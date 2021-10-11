Сборная Германии по футболу (бундестим)

Сборная Германии по футболу - четырехкратный чемпион мира. "Бундестим" - распространенный в русскоязычной среде синоним словосочетания "сборная команда Германии по футболу".

"Бундестим" - от немецкого Bund (федерация) и английского team (команда) - слово, которое часто используют в русскоязычных странах, преимущественно в СМИ, для обозначения сборной команды Германии по футболу. В самой ФРГ слово Bundesteam в этом контексте почти не используют. Брендовым названием немецкой сборной по футболу в Германии является Die Mannschaft ("Команда").



Мужская сборная Германии по футболу - одна из самых титулованных национальных команд мира. Немецкие футболисты - четырехкратные чемпионы мира (1954, 1974, 1990, 2014), трехкратные чемпионы Европы (1972, 1980, 1996). Главный тренер команды - Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick), которого футболисты и болельщики называют Ханси.



Футбольная федерация ФРГ официально называется Немецкий футбольный союз (Deutscher Fussball-Bund). Штаб-квартира DFB находится во Франкфурте-на-Майне. Немецкий футбольный союз был создан в январе 1900 года. Первое заседание послевоенного DFB состоялось 21 января 1950 года в Штутгарте.