройтского фестиваля в 1876 году.

  • Любимый рояль

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Любимый рояль

    Впрочем, сам Вагнер отдавал предпочтение старому роялю французской фирмы "Эрар", который называл "своим соавтором". После смерти композитора рояль поставили в "лиловый салон" его вдовы Козимы, урожденной Лист. На рояле - портреты отца (слева) и мужа Козимы.

  • Реставрация и реконструкция

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Реставрация и реконструкция

    Реставрация лепнины, реконструкция стен, воссоздание интерьеров, команда проекта "Новый музей Рихарда Вагнера в Байройте" проделала поистине титаническую работу.

  • Вкус композитора и стиль эпохи

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Вкус композитора и стиль эпохи

    Вагнер лично занимался обстановкой своего дома и был тут очень требователен. Его выбор можно порою назвать кричащим, но не безвкусным, - как, скажем, эти воссозданные реставраторами оригинальные обои на шелковой основе.

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    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Дом Зигфрида Вагнера

    Трудно себе представить, что это выдающееся здание с его уникальными интерьерами и страшной историей было до открытия нового музея недоступно для посетителей.

  • Почти семейный портрет

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Почти семейный портрет

    Винифред Вагнер (слева) с другом юности Адольфом Гитлером и старшим сыном Виландом (Wieland Wagner). На заднем плане - второй сын Вольфганг (Wolfgang Wagner). Невестка Вагнера была фанатичной поклонницей национал-социализма. Именно на присланной ею в тюрьму бумаге Гитлер писал "Mein Kampf". Кстати, это название - "Моя борьба" - парафраз названия автобиографии Вагнера "Моя жизнь".

  • Модель театра

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Модель театра

    Эта модель легендарного фестивального театра (Festspielhaus), где и сегодня проходят спектакли фестиваля, принадлежала Рихарду Вагнеру.

  • Свидетели былого

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Свидетели былого

    Костюмы постановок прошлого много говорят о взгляде на Вагнера и его музыку. Вместе с оригинальными декорациями, реквизитами и другими экспонатами они выставлены в новом корпусе музея.

  • Слезы фанатов

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Слезы фанатов

    На этой изящной кушетке Вагнер умер в Венеции 13 февраля 1883 года. Экспонат пришлось защитить стеклом, потому что фанаты композитора норовят падать перед ним на колени и поливать слезами. Это привело в полную негодность обивку.

  • Могила возле дома

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Могила возле дома

    В глубине сада под массивной мраморной плитой без надписи покоится прах великого композитора. Решение хоронить Вагнера в саду жилого дома, а не в освященной земле, в свое время вызвало пересуды. Кое-кто острил, что вдова композитора хотела, чтобы ее муж и после смерти оставался "под присмотром".

    Автор: Анастасия Буцко


Контекст

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Bei der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Festspiele stehen am 25.7.2001 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer auf dem roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus. Zum Auftakt des Doppeljubiläums 125 Jahre Festspiele und 50 Jahre Neu-Bayreuth sahen knapp 2000 Premierengäste Die Meistersinger von Nürnberg. Die Inszenierung von Festspielleiter Wolfgang Wagner stammt aus dem Jahr 1996. In Folge des seit Jahren schwelenden Nachfolgestreits ist auch das Interesse an den Festspielen zurück gegangen. Deutlich weniger Schaulustige säumten die Auffahrt einer ebenfalls rückläufigen Zahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland. |

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Hitler mit Winifred u.Wieland Wagner Hitler, Adolf Politiker (NSDAP), 1889-1945. - Hitler trifft zur Eroeffnung der Fest- spiele in Bayreuth ein: Mit Winifred und Wieland Wagner. - Foto, 24. Juli 1938. E: Hitler with Winifred & Wieland Wagner Hitler, Adolf, Dictator (NSDAP), 1889-1945. - Hitler attends the opening of the Bayreuth Festival with Winifred and Wieland Wagner. - Photo, 24 July 1938.

Гитлер и Вагнер: можно ли отделить музыку от политики? 29.07.2019

Байройт на юге Германии и фестиваль музыки Вагнера, который здесь проходит, сыграли немалую роль в истории немецкого национализма и национал-социализма.