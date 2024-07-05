Германия болеет культурно

Трансляции полуфиналов и финала Евро-2024 в церкви и под органную музыку? Да, так тоже можно! Германия подготовила болельщикам много сюрпризов.

Чемпионат Европы по футболу в Германии - это не только сам футбол как таковой. Это и шествия болельщиков, и масса сопровождающих спортивный праздник культурных мероприятий: выставок, концертов, театральных постановок. О самых ярких и неожиданных мы решили рассказать в этой статье.

Околоспортивная программа интересна и для тех, кто футболом не интересуется, и для тех, кто хочет скоротать время между матчами и узнать об этой игре, ее истории и проявлениях что-то новое. Средства на осуществление культурных проектов были выделены из федерального бюджета страны. Итак, чем же живет околофутбольная Германия в дни Евро-2024?

Футбольная опера

Где эмоции зашкаливают так же сильно, как в футболе? Конечно, в опере! В этом абсолютно убеждены постановщики спектакля "Футбольная опера" ("Fussballoper") на площадке Opernloft в Гамбурге.

"Футбольная опера" в Гамбурге Фото: Inken Rahardt

Это уникальное сочетание зажигательных фанатских песен и страстных оперных арий, а в итоге - захватывающее зрелище, полное энергии и драматизма. Местами можно подпевать!

Иоганн Себастьян Бах - с мячом

Музей Баха в Лейпциге (Bach-Museum Leipzig) превращает футбольный матч в настоящий концерт - причем оригинальный, неповторимый. Проект называется "Мяч - у Баха". Матчи проводятся в фан-зоне на лейпцигской площади Аугустусплац.

Добровольцы, желающие принять участие, получают специальные рюкзаки, транслирующие звук, и начинают играть в футбол по обычным правилам. Саунд, получающийся в итоге, дополняется духовыми, скрипкой и электронной музыкой (исполнители - по краям футбольной площадки). Каждый раз - новое звучание и неожиданный результат.

Расцвет творчества Баха пришелся на лейпцигский период его жизни. Отсюда и отсылка к великому немецкому композитору. Уж он-то, уверены организаторы из местного Музея Баха, оценил бы смелость идеи!

Футбол - смешной и неожиданный

В ганноверском Музее карикатуры и рисунка имени Вильгельма Буша (Heinrich Christian Wilhelm Busch), знаменитого немецкого поэта-юмориста и рисовальщика, открылась выставка, высмеивающая футбол и все что с ним связано. Здесь есть и карикатуры, и мультфильмы, и забавные фотографии, а также видео и различные предметы.

"В перерыве между таймами" - карикатура Беттины Бексте. Выставка anPFIFF! в ганноверском Музее карикатуры Фото: Bettina Bexte

Экспозиция под названием "Свисток к началу матча" (Anpfiff) - о сообществе, командном духе, толерантности, уважении, фанатской культуре, победах и поражениях. Кураторы обещают удивить и тех, кто ничего не знает о футболе, и тех, для кого футбол - главное в жизни. Выставка открыта до 14 июля.

Футбол при национал-социализме

Выставка о темном прошлом футбола проходит до конца июля в Берлине - на территории Олимпийского парка, в Доме немецкого спорта (Haus des Deutschen Sports), что в паре шагов от главного столичного стадиона. Экспозиция называется "Спорт. Массы. Власть. Футбол при национал-социализме" ("Sport. Masse. Macht. Fußball im Nationalsozialismus").

Футбол тоже имеет прошлое. И оно тесно переплетено с историей страны, которая в него играла и играет. Выставка показывает, насколько важен был спорт для национал-социалистов и как они пытались его использовать для закрепления своей власти. Выставка рассказывает и о футбольных матчах в концентрационных лагерях, а также о спортсменах-евреях, которых преследовали в те времена. Очевидным становится, что сила футбола и массовый к нему интерес могут привести как к сплочению, так и к изоляции...

Чтоб футболисты почитали

В городе Фрайбурге оригинальным способом решили привлечь внимание детей и подростков, активно занимающихся футболом или другими видами спорта, к чтению. По городу от стадиона к стадиону, от бассейна к бассейну разъезжает небольшой библиотечный киоск, привлекая внимание потенциальных книголюбов. Выбрать и почитать книжку можно прямо на месте. Проект называется "Свободные читатели" (Freileser) - или "Читающие на свежем воздухе". Продлится до конца этого лета.

Выставка о болельщицах

Эта передвижная выставка называется fan.tastic females и рассказывает о болельщицах. Есть здесь информация и о разных объединениях фанаток национальной сборной Германии, и об отдельных женщинах, с детства обожающих не только смотреть футбол, но и играть в него.

Экспозиция передвигается по Германии на автобусе. До 7 июля ее можно посмотреть возле Чайного павильона в ботаническом саду Гамбурга, а с 9 июля и до конца Евро-2014 она будет в Берлине - на базе Pride House Berlin .

Лучшие диджеи со всей Европы

По пятницам и субботам (последний раз - 13 июля, перед финалом Евро-2024) в парке Хофгартен в Дюссельдорфе, а точнее - на площадке Ping местного Театрального музея (Theatermuseum), - лучшие диджеи Европы. Начало - в 18:30.

Восемь фильмов о футболе

Восемь короткометражек о футболе пару месяцев показывали в разных городах Германии. Этот своеобразный мини-фестиваль завершится в Берлине 11 июля - в фан-зоне возле здания рейхстага. Там соберутся создатели картин, а лучшему европейскому короткометражному фильму о футболе вручат приз!

Немецкий граф превращает матчи в особенные концерты

И раз уж речь зашла о кино, то напишем и об этом проекте. Штефан фон Ботмер (Carsten-Stephan Graf von Bothmer) - самый настоящий граф, чьи предки были знаменитыми рыцарями и полководцами. Он же - пожалуй, самый известный в Германии тапер, сопровождающий своей виртуозной игрой на фортепьяно артхаусные показы немого кино.

За роялем - граф фон Ботмер Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В данный момент граф, как и вся Германия, увлечен футболом. Отсюда и нынешний род занятий: фон Ботмер сопровождает на рояле (или даже на органе!) показы футбольных матчей. 9 и 10 июля (полуфиналы) и 14 июля (финал) он будет играть в берлинской Церкви двенадцати апостолов , где на большом экране покажут трансляцию матча - без сопровождения громко кричащих и порой назойливых футбольных комментаторов, а под живую музыку. Этот проект - частный, он не финансируется из бюджетных средств.