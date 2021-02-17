Байройт-2021: Вагнер на фоне катастроф

В воскресенье, 25 июля, на Зеленом холме в Байройте откроется традиционный фестиваль - Bayreuther Festspiele, основанный композитором Рихардом Вагнером (Richard Wagner) для исполнения исключительного его собственных опер. Впервые состоявшийся в 1876 году, фестиваль отметит свой 145-й сезон в присутствии публики - пусть и "уполовиненной", вместо примерно двух тысяч человек в зале Фестшпильхауса смогут занять места примерно 900 зрителей.

Уже сама эта новость, которую весь музыкальный мир с нетерпением ожидал вплоть до начала июня, является сенсационной. В прошлом году фестиваль пришлось отменить, непосредственная угроза такого исхода имелась и в этом сезоне.

Катарина Вагнер

"Мы мечтали о непосредственной встрече с публикой, о чуде "живого музицирования", и это чудо произойдет", - ликовала в интервью DW руководительница фестиваля и правнучка композитора Катарина Вагнер (Katharina Wagner).

Потенциал сенсационности имеют в этом году и другие события фестиваля: это и дебют первой за почти полтора века существования Байройта женщины-дирижера, украинки Оксаны Лынив, и постановка "Летучего Голландца" от российской звезды оперной режиссуры Дмитрия Чернякова, и "Валькирия", "нарисованная" патриархом венского акционизма Германом Ничем (Hermann Nitsch), и "Золото Рейна" в виде кукольного театра и множество других нетривиальных форматов в обращении к творчеству Вагнера.

Впору "поблагодарить" вирус за долгожданное обновление самого традиционного и консервативного из музыкальных фестивалей Европы.

О главных событиях - коротко и по порядку.

Беспрецедентные меры обеспечения безопасности

Хотя красного ковра и традиционного дефиле знаменитостей во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) в этом году не будет (пандемия не позволяет), уже сам факт проведения фестиваля можно считать подвигом со стороны его организаторов и руководителей.

Байройт-2021 должен был стать ее последним светским выходом: Ангела Меркель (Angela Merkel) с супругом Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer) в Байройте, 2009 год

Пожалуй, нет второго музыкального мероприятия столь сложного для реализации в эпоху пандемии, как фестиваль в Байройте: проблемы создают и невероятно тесный старинный театр - Фестшпильхаус, куда публика обычно набивается, как сельди в бочку, и отсутствие современной вентиляции, и гигантский музыкальный аппарат, необходимый для исполнения монументальных опер Вагнера. Максимальный состав оркестра и мощный хор, десятки солистов и целая армия гримеров, осветителей, помрежей и другого театрального люда - на Зеленом холме ежедневно трудятся до полутысячи человек, по большей части - фанатов Вагнера, приезжающих в Байройт со всего мира.

Руководство фестиваля разработало и неукоснительно выполняет строжайшие правила, цель которых - гарантировать здоровье музыкантов и публики. Помимо уже традиционных мер как ежедневное тестирование всех без исключения, карантин для новоприбывших и строгое соблюдение правил социальной дистанции, это и нетривиальные решения: так, гигантский фестивальный хор (140 человек, среди них - представители двух десятков наций, от России до Южной Кореи и Бразилии) разделен на две равные части по 70 человек.

Поющие за стеклом: хоровой зал в Байройте оборудован индивидуальными кабинами для пения

Половина из них выступает на сцене "беззвучно", лишь раскрывая рот - то есть, по сути, выполняя функции миманса. Вторая часть - поет, но находясь не на сцене, а в хоровом зале, оборудованном индивидуальными кабинами для пения. Благодаря искусству режиссеров, звук без искажений транслируется на сцену и в зал. Таким образом должен быть сокращен риск заражения во время коллективного пения.

