Сборная Франции стала вторым полуфиналистом Евро-2024

Франция стала вторым полуфиналистом Евро-2024 вслед за Испанией, победив в 1/4 финала португальцев по серии послематчевых пенальти. Все решила ошибка португальца Жоау Феликса: его удар пришелся в штангу.

Франция вслед за Испанией вышла в полуфинал проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу, победив в 1/4 финала сборную Португалии по серии послематчевых пенальти - 5:3. Матч состоялся вечером в пятницу, 5 июля, на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге в присутствии 49 тысяч зрителей.

До этого обе команды встречались на чемпионатах Европы четырежды. Дважды победу праздновала Франция, один матч выиграла Португалия, а четвертая, последняя, встреча в 2021 году в групповом турнире закончилась ничьей 2:2. Тогда дубли на свой счет записали португалец Криштиану Роналду и француз Карим Бензема, причем три гола в матче были забиты с пенальти.

В первом тайме матча Евро-2024 обе команды попеременно завладевали инициативой и остро атаковали. Второй начался под диктовку португальцев, к 60-й минуте их вылазки к воротам Майка Меньяна стали все опаснее, но ни Рафаэл Леау, ни Жуан Канселу, ни Бруну Фернандеш не сумели воспользоваться возможностью открыть счет.

Практически сразу же после этой серии португальских неудач в наступление пошли французы. Стопроцентные голевые шансы упустили Рандаль Коло Муани и Эдуарду Камавинга: у первого выбил в подкате мяч защитник Рубен Диаш, а второй пробил мимо ворот с угла вратарской площадки. Основное время так и закончилось сухой ничьей.

Экстра-таймы: масса голевых моментов и нулевая реализация

События дополнительного времени мало чем отличались от событий основного: нулевая реализация голевых моментов при огромном количестве последних, хотя ближе всего к успеху были все же французы.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались французы - 5:3. Все решила ошибка португальца Жоау Феликса, удар которого в нижний левый угол ворот пришелся в штангу

Полуфиналы: все станет известно 6 июля

В полуфинале сборная Франции 9 июля сыграет в Мюнхене против команды Испании, которая несколькими часами ранее в упорной борьбе выбила из розыгрыша хозяев первенства - немцев. Вторая пара полуфиналистов станет известна в субботу, 6 июля, по итогам матчей Нидерланды - Турция и Англия - Швейцария.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.