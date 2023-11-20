Украина сыграла вничью с Италией в отборочном матче ЧЕ-2024

Сыграв вничью со сборной Украины в отборочном матче на ЧЕ-2024, Италия вышла в финальную часть чемпионата. У Украины еще остаются шансы попасть на Евро-2024 по итогам игр в плей-офф.

Национальная сборная Украины по футболу не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Решающий матч квалификационного турнира против команды Италии, который состоялся вечером в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене, завершился ничьей со счетом 0:0.

Набрав равное с украинской сборной количество очков - по 14, итальянцы имели преимущество благодаря результатам личных встреч. В результате они остались на втором месте в группе C и получили путевку на Евро-2024.

Сборной Украины для выхода на чемпионат Европы по футболу необходима была только победа над Италией.

Шансы Украины попасть на ЧЕ-2024 не потеряны

В группе C победительницей оказалась сборная Англии, которая досрочно забронировала себе путевку на Евро-2024, а в понедельник сыграла вничью (1:1) против сборной Северной Македонии. Македонцы финишировали в группе четвертыми, а на последней строчке расположилась сборная Мальты, которая проиграла все восемь матчей.

У Украины еще остаются шансы попасть на ЧЕ-2024 по итогам игр в плей-офф.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля следующего года. Матчи будут проходить в десяти городах ФРГ: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

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