Российско-украинский тандем и женщина за дирижерским пультом

Еще задолго до начала фестиваля мировая пресса начала ликовать по поводу отрадной новости из Байройта: дебюта за дирижерским пультом женщины-дирижера. Эта честь досталась 43-летней украинке Оксане Лынив. За плечами уроженки городка Броды под Львовом - блестящая интернациональная карьера, среди этапов которой - учеба в Дрездене, работа в Одесском оперном театре и создание Молодежного оркестра Украины (YSOU).

Несмотря на волнение перед премьерой, Оксана Лынив не потеряла и в Байройте чувства юмора и сообщила DW, что у нее как раз "правильный рост" для легендарной оркестровой ямы, уходящей под сцену театра: она может дирижировать здесь стоя, как сам Вагнер, рост которого составлял 166 сантиметров. Поэтому более "масштабным" коллегам-мужчинам приходится дирижировать здесь сидя, что "не оптимально для энергетики и эмоции опер Вагнера", полагает Лынив. Премьера оперы 25 июля будет транслироваться в прямом эфире (аудио и видео) каналом BR-Klassik. DW планирует трансляцию записи в конце августа.

Не первый день вместе: Оксана Лынив и Дмитрий Черняков

Байройтский интернационал

Не менее примечательным является и то, что украинка Лынив реализует премьерный проект фестиваля в тандеме с коллегой из России - звездой мировой оперной режиссуры Дмитрием Черняковым, также дебютирующим на Зеленом холме. Русский язык стал рабочим для постановочной команды: ведь помимо Чернякова и Лынив в проекте участвуют Асмик Григорян (она исполнит партию Сенты) и Марина Пруденская (уроженка Петербурга выступит в партии Мари).

Асмик, дочь литовского сопрано Ирены Милькевичуте и армянского тенора Гегама Григоряна (а также супруга российского оперного режиссера Василия Бархатова), считает себя в первую очередь литовской певицей - "эта страна вырастила меня и дала мне все", говорит Асмик в беседе с DW. Однако отлично чувствует себя в интернациональной команде.

Асмик Григорян: новая Сента в Байройте

Еще одна российская звезда Байройта - Екатерина Губанова. Она исполнит партию Венеры в возобновленной постановке "Тангейзера" (режиссер Тобиас Кратцер / Tobias Kratzer), дирижер Аксель Кобер (Axel Kober). На премьере в этой постановке блистала в 2019 году, кстати, другая россиянка - Елена Жидкова, дирижировал (с переменным успехом) Валерий Гергиев, предпочётший не возвращаться в Байройт.

"Дети, творите новое!"

…призывал Рихард Вагнер своих современников и потомков - и подавал в качестве великого реформатора оперы личный пример. В этом году в Байройте "нового" больше, чем когда-либо.

Хотя новую постановку "Кольца нибелунга", цикла из четырех опер, пришлось отложить еще на год, уже в этом сезоне молодой финский маэстро Пьетари Инкинен, которому поручено новое "Кольцо", продирижирует центральную оперу тетралогии - "Валькирию".

Обещал обойтись "без крови": акционист Герман Нич

Исполнение можно было бы называть концертным, если бы не решение пригласить Германа Нича, 83-летнего патриарха венского акционизма, сопроводить музыку Вагнера перформансом. Вагнерианец Нич и его ассистенты будут создавать экспрессивную живопись прямо на сцене под музыку. "Моя художественная акция будет отражать красочность музыки Вагнера", - обещал Нич в беседе с DW.

В ожидании оперного "Кольца" следующего года свое видение "Золота Рейна" представит мастер кукольного театра австриец Николаус Хабян (Nikolaus Habjan), американец Джей Шайб создаст мультимедийный проект по мотивам "Зигфрида", а японка Тихару Сиота - инсталляцию, вдохновленную "Гибелью богов". Этот разгул фантазий на темы Вагнера можно будет наблюдать в парке вокруг Фестшпильхауса без билетов - но, конечно, при соблюдении всех правил, прописанных пандемией.

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