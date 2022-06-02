You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Навальный
Ситуация в Беларуси
Реклама
Опера
Опера - музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе музыки, сценического действия и слова.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Берлине переосмыслили "Золотого петушка"
В Берлине переосмыслили "Золотого петушка"
Австралийскому режиссеру Барри Коски царь Дадон напоминает "потерянного одинокого клоуна".
Культура
07.03.2024
7 марта 2024 г.
Добро и зло борются в Берлине
Добро и зло борются в Берлине
В Немецкой опере представили постановку об угрозе искусственного интеллекта. Композитор - уроженка Санкт-Петербурга.
Культура
29.02.2024
29 февраля 2024 г.
Маргарита Левчук: "Я всегда позитивная и оптимистка"
Маргарита Левчук: "Я всегда позитивная и оптимистка"
DW поговорила с оперной певицей Маргаритой Левчук о ее новых ярких проектах, поездке в Украину и попытке обмануть жизнь.
Культура
30.12.2023
30 декабря 2023 г.
Кампазітарка Вольга Падгайская пра оперу і жыццё ў Польшчы
Кампазітарка Вольга Падгайская пра оперу і жыццё ў Польшчы
Вядомая беларуская кампазітарка выкладае фартэпіяна ў музычнай школе і піша оперы для "псіхалагічнага выжывання".
Культура
16.12.2023
16 декабря 2023 г.
Любит Нетребко, дружит с Гергиевым. Что творит Юстус Франц?
Любит Нетребко, дружит с Гергиевым. Что творит Юстус Франц?
Немецкий дирижер Юстус Франц давал концерты в аннексированном Крыму и судил конкурс Чайковского-2023. Такое возможно?
Культура
06.12.2023
6 декабря 2023 г.
Композитор Ольга Подгайская о своей опере и жизни в Польше
Композитор Ольга Подгайская о своей опере и жизни в Польше
DW поговорила с белорусским композитором Ольгой Подгайской о жизни после переезда и разнице между Беларусью и Польшей.
Культура
24.11.2023
24 ноября 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Идеальная злодейка - новый образ Нетребко в Берлине
В Берлине состоялась премьера оперы Верди, Анна Нетребко - в роли леди Макбет. DW побывала и в театре, и на протестах.
Культура
18.09.2023
18 сентября 2023 г.
Анна Нетребко на сцене в Висбадене: Я была виновна
Анна Нетребко дебютировала в опере "Набукко". Под бурные овации и громкий протест.
Культура
06.05.2023
6 мая 2023 г.
Дерьмовая история, или Фекальный скандал в немецком театре
Хореограф Ганноверской оперы Марко Гёкке смог вписать свое имя в историю искусства.
Культура
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
Что происходит с Анной Нетребко?
Украинские участники фестиваля в Висбадене отказываются выступать из-за Анны Нетребко. В чем там дело?
Конфликты
06.02.2023
6 февраля 2023 г.
Украинский флаг на концерте Анны Нетребко
Российская оперная певица Анна Нетребко после вынужденного перерыва снова на сцене. Как ее встретил Кельн? Репортаж DW.
Музыка
30.08.2022
30 августа 2022 г.
"Я остаюсь русской": Анна Нетребко прервала молчание
Оперная певица дала интервью немецкому еженедельнику Die Zeit.
Музыка
02.06.2022
2 июня 2022 г.