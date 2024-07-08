Фаны бундестим собрали сотни тысяч подписей за переигровку

В петиции, размещенной в интернете после проигрыша сборной ФРГ испанцам в 1/4 финала Евро-2024, болельщики требуют переиграть этот матч. По их мнению, судья допустил ошибку, не назначив пенальти.

На платформе Change.org после поражения сборной Германии от Испании 1:2 в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу появилась петиция, которая на момент публикации в понедельник, 8 июля, набрала более 390 тысяч подписей. Ее авторы считают, что британский судья Энтони Тейлор допустил две ошибки, которые напрямую сказались на результате встречи, и в связи с этим требуют переиграть матч.

"На 106-й минуте не был назначен явный пенальти за игру рукой, когда Кукурелья (защитник испанской сборной Марк Кукурелья. - Ред.) вытянутой рукой предотвратил явную возможность для взятия ворот. Судья Энтони Тейлор разрешил продолжить игру, а VAR по непонятным причинам не стал вмешиваться", - говорится в тексте. Этот эпизод, наравне с другим, на 77-й минуте матча, когда Тейлор не назначил пенальти за нарушение правил против Никласа Фюлькруга в штрафной площадке испанцев, стал основанием для требований провести встречу заново.

Арбитр счел положение руки защитника "естественным"

Наиболее спорным решением судьи Тейлора, считающегося "звездой" в мире футбольного арбитража, стал эпизод в начале второго экстра-тайма матча. При счете 1:1 британец не назначил пенальти в ворота "Фурии рохи", когда мяч после удара немецкого форварда Джамала Мусиалы (Jamal Musiala) в створ ворот попал в руку испанцу Кукурелье.

Позже сам Тейлор и ряд футбольных экспертов пояснили, что решение не назначать 11-метровый было обусловлено нынешними нормами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Согласно ним, при "естественном" (то есть направленном вниз, а не в сторону) положении руки, в которую попал мяч, штрафной удар не назначается. Мнение другой части экспертов и почти всех фанов бундестим - радикально иное: рука защитника в момент попадания мяча не была прижата к телу, само тело было существенно отклонено в сторону, мяч после контакта с рукой изменил направление движения, а потому судья был обязан назначить "явный пенальти".

Спустя несколько минут после этого эпизода, за минуту до окончания второго экстра-тайма, сборная Испании забила решающий гол, который позволил ей выйти в полуфинал и соответственно лишил такой возможности сборную Германии.

Тренер сборной ФРГ не верит в переигровку

Согласно данным газеты Frankfurter Rundschau , тренерский штаб бундестим не верит в возможное решение о переигровке. Идея, что УЕФА могут впечатлить 400 тысяч подписей под петицией, конечно же, совершенно нереалистична, пишет издание. "Я хотел бы, чтобы судьи внимательнее отнеслись к одной или двум ситуациям, чтобы сделать себя менее уязвимыми. Но у нас не будет повтора", - сказал главный тренер сборной ФРГ Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) на итоговой пресс-конференции бундестим 6 июля.

Календарь матчей как европейских чемпионатов, так и чемпионатов мира выстроен таким образом, что в нем фактически невозможны какие-либо изменения, в первую очередь переигровки. Решение судьи остается определяющим и окончательным по умолчанию.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. На данный момент в турнире осталось только четыре сборные, которые сыграют в полуфиналах: 9 июля состится матч между Испанией и Францией, на следующий день - между Англией и Нидерландами. Победители этих пар разыграют между собой главный трофей европейских сборных команд.

Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.