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В Великобритании проходят парламентские выборы

Сергей Ромашенко
4 июля 2024 г.

Консерваторам, правящим уже 14 лет, грозит сокрушительное поражение. Опросы прочат убедительную победу лейбористам во главе с Киром Стармером, обещавшим открыть новую главу в истории Великобритании.

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Табличка с указанием маршрута к избирательному участку в Лондоне
ЛондонФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

В Великобритании в четверг, 4 июля, проходят выборы в нижнюю палату парламента - Палату общин. Согласно всем опросам, премьер-министру Риши Сунаку и его Консервативной партии грозит сокрушительное поражение. В результате 14-летнему правлению консерваторов в Великобритании придет конец.

Сенсационный успех на выборах опросы предрекают оппозиционной Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, лейбористы могут добиться лучших результатов с 1832 года и получить в Палате общин 431 из 650 мест. Некоторые аналитики прогнозируют, что лейбористы смогут завоевать даже 484 места. К моменту роспуска парламента в конце мая они располагали 202 мандатами.

В то же время присутствие консерваторов в нижней палате сократится до 102 мест. "То, что мы сейчас наблюдаем, еще никогда не происходило в британской политической истории", - констатировал один из экспертов YouGov в интервью телекомпании Sky News.

Стармер обещает новую главу в истории страны

61-летний Кир Стармер в ходе предвыборной кампании указывал на необходимость перемен. Великобритания не может позволить себе еще пяти лет правления консерваторов, заявлял он, обещая избирателям открыть новую главу в истории страны.

Эксперты с интересом ожидают результатов, которые получат либеральные демократы. Не исключено, что они смогут даже сформировать крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте, оттеснив консерваторов. Правопопулистская партия Найджела Фараджа Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство"), по всей видимости, впервые пройдет в Палату общин.

Правом голоса в Великобритании обладают более 46 млн избирателей. Все места в Палате общин распределяются по результатам прямого голосования - победа присуждается кандидату, получившему большинство голосов в каждом из 650 округов. Абсолютное большинство в Палате общин составляет 326 мест.

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