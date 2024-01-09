Вся Германия скорбит по своему "кайзеру"

На 79-м году жизни скончался легендарный Франц Беккенбауэр - великий футболист, тренер, функционер. К чему бы он ни прикасался, все становилось золотом. Последний этап его карьеры был омрачен громким скандалом.

"Для немецкого футбола он был и остается настоящей удачей. Лучшего нет и не было. И не будет". Эти строки написал соратник Франца Беккенбауэра (Franz Beckenbauer) Гюнтер Нетцер (Günter Netzer) по случаю 65-летия легендарного немецкого футболиста. В 2010 году ни Нетцер, ни кто-либо другой не могли и предположить, что последние годы жизни легенды немецкого футбола будут омрачены скандалом, связанным с ЧМ-2006.

"Кайзер" на футбольном поле

Родившийся в 1945 году в Мюнхене Франц Беккенбауэр получил прозвище "кайзер" не просто так. На футбольном поле он был неоспоримым лидером. Однако версий о том, кто именно дал футболисту императорское прозвище, существует несколько. Сам Франц Беккенбауэр рассказывал, что "кайзером" его стали называть после фотографии на фоне бюста австрийского императора Франца Иосифа I - после товарищеского матча в Вене в 1971 году. Некоторые утверждают, что "кайзер" родился в 1969 году после финала кубка, в котором сыграли команды "Шальке" и "Бавария". В матче с "Шальке", за который играл "Король Вестфалии" Райнхард Либуда (Reinhard Libuda), Франц нарушил правила, фанаты освистали Беккенбауэра. Мюнхенский футболист в ответ 40 секунд жонглировал мячом прямо у гостевой трибуны. После этой провокации репортеры стали называть Беккенбауэра "кайзером".

Франц Беккенбауэр выделялся своей игрой на позиции либеро - защитника. Его характерная поза, высоко поднятая голова - было видно, что на поле играет "кайзер". Его пасы отличались хирургической четкостью, он дирижировал атаками и игрой. Во время матчей Беккенбауэр выглядел почти холодно, заносчиво и величаво, словом - по-императорски. В то время как специалисты уже увидели в нем выдающегося игрока, публика не спешила делать его своим любимчиком. "Меня считали игроком с гонором и с надменной манерой игры", - вспоминал позже сам Беккенбауэр.

Список наград Беккенбауэра

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших защитников XX века. Основную часть карьеры он провел в мюнхенской "Баварии", к которой присоединился уже в 13-летнем возрасте. Вместе с Беккенбауэром в роли капитана команды с 1970 года по 1977 год "Бавария" трижды подряд завоевала Кубок европейских чемпионов, получив за это приз на вечное хранение. Сам Франц Беккенбауэр после третьего триумфа получил свой второй "Золотой мяч".

Он сыграл в бундеслиге более 400 матчей. Беккенбауэр дважды выигрывал чемпионат мира по футболу: первый раз в 1974 году - как игрок, второй раз в 1990 году - как тренер. Кроме того, он дважды становился обладателем "Золотого мяча" и трижды - Кубка европейских чемпионов.

Капитан сборной Германии и игрок столетия

В составе сборной Беккенбауэр сыграл свыше 100 матчей. С 1971 года - в роли капитана. В 1972 году немецкая сборная взяла золото европейского первенства, разбив в финале сборную СССР. А в 1974 году уже в своем родном городе немецкая команда во главе с "кайзером", который объединил вокруг себя других звезд "Баварии" - Зеппа Майера (Sepp Maier), Пауля Брайтнера (Paul Breitner), Ули Хенесса (Uli Hoeneß) и Герда Мюллера (Gerd Müller), - одержала победу со счетом 2:1 против голландцев.

Осенью 1974 года Беккенбауэр переехал в Америку, где он играл с Пеле - "королем мирового футбола". Трижды он становился чемпионом и за океаном. В 1982 году после возвращения в бундеслигу футболист стал чемпионом Германии с футбольным клубом "Гамбург". Свой последний сезон на позиции либеро легендарный футболист играл за нью-йоркский "Космос". В сентябре 1983 года он сыграл свой последний матч. Список наград, которыми был отмечен немецкий футболист, очень длинный. Беккенбауэр признавался футболистом года в ФРГ четырежды, дважды - в Европе. "Кайзер" был признан в Германии "игроком XX столетия".

Беккенбауэр был тренером уже на позиции игрока, написал позднее известный немецкий спортивный журналист Ханс Бликенсдёрфер (Hans Blickensdörfer). Поэтому мало кого удивило, когда "кайзер" в 1984 году сменил экипировку игрока на тренерский костюм. И он сразу стал "главой команды" сборной ФРГ. Немецкому футбольному союзу DFB пришлось придумать это звание специально для Беккенбауэра, у которого не было ни лицензии, ни образования для тренерской деятельности. Позднее он получит тренерскую лицензию уже по итогам своей работы - по совокупности заслуг.

