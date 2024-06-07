Города, матчи, фавориты: все, что нужно знать о Евро-2024
24 сборные, 10 городов и стадионов, 51 матч, 31 день - Германия в предвкушении 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу. Все, что нужно знать о турнире - в фотогалерее DW.
Открытие на "воздушной подушке"
Финальная часть турнира стартует 14 июня матчем Германия - Шотландия на Allianz Arena в Мюнхене. Стадион, построенный в 2005 году, вмещает на международных матчах до 70 тысяч зрителей. Из-за своей формы арену в Германии иногда называют "воздушной подушкой" или "автомобильной шиной".
Великолепная десятка
Десять стадионов в десяти немецких городах примут 51 матч турнира. На Allianz Arena в Мюнхене, кроме матча открытия, состоятся еще 5 поединков. Также по шесть игр пройдут в Берлине и Дортмунде. Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт примут по пять матчей. Еще по четыре игры состоятся в Гельзенкирхене и Лейпциге.
Россия за бортом праздника футбола
53 европейские страны участвовали в отборочном этапе Евро-24. В их числе не было сборной России, которую отстранили от участия во всех турнирах под эгидой УЕФА из-за агрессивной войны против Украины. Россияне не сыграют на чемпионате Европы впервые с 2000 года. А вот сборная Украины смогла квалифицироваться на Евро и выступит в группе Е, вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.
Люди в черном
В апреле 2024 года УЕФА выбрал 19 судейских бригад из 14 стран Европы. Второй раз в истории главного европейского футбольного турнира среди рефери будет и бригада из Аргентины, отобранная в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Конфедерацией южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ). Руководить аргентинскими судьями будет 42-летний рефери ФИФА Факундо Тельо.
Из Германии с любовью
15 ноября 2023 года УЕФА и компания Adidas представили официальный мяч Евро-2024, названный Fussballliebe - "Любовь к футболу". Белый цвет в его дизайне дополнен черными, желтыми, красными и зелеными узорами, что символизирует многообразие и простоту футбола. Впервые в истории чемпионатов Европы мяч оснащен датчиками, позволяющими определять игру рукой и быстрее фиксировать офсайд.
Первый в истории футбольный медведь
Официальный талисман Евро-2024 носит имя Альберт. Он был выбран по итогам голосования среди читателей сайта UEFA.com и школьников со всей Европы в рамках программы УЕФА "Футбол в школах", получив 32 процента голосов поддержки. Медведь впервые стал талисманом чемпионата Европы. Альберт был официально представлен широкой публике 20 июня 2023 года на товарищеском матче Германии и Колумбии.
Фан-зона размером с 10 футбольных полей
На время Евро-2024 Бранденбургские ворота превратятся в самые большие футбольные ворота в мире. Перед ними раскинется зеленый искусственный газон размером с 10 футбольных полей. В дни матчей фан-зона будет принимать до 130 тыс фанатов. В общей сложности только в Берлине ожидается около 2,5 млн болельщиков со всего мира. Фан-зоны будут развернуты во всех городах, где пройдут матчи Евро-2024.
Безопасность превыше всего
Подготовку к обеспечению безопасности во время Евро-2024 начали несколько лет назад. "На время проведения турнира мы установим временный контроль на всех немецких границах, чтобы предотвратить въезд лиц, склонных к насилию", - заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. Полиция готовится к любым угрозам, будь то исламистские террористы, футбольные хулиганы, российские кибератаки или природные катаклизмы.
Знаменитости, которые не попали на Евро-2024
На Евро-2024 будут блистать лучшие футболисты Европы. Но есть и знаменитости, которые со своими сборными не пробились на чемпионат Европы. Среди них один из самых дорогих игроков мира - норвежец Эрлинг Холанд, нападающий клуба "Манчестер Сити". Transfermarkt оценивает стоимость Эрлинга в 180 млн евро. Не выступят на Евро-2024 и ряд звезд, играющих за сборные Боснии и Герцеговины, Швеции и Уэльса.
"Группа смерти"
На любом турнире эксперты определяют так называемую "группу смерти" - группу, собравшую очень сильные команды, среди которых нет явного фаворита. Впервые это выражение использовалось на чемпионате мира 1970 года в Мексике. На Евро-2024 таковой считают группу B: действующие чемпионы Европы - итальянцы, бронзовые призеры ЧМ-2022 - сборная Хорватии, трехкратные чемпионы Европы - Испания и Албания.
Кто доберется до Берлина?
Накануне Евро-2024 статистический портал Opta определил фаворитов. На первое место аналитики поставили сборную Англии с вероятностью победы на турнире в 19,9%. На 2-м месте располагается Франция (19,1%). Замыкает первую тройку сборная Германии. Насколько сбудутся эти прогнозы, станет ясно 14 июля во время финального матча на Олимпийском стадионе в Берлине.