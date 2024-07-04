Новый опрос в Германии: тревога за демократию в ФРГ и в США

Более двух третей немцев не уверены в устойчивости демократии в своей стране и в США. DW - с неожиданными результатами последнего опроса Deutschlandtrend.

Результаты выборов в Европарламент в Германии, проходившие здесь 9 июня, вызвали шок в политическом Берлине. Второе место после консерваторов (30%) на них, опередив совместно правящих и социал-демократов, и "зеленых", и либералов, заняли правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 15,9% голосов. Некоторые сочли такой итог неприятной политической случайностью, причудой протестного голосования избирателей, считающих, что от расстановки сил в Европарламенте в Германии зависит не много.

Оказалось, однако, что голосование 9 июня не было "несчастным случаем". Об этом свидетельствуют опубликованные 4 июля результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend, который институт Infratest dimap регулярно проводит по заказу общественно-правового телеканала ARD.

У АдГ по-прежнему второй по величине рейтинг

Если бы в ближайшее воскресенье проходили общефедеральные выборы в Германии, то и на них, как на евровыборах, правые популисты заняли бы второе место (17%) после консервативного блока ХДС/ХСС (31%). А вот все три правящие партии вместе взятые не имели бы шансов остаться у власти.

За социал-демократов канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) проголосовали бы 14%, за "зеленых" министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека (Robert Habeck) - 13%, за либералов главы Минфина Кристиана Линднера (Christian Lindner) - 5%. Итого в сумме - 32%.

Немцы недовольны своим правительством

Опрос Deutschlandtrend отражает общее недовольство немцев и правительством, и его ведущими членами. Положительно оценивают работу так называемой "светофорной коалиции" только 19% опрошенных (- 4), негативно - 79% (+5).

Министр обороны Борис Писториус по-прежнему самый популярный политик в Германии. Но и его рейтинг снижается. Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

По-прежнему самый популярный немецкий политик - министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius). Но и его рейтинг начал проседать, снизившись по сравнению с предыдущим опросом на 4 пункта до 53%. У всех остальных министров, а также канцлера, рейтинг вообще отрицательный, им симпатизируют значительно меньше половины опрошенных. Хабеку - 29%, Линднеру - 24%, самому Шольцу и того меньше - 21%.

Чем привлекает немцев "Союз Сары Вагенкнехт"

Примечателен рост рейтинга образованной только в начале этого года партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), названной по имени харизматичной Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), расколовшей свою прежнюю посткоммунистическую Левую партию и ее фракцию в бундестаге.

ССВ особенно популярен на востоке Германии, в бывшей ГДР, где на выборах в Европарламент (первых выборах вообще для этой партии) он занял почетное третье место. На общефедеральных выборах за ССВ готовы голосовать в настоящее время 8% избирателей. Вполне достаточно, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер.

Сара Вагенкнехт особенно популярна на востоке Германии Фото: Michael Reichel/dpa/picture-alliance

Социологи считают, что ССВ привлекает избирателей (помимо самой Вагенкнехт) его левой позицией по вопросам социальной справедливости и, скорее, правой - в том, что касается ограничения притока беженцев в Германию. Что же касается тезисов об улучшения отношений с Россией и против поставок немецких вооружений Украине, то они встречают куда меньше позитивного отклика. Это связано с тем, указывают авторы опроса Deutschlandtrend, что чрезмерными такие поставки считают только треть немцев. Подавляющее большинство согласны с ними или выступают даже за их наращивание.

Что будет с демократией в США, Франции и самой Германии?

В почти каждом своем опросе институт Infratest dimap затрагивает и какую-нибудь актуальную внешнеполитическую тему. В этот раз таких тем было целых три - начало президентской кампании в США, а также досрочные парламентские выборы во Франции и Великобритании.

К обоим потенциальным кандидатам в американские президенты немцы относятся без восторга. Фото: DW

К обоим потенциальным кандидатам в американские президенты немцы относятся без восторга. 59% прошенных не нравится ни Джо Байден, ни Дональд Трамп, хотя первому симпатизируют все-таки чуть больше немцев. Более двух третей (67%) испытывают тревогу по поводу будущего американской демократии.

В отношении Франции таких тревог меньше - у 59% опрошенных. 61% считает, что приход к власти правительства под руководством представителя правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен негативно скажется на состоянии германо-французских отношений.

За родину современной европейской демократии - Великобританию - немцы не беспокоятся. К ожидаемой победе лейбористов на досрочных выборах в этот четверг, 4 июля, и, соответственно, грядущей смене власти в этой стране с тревогой относятся только четверть немцев. У куда большего числа страхи по поводу демократии в самой Германии - у 69%. Даже США в этом отношении представляются им более стабильной страной.

И о футболе

Только 14% опрошенных немцев уверены в победе отечественной сборной на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу. Выход в финал ожидают 33%. Более половины (54%) считают, что в четвертьфинале немецкая команда обыграет испанцев.

Насколько верным окажется их прогноз станет ясно уже очень скоро. Игра Германия - Испания состоится в эту пятницу, 5 июля. Начало встречи в Штутгарте - в 18 часов по среднеевропейскому времени.