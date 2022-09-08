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Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета IIФото: Eddie Mulholland/REUTERS
ПолитикаВеликобритания

Великобритания после смерти королевы Елизаветы II

18 ч. назад

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. Ее преемником на британском троне стал старший сын Чарльз.

https://www.dw.com/ru/velikobritania-posle-smerti-korolevy-elizavety-ii/a-63063434

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. Рядом с Елизаветой в замке Балморал в Шотландии находились наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский, и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, внуки принц Уильям и принц Гарри.

После смерти Елизаветы II новым королем стал 73-летний Карл III. Бывший принц Чарльз дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником британского престола.

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