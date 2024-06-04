В Дортмунде объединили футбол и искусство

В Немецком музее футбола в Дортмунде открылась выставка "In Motion - Art & Football", приуроченная к чемпионату Европы по футболу 2024 в Германии. На ней представлены работы художников из всех стран-участниц.

В Немецком музее футбола в Дортмунде открылась выставка "In Motion - Art & Football", приуроченная к чемпионату Европы по футболу среди мужчин (UEFA Euro-2024), который пройдет в Германии. На больших проекционных экранах комплекса показываются произведения искусства, связанные с футболом. Всего здесь представлено более 175 работ из национальных и международных коллекций всех стран-участниц чемпионата. Среди художников - Пауль Клее, Сальвадор Дали, Жоан Миро, Фриденсрайх Хундертвассер, Вилли Баумейстер, Феликс Нуссбаум, Лоуренс Стивен Лаури, Робер Делоне, Рене Магритт, Умберто Боччони и другие. Министерство культуры и науки земли Северный Рейн-Вестфалия и уполномоченный федерального правительства по вопросам культуры и СМИ выделили на организацию выставки по одному миллиону евро. На выставке можно побывать в период проведения Евро-2024, с 14 июня по 14 июля, и вплоть до 30 сентября 2024 года.

В одном из залов Музея футбола в Дортмунде Фото: DFM/Angerer

Пересечение искусства и спорта

Проект "In Motion - Art & Football" выделяется своей уникальной концепцией. "Выставка проходит на стыке мультимедийного и аналогового художественного взаимодействия", - пояснил информационному агентству epd директор музея Мануэль Нойкирхнер (Manuel Neukirchner). По его мнению, футбол, с его эстетикой и динамикой, ритуалами и противоречиями, может помочь открыть совершенно новые подходы и возможности для искусства, а через живопись могут быть приоткрыты некоторые секреты футбола.

Динамичная инсталляция сочетает в себе проекцию на стены, потолок и пол видео- и фотоматериалов. Для особой организации выставочного пространства задействованы 110 прожекторов, лазерные лучи, 45 громкоговорителей и трехмерная звуковая система, позволяющая "играть" с характерными шумами, тонами и звуками, сопровождающими футбольные матчи. Каждая из стран-участниц чемпионата представлена на выставке как минимум одним художником.

Клаудия Рот (Claudia Roth), государственный министр по вопросам культуры и СМИ, так прокомментировала представленную в Дортмунде экспозицию агентству спортивной информации sid: "Выставка является одним из крупнейших культурных проектов Евро-2024 в Германии, и я уверена, что она вдохновит посетителей - как любителей культуры, так и футбольных фанатов. Это именно то, чего мы хотим добиться в рамках культурной программы, сопровождающей чемпионат Европы - мы хотим найти точки соприкосновения между искусством и футболом, объединить людей и пробудить интерес". В свою очередь министр культуры земли Северный Рейн - Вестфалия Ина Брандес (Ina Brandes) назвала выставку "впечатляющей художественной экспозицией, интересной даже для тех, кто редко посещает музеи".

В сокровищнице Музея футбола хранятся важнейшие трофеи Фото: DFM/Schütze

Музей футбола - место воспоминаний

Дортмунд является одним из десяти мест проведения чемпионата Европы по футболу в Германии в 2024 году. Здесь же с 2015 года года работает Немецкий музей футбола - один из самых посещаемых в регионе Рейн-Рур и самый большой подобного рода в мире. Во время интерактивного и мультимедийного тура можно увидеть около 1600 экспонатов и в общей сложности 25 часов киноматериала, связанного с футболом. 3D-кинотеатр, сокровищница с важнейшими трофеями, кабина спортивного комментатора и многое другое заставляют сердца болельщиков биться чаще. Кроме того, посетители могут познакомиться с разными главами из 140-летней истории футбола: о роли этого вида спорта во время войны, о нововведениях в послевоенный период, о громких скандалах, а также множество других интересных вещей. А завершаются выставочные впечатления активным отдыхом детей и взрослых на игровых модулях на арене в подвальном помещении музея.