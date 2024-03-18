Немецкие футболисты будут играть в форме цвета Барби

По соцсетям в Германии прокатилась волна недовольства новым дизайном формы немецкой футбольной сборной. На негатив чиновники и спортсмены реагируют спокойно - и даже с иронией.

После того, как на прошлой неделе Немецкий футбольный союз (DFB) представил общественности новую форму национальной сборной Германии, ему приходится отвечать на критические замечания, пишут многочисленные СМИ в понедельник, 18 марта. Противникам дизайна не нравится выбранная для бундестима цветовая гамма: розово-фиолетовая.

На негатив чиновники, производители и спортсмены реагируют спокойно - и даже с улыбкой. Более того, в прошедшее воскресенье, 17 марта, футбольный союз и изготовитель формы Adidas представили в качестве ответа на волну критики в соцсетях ироничное видео: "Форма Германии такой быть не может? А вот и может!"

В отличие от традиционной белой, новая гостевая розово-фиолетовая форма, по мнению футбольного союза , более созвучна настроениям нового поколения немецких болельщиков и отражает разнообразие страны. Собственно, основная (или домашняя) форма немецких футболистов по-прежнему выдержана в традиционном для Германии белом цвете. Розово-фиолетовые изменения коснулись гостевых (или выездных) комплектов. Новый дизайн был специально разработан к предстоящему чемпионату Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах.

Немецкие футболисты выйдут на поле в новой форме 26 марта

То, в каком именно цвете бундестим будет выходить на поле в том или ином матче ЧЕ, будет решаться в индивидуальном порядке и в зависимости от цвета формы соперников, как это обычно и бывает. При этом ожидается, что розово-фиолетовые майки и трусы, созданные, кстати, на 100 процентов из переработанных материалов, будут на немецких спортсменах во время товарищеского матча с Нидерландами (26 марта).

Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann), главный тренер национальной сборной Германии, демонстрирует новую форму 14 марта 2024 года Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Фанаты немецкой сборной уже могут купить новую форму. Она совсем не дешевая: например, розово-фиолетовая футболка для ребенка будет стоить от 75 евро и выше, а самый дешевый ее вариант для взрослых обойдется в 100 евро.

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