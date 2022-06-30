В Палате общин Британии призвали депутатов не брать детей на заседания

В Палате общин Великобритании настоятельно посоветовали депутатам не брать на заседания детей. В четверг, 30 июня, нижняя палата британского парламента опубликовала инструкцию профильного комитета, в которой депутатов призвали воздержаться от присутствия детей на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов, если они хотят следить за их ходом или выступать на них.

Правила пересмотрены по просьбе спикера

Соответствующие правила были пересмотрены по просьбе спикера Палаты общин Линдси Хойла после того, как депутат от Лейбористской партии Стелла Кризи публично выразила возмущение запретом посещать дебаты в парламенте с маленьким ребенком. В ноябре 2021 года она сообщила, что получила письмо из офиса вице-спикера палаты Элеонор Лейнг, в котором осуждалось ее решение взять трехмесячного сына на заседание в Вестминстер холл.

При этом Кризи сообщила, что и раньше брала своего ребенка на заседания, и его даже хвалили за хорошее поведение. Политик также призвала предоставить депутатам с маленькими детьми больше возможностей для участия в работе парламента.

После публикации нового распоряжения Кризи заявила, что профильный комитет перед принятием решения не проконсультировался по данному вопросу ни с какими инстанциями вне парламента.

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