Франц Беккенбауэр - тренер национальной сборной Фото: Bongarts/Getty Images

В 1986 году на ЧМ в Мексике Германии досталось второе место. Атмосфера между тренером и игроками была далека от гармоничной. Беккенбауэр прямо назвал некоторых игроков "идиотами". Вратарь Ули Штайн (Uli Stein) был отправлен домой, после того как позволил себе назвать "кайзера" посмешищем ("Suppenkasper"). Это была аллюзия на рекламу одного концерна продовольственных товаров, в которой снялся Беккенбауэр.

Прошло четыре года - и все неурядицы и разногласия были забыты. Выступление сборной Германии на чемпионате мира 1990 года в Риме увенчалось победой. Беккенбауэр был источником вдохновения не для одного поколения, он навсегда останется ярким светом немецкого футбола, а его молчаливая фигура в финале в Риме - навсегда в памяти.

Как легендарный футболист стал незаменимым функционером

Казалось, все, к чему он прикасается, становится золотом. Дважды он становился тренером "Баварии" на время переходного периода. В 1994 году после увольнения Эриха Риббека (Erich Ribbek) Беккенбауэр завоевал первенство вместе с командой. В 1996 году, взяв на себя тренерские обязанности после неудач Отто Рехагеля (Otto Rehhagel), Беккенбауэр привел баварцев к победе на Кубке УЕФА. 15 лет Франц Беккенбауэр стоял во главе "Баварии": с 1994 по 2009 годы он был президентом клуба.

Франц Беккенбауэр после тренерского взлета переквалифицировался в топового футбольного функционера футбольного союза DFB. С 1998 года "кайзер" заседал в его президиуме. Он стал главой комитета по подаче заявки на проведение чемпионата мира 2006 года и отвечал за успех немецкой заявки. Франц Беккенбауэр сделал возможным "летнюю сказку" ("Sommermärchen") в Германии. Немецкие СМИ, в частности, еженедельник Der Spiegel, называли его "министром иностранных дел", которому политика давалась также легко, как и игра в футбол.

Скандал, омрачивший последние годы жизни легендарного футболиста

И по иронии судьбы именно журнал Der Spiegel заговорил о скандале, каких давно не было в немецком футболе. Один из самых авторитетных еженедельников в 2015 году вышел с публикацией, в которой утверждалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) получил право на проведение в ФРГ чемпионата мира по футболу в 2006 году путем подкупа ряда членов исполкома Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Журналистам, как они утверждали, удалось выйти на конкретный след. Подозрения в том, что "летняя сказка" (так в Германии называют чемпионат мира по футболу 2006 года) пришла в Германию нечестным путем, легли тенью на карьеру "кайзера". Журналистам Der Spiegel стало известно, что тогдашний исполнительный директор Adidas Робер Луи-Дрейфус в 2002 году тайно предоставил главе оргкомитета ЧМ-2006 Францу Беккенбауэру (Franz Beckenbauer) кредит на сумму 6,7 миллиона евро.

В Швейцарии начался процесс по делу экс-чиновников, обвиняемых в мошенничестве. Изучавшие дело швейцарские следователи пришли к выводу, что футбольные функционеры утаили от членов оргкомитета ЧМ-2006 истинные цели выплаты 6,7 млн евро. Расследование велось и против Беккенбауэра, но из-за его состояния здоровья в 2019 году было выделено в отдельное дело. Франц Беккенбауэр долго хранил молчание, но всегда отрицал то, что голоса были куплены. Что касается выплат, факт которых подтвердил DFB, немецкий футболист взял ответственность на себя. "За эту ошибку я как президент тогдашнего организационного комитета несу ответственность", - заявил он. Его подпись была на документах, прикрепленных к делу следствием. "Я всегда ставил свою подпись вслепую, даже на чистых листах", - отмечал Беккенбауэр.

Из-за скандала вокруг "летней сказки" Франц Беккенбауэр исчез из общественного пространства. Последние годы жизни он провел в австрийском Зальцбурге, где проживал со своей третьей по счету супругой. У Беккенбауэра было пятеро детей. Его сын Штефан скончался в 2015 году, после того как у него была обнаружена глиобластома. "Это была самая большая потеря за всю мою жизнь, - сказал Беккенбауэр тогда. - Я не знаю, возможно ли когда-то пережить смерть своего ребенка. Наверное, нет".

В последние годы ухудшилось самочувствие и самого "кайзера". Он перенес две операции на сердце - в 2016 и 2017 годах. Ули Хенесс (Ulrich Hoeneß), футболист, тренер, функционер и товарищ Беккенбауэра, подчеркнул, что "кайзеру" выпала тяжелая доля. "Его достижения недосягаемы, но он не положил в свой карман ничего. Когда-то должно прийти спокойствие. Его надо оставить в покое", - заявил он в том момент, когда СМИ активно писали о скандале вокруг ЧМ-2006 и подозрениях в якобы небескорыстной помощи заявочному комитету России, которой достался чемпионат мира 2018 года.

Несколько лет назад репортеры спросили Франца Беккенбауэра, жалеет ли он о чем-то. "Сожалею? О чем?! Нет!" - ответил непоколебимый "кайзер". Действительно, о чем может сожалеть легенда спорта и человек который придал футболу совсем другой социальный статус.

7 января Беккенбауэр скончался во сне.

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