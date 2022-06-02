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Опера

Опера - музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе музыки, сценического действия и слова.

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Контекст

"Золотой петушок" - опера Римского-Корсакова, созданная по сказке Пушкина

В Берлине переосмыслили "Золотого петушка"

В Берлине переосмыслили "Золотого петушка"

Австралийскому режиссеру Барри Коски царь Дадон напоминает "потерянного одинокого клоуна".
Культура7 марта 2024 г.
Музыкальный спектакль "Beta" в Берлине

Добро и зло борются в Берлине

Добро и зло борются в Берлине

В Немецкой опере представили постановку об угрозе искусственного интеллекта. Композитор - уроженка Санкт-Петербурга.
Культура29 февраля 2024 г.
Маргарита Левчук

Маргарита Левчук: "Я всегда позитивная и оптимистка"

Маргарита Левчук: "Я всегда позитивная и оптимистка"

DW поговорила с оперной певицей Маргаритой Левчук о ее новых ярких проектах, поездке в Украину и попытке обмануть жизнь.
Культура30 декабря 2023 г.
Вольга Падгайская

Кампазітарка Вольга Падгайская пра оперу і жыццё ў Польшчы

Кампазітарка Вольга Падгайская пра оперу і жыццё ў Польшчы

Вядомая беларуская кампазітарка выкладае фартэпіяна ў музычнай школе і піша оперы для "псіхалагічнага выжывання".
Культура16 декабря 2023 г.
Юстус Франц

Любит Нетребко, дружит с Гергиевым. Что творит Юстус Франц?

Любит Нетребко, дружит с Гергиевым. Что творит Юстус Франц?

Немецкий дирижер Юстус Франц давал концерты в аннексированном Крыму и судил конкурс Чайковского-2023. Такое возможно?
Культура6 декабря 2023 г.
Ольга Подгайская

Композитор Ольга Подгайская о своей опере и жизни в Польше

Композитор Ольга Подгайская о своей опере и жизни в Польше

DW поговорила с белорусским композитором Ольгой Подгайской о жизни после переезда и разнице между Беларусью и Польшей.
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