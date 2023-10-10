Названы хозяева футбольных чемпионатов Евро-2028 и Евро-2032

Исполком УЕФА в Ньоне утвердил страны, которые примут у себя финальные стадии чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. В обоих случаях были одобрены совместные заявки.

Исполнительный комитет УЕФА озвучил страны, которые станут хозяевами чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Церемония традиционно состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне во вторник, 10 октября.

Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии. Евро-2032 состоится в Италии и Турции. "Я хотел бы поздравить участников тендеров и принимающие ассоциации, чьи стремления, преданность делу и упорный труд были сегодня оценены должным образом, - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Финальный матч Евро-2028 примет лондонский стадион "Уэмбли". В УЕФА еще не определили регламент отборочного турнира на Евро-2028.

Итальянская и турецкая футбольные ассоциации изначально претендовали на проведение Евро-2032 по отдельности, но впоследствии решили объединить свои заявки.

Италия с Турцией "поделят" чемпионат 2032 года

Решение о том, где пройдет матч открытия и финал чемпионата 2032 года, будет принято только в 2026 году. После сегодняшней победы в конкурсе УЕФА у Турции и Италии есть еще три года, чтобы определиться со всеми местами проведения матчей. Предварительный список итальянской федерации футбола включает десять городов, ровно половина из которых сможет попасть в итоговую заявку в октябре 2026 года. Помимо Рима, наиболее вероятными кандидатами являются Милан и Неаполь. В предварительном списке Италии также значатся Турин, Генуя, Бари, Болонья, Флоренция, Верона и Кальяри.

Предполагается, что Италия и Турция получат по пять объектов. Однако, согласно сегодняшнему сообщению спортивной газеты "Gazzetta dello Sport", не исключено, что формат спустя некоторое время будет изменен. "Наша страна должна понять, что настало время строить новые объекты", - заявил президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина после принятия заявки.

Ближайший чемпионат Европы состоится в Германии

Евро-2024 состоится в Германии. Матчи чемпионата примут десять городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Штутгарт, Гельзенкирхен, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, Дюссельдорф, Кельн и Гамбург. Старт турнира назначен на 14 июня 2024 года, финал пройдет 14 июля.

Для болельщиков участвующих в финальной стадии команд и нейтральной публики выделено более 80% из 2,7 млн билетов, в настоящий момент в продаже из них находится более 1,2 миллиона.

Сборная России по решению ФИФА и УЕФА отстранена от международных турниров. Бан россиян продлится вплоть до окончания войны РФ против Украины, о чем заявляли в УЕФА.

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