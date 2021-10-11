Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сборная Германии по футболу (бундестим)

Сборная Германии по футболу - четырехкратный чемпион мира. "Бундестим" - распространенный в русскоязычной среде синоним словосочетания "сборная команда Германии по футболу".

"Бундестим" - от немецкого Bund (федерация) и английского team (команда) - слово, которое часто используют в русскоязычных странах, преимущественно в СМИ, для обозначения сборной команды Германии по футболу. В самой ФРГ слово Bundesteam в этом контексте почти не используют. Брендовым названием немецкой сборной по футболу в Германии является Die Mannschaft ("Команда").

Мужская сборная Германии по футболу - одна из самых титулованных национальных команд мира. Немецкие футболисты - четырехкратные чемпионы мира (1954, 1974, 1990, 2014), трехкратные чемпионы Европы (1972, 1980, 1996). Главный тренер команды - Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick), которого футболисты и болельщики называют Ханси.

Футбольная федерация ФРГ официально называется Немецкий футбольный союз (Deutscher Fussball-Bund). Штаб-квартира DFB находится во Франкфурте-на-Майне. Немецкий футбольный союз был создан в январе 1900 года. Первое заседание послевоенного DFB состоялось 21 января 1950 года в Штутгарте.

Germany's forward Timo Werner celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification Group J football match between North Macedonia and Germany at the Toshe Proeski National Arena in Skopje on October 11, 2021. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)

Германия первой в Европе вышла на ЧМ-2022 по футболу 11.10.2021

Подопечные Ханса-Дитера Флика в Скопье разгромили сборную Северной Македонии 4:0 в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Семь побед и 21 очко обеспечили бундестим первое место в группе J.
Germany's Marco Reus celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup 2022 group J qualifying soccer match between Germany and Armenia at Mercedes-Benz Arena stadium in Stuttgart, Germany, Sunday, Sept. 5, 2021. (AP Photo/Matthias Schrader)

Бундестим разгромила Армению в отборочном матче к ЧМ-2022 05.09.2021

Матч сборной Германии с командой Армении в пятом туре отборочного турнира к ЧМ-2022 завершился в Штутгарте со счетом 6:0.
Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Toni Kroos looks dejected after the match Pool via REUTERS/Matthias Hangst

Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии по футболу 02.07.2021

После 11 лет и 106 матчей в составе бундестим полузащитник решил "сосредоточиться на своих целях в "Реале", а также больше внимания уделять своей жене и трем детям.
Mandatory Credit: Photo by Kieran McManus/BPI/Shutterstock 12173673cm Harry Kane of England has a chance on goal in the last few minutes of the first half as Mats Hummels of Germany makes a clearance. England v Germany, UEFA European Championship, EM, Europameisterschaft 2020, Round of 16, International Football, Wembley Stadium, London, UK - 29 June 2021 England v Germany, UEFA European Championship 2020, Round of 16, International Football, Wembley Stadium, London, UK - 29 June 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTXHUNxGRExMLTxCYPxROMxBULxUAExKSAxONLY Copyright: xKieranxMcManus/BPI/Shutterstockx 12173673cm

Сборная Германии проиграла англичанам и покинула Евро-2020 29.06.2021

Предпоследний матч 1/8 финала Евро-2020 завершился победой Англии со счетом 2:0. Соперниками англичан в четвертьфинале станут украинцы или шведы.
Germany's Leon Goretzka, left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Euro 2020 soccer championship group F match between Germany and Hungary at the Allianz Arena in Munich, Germany,Wednesday, June 23, 2021. (Lukas Barth/Pool Photo via AP)

Сборная Германии вышла в плей-офф Евро-2020, едва не уступив Венгрии 23.06.2021

Бундестим сыграла вничью с венграми со счетом 2:2, дважды проигрывая в ходе матча. В 1/8 финала немцы сыграют с командой Англии в Лондоне. Матч пройдет 29 июня.
Germany's goalkeeper Manuel Neuer walks on the pitch during the Euro 2020 soccer championship group F match between Portugal and Germany at the Football Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, June 19, 2021. (Philipp Guelland/Pool via AP)

УЕФА не считает нарушением радужную повязку капитана сборной Германии 21.06.2021

Мануэль Нойер появлялся на играх Евро-2020 с повязкой в цветах радуги. УЕФА посчитал, что сборная Германии таким образом поддерживает разнообразие.
Germany's defender Robin Gosens (L) heads the ball to score their fourth goal during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich on June 19, 2021. (Photo by Matthias Hangst / POOL / AFP) (Photo by MATTHIAS HANGST/POOL/AFP via Getty Images)

