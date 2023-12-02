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Германия узнала соперников по групповому турниру ЧЕ-2024

Виталий Кропман
2 декабря 2023 г.

В матче открытия турнира бундестим встретится 14 июня в Мюнхене с футболистами Шотландии. Другими соперниками сборной ФРГ по группе А стали команды Венгрии и Швейцарии.

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Кубок победителя чемпионата Европы
Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Сборная Германии по футболу сыграет с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии на групповом этапе домашнего чемпионата Европы 2024 года. Таков результат торжественной жеребьевки, состоявшейся в субботу, 2 декабря, в Эльбской филармонии в Гамбурге.

В матче открытия турнира бундестим, посеянная под первым номером в группе А, встретится 14 июня в Мюнхене с футболистами Шотландии. С Венгрией команда тренера Юлиана Нагельсмана (Julian Nagelsmann) сыграет 9 июня в Штутгарте, а заключительный матч группового этапа Германия проведет со швейцарцами 23 июня во Франкфурте-на-Майне.

Другие группы выглядят следующим образом. В группе B сойдутся сборные Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе С сыграют команды Словении, Дании, Сербии и Англии.  В группе D победитель плей-офф А (Польша / Уэльс / Финляндия / Эстония) будет противостоять Нидерландам, Австрии и Франции. В группе E зрителей ждет встреча с командами Бельгии, Словакии, Румынии и победителя плей-офф B (Израиль / Босния и Герцоговина / Украина / Исландия). И, наконец, группу F составили Турция, победитель плей-офф C (Грузия / Греция / Казахстан / Люксембург), Португалия и Чехия.

Победители плей-офф А, B и С определятся 26 марта.

По регламенту борьбу на стадии 1/8 финала продолжат два победителя из каждой группы и четыре лучшие команды, занявшие в своей группе третье место. Финальный матч чемпионата Европы по футболу пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

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