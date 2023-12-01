Евро-2024 в Германии: главное о чемпионате Европы по футболу

За семь месяцев до старта первенства Европы по футболу, которое пройдет в ФРГ, известны 21 из 24 команд-участниц турнира. 2 декабря состоится жеребьевка группового раунда. Самое важное о Евро-2024 - у DW.

В Эльбской филармонии в Гамбурге 2 декабря пройдет жеребьевка группового раунда финальной стадии Евро-2024. Германия во второй раз станет единственной хозяйкой европейского футбольного первенства - впервые страна принимала его в 1988 году. С матча открытия, который пройдет 14 июня в Мюнхене, и до финала 14 июля в Берлине 24 команды будут бороться за победу на чемпионате Европы. Самое важное о Евро-2024 - у DW.

Какие команды попали в финальную часть Евро-2024?

Помимо сборной Германии, которая как хозяйка турнира была освобождена от отборочного этапа, в финальную часть Евро-2024 на данный момент квалифицировались 21 из 24 команд. Это сборные Албании, Бельгии, Дании, Англии, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии, Португалии, Румынии, Шотландии, Швейцарии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Чехии, Турции, Венгрии и Хорватии.

Последними в понедельник, 20 ноября, путевки на чемпионат континента оформили Италия, Словения и Чехия, а на следующий день - Хорватия. Несмотря на успех сборной Чехии, ее тренер Ярослав Шилгавы после прохождения квалификационного барьера неожиданно подал в отставку. В качестве причины он назвал "огромное давление".

Действующие чемпионы Европы итальянцы квалифицировались в финальную часть Евро-2024 только в последнем матче отборочного этапа. На фото - форвард сборной Джанлука Скамакка Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Для действующих чемпионов Европы итальянцев решающая игра против Украины, в которой домашней ареной для украинцев был стадион в немецком Леверкузене, вышла нервной, но со счастливым концом. Нулевой ничьей оказалось достаточно для "Скуадры адзурры", чтобы обеспечить себе право бороться за сохранение чемпионского титула.

Как будут определены оставшиеся участники финальной стадии?

Оставшиеся три путевки будут разыграны в конце марта 2024 года по системе плей-офф - в каждом из трех таких мини-турниров примут участие по четыре команды. Это сборные Грузии, Люксембурга, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Греции, Украины, Казахстана, Эстонии, Польши, Исландии и Уэльса.

Жеребьевка группового раунда финальной стадии Евро-2024 пройдет 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Раньше квалификация на футбольные чемпионаты мира или Европы заканчивалась стыковыми матчами между командами, занявшими вторые или третьи места в отборочных группах. Сейчас система другая - в плей-офф попадают по результатам выступлений в турнире Лиги наций УЕФА 2022/2023. Стыковые матчи пройдут в конце марта 2024 года.

Когда будет проведена жеребьевка группового раунда финальной части?

Жеребьевка группового раунда финальной стадии Евро-2024 состоится 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) признается, что не в курсе, как все это будет выглядеть: "Я не знаю, какая там обстановка. Наверное, ты просто стоишь и ждешь, кто станет твоим соперником".

Юлиан Нагельсман Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Все команды-участницы финальной части в ходе жеребьевки будут распределены по четырем корзинам в зависимости от успешности их выступления на отборочном этапе. Три команды, которые завоюют путевку на Евро-2024 через стыковые матчи, попадут в четвертую корзину. За хозяевами турнира, сборной Германии, закреплено место в первой корзине и попадание в группу А.

Кроме ФРГ в первой корзине также находятся команды, которые лучше всех отыграли квалификацию: это сборные Португалии, Франции, Испании, Бельгии и Англии. Немецкие футболисты точно выступят в матче открытия 14 июня в Мюнхене, а их соперники станут известны после жеребьевки.

Как будут распределяться оставшиеся билеты на Евро-2024?

Первый этап распределения уже завершен. По данным УЕФА, на примерно 1,2 миллиона билетов было подано около 20 миллиона заявок. После жеребьевки группового раунда финальной части, который состоится 2 декабря в Гамбурге, начнется следующий этап распределения, где своих хозяев найдут около миллиона билетов.

Еще 500 тысяч билетов поступят в продажу после определения в марте трех последних участников финальной стадии чемпионата. В общей сложности на 51 матч Евро-2024 будет продано около 2,7 млн билетов. Все они персонализированы и выпускаются только в электронном виде.

С каким настроением Германия подходит к чемпионату Европы по футболу?

Германия как хозяйка турнира еще до жеребьевки знает все свое расписание группового раунда: после стартового матча в Мюнхене сборная ФРГ проведет два оставшихся поединка в Штутгарте (19 июня) и Франкфурте-на-Майне (23 июня).

Из-за провала на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, когда Германия дважды не смогла выйти из группы, скромного результата (выбыла в одной восьмой финала) на европейском первенстве 2021 года, а также неудачного выступления в товарищеских матчах в нынешнем году, ожидания от Евро-2024 у немецких болельщиков довольно сдержанные.

Филипп Лам Фото: Srecko Matic/DW

В 2023-м бундестим повторила свой антирекорд по числу поражений за календарный год - в 11 матчах 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений, в том числе - от Японии, Турции и Австрии, которых едва ли можно отнести к мировым футбольным грандам.

В свою очередь, директор чемпионата Европы Филипп Лам (Philipp Lahm) доволен текущим состоянием подготовки страны к проведению турнира. В конце концов, по словам Лама, за этим крупным спортивным событием стоит немецкое политическое руководство, поддерживающее проведение ЧЕ-2024. "В целом я уже чувствую и вижу эту поддержку", - делится Лам, ставший в составе сборной ФРГ чемпионом мира в 2014 году. Бывший капитан бундестим теперь заверяет, что "в данный момент с правительством страны ведется очень хороший и доверительный диалог, хотя, с нашей точки зрения, все могло бы идти еще быстрее".

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