Елизавета II: 70 лет на службе британскому народу и монархии

В замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Взойдя на трон в 1953 году, она поклялась посвятить свою жизнь британскому народу и исполнила свое обещание.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. "Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем", - говорится в сообщении королевской семьи. Помимо Великобритании, Елизавета II была королевой и других стран, входящих в Британское Содружество наций, - главой всего 16 независимых государств.

Как Елизавета стала королевой

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она была старшей дочерью принца Альберта Фредерика Артура Георга, герцога Йоркского (будущий король Георг VI. - Ред.) и леди Елизаветы Боуз-Лайон.

Принцесса Елизавета поначалу не рассматривалась в качестве вероятной наследницы престола. Ведь перед ней в линии наследования были ее дядя Эдуард, принц Уэльский (будущий король Эдуард VIII), а затем ее отец.

Но Эдуард VIII отрекся от престола всего через 10 месяцев после восхождения на трон в 1936 году, чтобы вступить в брак со своей возлюбленной - разведенной американкой. Елизавета так по-настоящему и не смогла простить ему этого поступка. Возможно, по этой причине период правления Елизаветы II с самого начала характеризовался дисциплиной и чувством долга королевы.

Правда, ее вступлению на престол предшествовал еще период правления ее отца, Георга VI. Король скончался 6 февраля 1952 года в 56-летнем возрасте после нескольких лет борьбы с раком легких. В тот же день Елизавету, находившуюся на отдыхе в Кении, провозгласили новой королевой. Официальная церемония коронации Елизаветы II состоялась позже, 2 июня 1953 года, в Вестминстерском аббатстве.

Будущая королева - автомеханик

На исходе Второй мировой войны Елизавета поступила на военную службу - с февраля 1945 года она прошла подготовку в военно-транспортном учебном центре и получила квалификацию механика-водителя, а заодно - младшее офицерское звание. Долго время она оставалась единственным членом королевской семьи, имеющим опыт службы в армии.

В ноябре 1947 года в Европе была сыграна первая послевоенная монаршая свадьба: Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей. Накануне заключения брака Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского.

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. "Мы будем помнить герцога в первую очередь благодаря той поддержке, которую он оказывал Ее Величеству королеве, не просто как спутник жизни, находящийся рядом с ней в каждый день ее правления, но и как ее супруг, ее поддержка и опора в течение более чем 70 лет", - заявил тогдашний глава британского правительства Борис Джонсон.

Немецкие корни королевы Великобритании

Взойдя на трон, Елизавета II поклялась посвятить свою жизнь британскому народу, и она приняла всерьез эту присягу. Королева проводила в среднем по 500 официальных встреч в год. Она - наиболее часто путешествующий монарх в британской истории. На счету Елизаветы II сотни визитов за рубеж на борту королевской яхты Britannia, включая шестимесячное мировое турне в 1953-1954 годах.

Едва ли не чаще, чем другие страны, Елизавета II посещала Германию. История ее визитов в эту страну берет начало в 1965 году с приезда в Берлин, на тот момент разделенный надвое. Но это не единственное, что связывает королеву с Германией. Нынешняя британская династия монархов уходит корнями в город Кобург на севере современной немецкой федеральной земли Бавария. В 1840 году королева Виктория вышла замуж за Альберта, герцога Саксен-Кобург-Готского. Немецкое наименование династии упразднил их внук король Георг V. Это произошло в 1917 году на фоне противостояния Великобритании с Германией в ходе Первой мировой войны. С тех пор эта королевская династия стала называться Виндзорской, а не Саксен-Кобург-Готской.

А вот Россию королева Елизавета II посетила с государственным визитом лишь однажды - в октябре 1994 года. Виндзоры наотрез отказывались встречаться с "убийцами" последнего российского императора Николая II, с которым их связывало давнее родство. Визит Елизаветы стал первой для британских монархов поездкой в Россию со времен прадеда королевы Эдуарда VII, который в 1908 году встречался с императором Николаем II на яхте "Штандарт" в российских водах.

Королева Елизавета II очень любила лошадей и собак, а также питала страсть к броским нарядам. Это было и ее личным выбором, и одновременно стремлением произвести впечатление во время королевских приемов. За время ее правления в Великобритании сменилось 12 премьер-министров, все они прислушивались к ее советам, хотя Елизавета II старалась не оглашать публично свои политические взгляды.

Кризис монархии

1992-й стал для королевской семьи "ужасным годом", как его охарактеризовала сама Елизавета II. Тогда двое детей королевы, принц Эндрю и принцесса Анна, развелись со своими супругами, а в отношениях наследника трона принца Чарльза и его жены принцессы Дианы начались серьезные проблемы, которые четыре года спустя привели к официальному разводу. