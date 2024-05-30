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Парламент Великобритании распущен в преддверии выборов

Жан Рофе
30 мая 2024 г.

После объявления британским премьером Риши Сунаком даты досрочных всеобщих выборов 4 июля депутаты Палаты общин сложили свои полномочия.

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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне (фото из архива)
Досрочные выборы в британский парламент пройдут 4 июляФото: Kin Cheung/AP Photo/picture alliance

В Великобритании официально распустили парламент в связи с предстоящими досрочными выборами, сообщается на сайте законодательного органа в четверг, 30 мая.

Согласно действующему законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов, которые по инициативе премьер-министра Риши Сунака должны пройти 4 июля. Аналитики ожидали, что они состоятся осенью, однако правительство согласовало более раннюю дату. Сунак на прошлой неделе объявил, что король Великобритании Карл III удовлетворил его просьбу распустить парламент.

Роспуск парламента Великобритании автоматически означает, что все 650 мест в его Палате общин - нижней палате - становятся свободными. После выборов, 9 июля, парламент соберется в новом составе для избрания спикера и приведения к присяге депутатов.

Опросы говорят о росте влияния Лейбористской партии

Предыдущие выборы состоялись в 2019 году. На них уверенную победу одержала Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном. Однако с тех пор настроения избирателей изменились. Противоречивые действия правительства во время пандемии коронавируса, ряд скандалов и экономические проблемы привели к падению популярности консерваторов. Джонсон ушел с поста главы правительства. Его ненадолго сменила Лиз Трасс, а затем премьером стал Сунак.

Данные социологических опросов и итоги недавних местных выборов показывают рост популярности Лейбористской партии, возглавляемой Киром Стармером. Лейбористы могут одержать победу после 14 лет пребывания в оппозиции.

Выборы в Великобритании проходят по мажоритарной системе. Большинство получит партия, кандидаты от которой победят более чем в 325 округах.

 

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