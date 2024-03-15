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В Германии появится уникальная монета в 11 евро

Лена Шмиц
15 марта 2024 г.

Предстоящий чемпионат Европы по футболу, который пройдет в десяти немецких городах, порадует не только болельщиков, но и коллекционеров.

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Памятная серебряная монета весом 14 граммов и диаметром 30 миллиметров
Памятная серебряная монета к Евро-2024Фото: Bundesverwaltungsamt

Германия примет у себя в этом году главный европейский турнир среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Это произойдет впервые после воссоединения страны. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля, и немцы готовятся к этому важному историческому событию со всей тщательностью. Повод для праздника будет и у нумизматов. Правительство ФРГ выпустит памятную серебряную монету весом 14 граммов и диаметром 30 миллиметров в двух вариантах чеканки: превосходной и превосходной с зеркальным блеском.

Олимпийский стадион в Берлине и немецкий орел

Дизайн лицевой стороны монеты разработал кельнский художник Детлеф Бер (Detlef Behr). На аверсе изображены крыша Олимпийского стадиона в Берлине, где пройдет финал Евро-2024, а также стилизованное футбольное поле с угловыми флажками и почти осязаемым мячом в центре. Яркие детали на монете отсылают к национальным цветам ФРГ. Цифры 1 и 0 обозначают как возможный результат матча, так и десять мест проведения чемпионата: Берлин, Кельн, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Лейпциг, Гельзенкирхен, Штутгарт, Дюссельдорф.

Олимпийский стадион в Берлине
Олимпийский стадион в БерлинеФото: Jan Woitas/dpa/picture-alliance

На реверсе, разработанном Лоренцем Крёссманом (Lorenz Crössmann) из Берлина, - немецкий орел, надпись "Федеративная республика Германия", 12 европейских звезд и отметка "Серебро 500-й пробы". По гладкому краю монеты отчеканена надпись: "Объединенные в сердце Европы".

Номинальная стоимость этой эксклюзивной монеты - 11 евро - по количеству игроков в футбольной команде. Версия с зеркальным блеском обойдется дороже. На сайте Федерального административного ведомства Германии указана цена почти в 30 евро. И та и другая версии монеты выйдут тиражом 111 111. В продажу они поступят 8 мая, но уже сейчас можно оформить предзаказ. Монета в 11 евро, созданная в сотрудничестве с Немецким футбольным союзом (DFB), появится в истории Германии впервые.

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