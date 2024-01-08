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Умер Франц Беккенбауэр - легенда немецкого футбола

Жан Рофе
8 января 2024 г.

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

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Franz Beckenbauer | deutscher Fußballspieler
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer) умер в возрасте 78 лет, сообщило в понедельник, 8 января, агентство dpa со ссылкой на семью спортсмена. В заявлении семьи говорится, что Беккенбауэр мирно скончался во сне 7 января в окружении своих близких.

Информацию о смерти футболиста, которого в Германии называли "кайзером" Францем, также подтвердил Немецкий футбольный союз (DFB).

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра. "Беккенбауэр был одним из величайших футболистов Германии и для многих "кайзером", - написал Шольц в соцсети X. - Нам будет его не хватать. Мои мысли - с его семьей и друзьями".

Один из лучших защитников в истории футбола

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших защитников XX века. Основную часть карьеры он провел в мюнхенской "Баварии". Он сыграл в бундеслиге более 400 матчей, свыше 100 - в составе германской сборной.

Беккенбауэр дважды выигрывал чемпионат мира по футболу: в первый раз в 1974 году - как игрок, во второй в 1990 году - как тренер. Кроме того, он дважды становился обладателем "Золотого мяча", и трижды - Кубка европейских чемпионов. Футболистом года в ФРГ Франц Беккенбауэр признавался четырежды.

C 1994 по 2009 годы Беккенбауэр был президентом клуба "Бавария".

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