53 европейские страны участвовали в отборочном этапе Евро-24. В их числе не было сборной России, которую отстранили от участия во всех турнирах под эгидой УЕФА из-за агрессивной войны против Украины. Россияне не сыграют на чемпионате Европы впервые с 2000 года. А вот сборная Украины смогла квалифицироваться на Евро и выступит в группе Е, вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.