Евро-2020: Германия обыграла Португалию со счетом 4:2 19.06.2021

Из четырех мячей, забитых в ворота сборной Португалии в ходе матча с бундестим, два были голами в собственные ворота.
Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Serge Gnabry in action with France's Hugo Lloris Pool via REUTERS/Matthias Hangst

Евро-2020: сборная Германии проиграла команде Франции 15.06.2021

Команда Франции обыграла сборную Германии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
The Germany team celebrate as Germany's Amos Pieper holds the trophy aloft after the Euro U21 final soccer match between Germany and Portugal at the Stozice stadium in Ljubljana, Slovenia, Sunday, June 6, 2021. Germany won the match 1-0. (AP Photo/Darko Bandic)

Молодежная сборная Германии выиграла ЧЕ-2021 по футболу 06.06.2021

Команда Германии в составе игроков не старше 21 года обыграла в финале ЧЕ-2021 сборную Португалии - 1:0. Это уже третий чемпионский титул молодежной бундестим.
North Macedonia's midfielder Eljif Elmas scoring the 1-2 goal past Germany's goalkeeper Marc-Andre Ter Stegen during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Germany v North Macedonia in Duisburg, western Germany on March 31, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP)

Северная Македония сенсационно обыграла сборную ФРГ в отборе на ЧМ-2022 по футболу 31.03.2021

Команда Северной Македонии одержала верх над бундестим - 2:1 - на выезде в отборочном матче ЧМ-2022.

Germany's midfielder Serge Gnabry (C) celebrates with team mates scoring the 0-1 during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Romania vs Germany in Bucharest, on March 28, 2021. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP) (Photo by DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images)

Сборная Германии по футболу обыграла Румынию в отборе на ЧМ-2022 28.03.2021

Подопечные Йоахима Лёва одержали в Бухаресте победу над командой Румынии благодаря единственному голу полузащитника Гнабри. Это вторая победа бундестим в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре.
Germany's players pose for a group photo with the wording Human rights on their T-shirts prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Germany v Iceland in Duisburg, western Germany on March 25, 2021. (Photo by Tobias SCHWARZ / various sources / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

ФИФА не накажет сборную Германии за акцию в связи с ЧМ в Катаре 26.03.2021

Перед отборочным матчем ЧМ-2022 с исландцами сборная Германии устроила акцию с требованием соблюдать права человека.
Fußball: DFB (Deutscher Fussball-Bund): Bundestrainer Joachim Löw sitzt in der DFB-Zentrale beim digitalen Pressegespräch auf dem Podium. Er will trotz der zuletzt enttäuschenden Spiele mit dem 0:6 in Spanien als Tiefpunkt nicht von seinem Weg mit der Nationalmannschaft abweichen.

Йоахим Лёв покинет пост тренера сборной Германии по футболу 09.03.2021

Йоахим Лёв сознательно решил досрочно уйти с поста главного тренера сборной ФРГ по футболу. Он поблагодарил Немецкий футбольный союз и отметил успехи бундестим.
14.11.2020, Sachsen, Leipzig: Fußball: Nations League A, Gruppenphase, Gruppe 4, 5. Spieltag, Deutschland - Ukraine in der Red Bull Arena. Joachim Löw, Trainer von Deutschland, fasst an seinen Kragen. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку? 18.11.2020

Главного тренера сборной ФРГ по футболу так ничему и не научил ее провал на ЧМ-2018 в России, пишут немецкие СМИ после крупного проигрыша немцев Испании. Но что делать? Ведь впереди - чемпионат Европы.
Soccer Football - UEFA Nations League - Group D - Spain v Germany - Estadio La Cartuja, Seville, Spain - November 17, 2020 Germany's Manuel Neuer looks dejected after Spain's Mikel Oyarzabal scores their sixth goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

Бундестим потерпела крупнейшее поражение с 1931 года 17.11.2020

Испанские футболисты разгромили сборную Германии в матче Лиги наций по футболу - 6:0. Такого крупного поражения у бундестим не было за последние 89 лет.
Soccer Football - UEFA Nations League - League A - Group 4 - Germany v Ukraine - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - November 14, 2020 Germany's Leroy Sane celebrates scoring their first goal with Timo Werner REUTERS/Annegret Hilse

Германия обыграла Украину в матче Лиги наций по футболу 14.11.2020

В составе бундестим отличились Лерой Сане и Тимо Вернер, сделавший дубль. В следующем туре сборная Германии сыграет на выезде с испанцами.
Показать еще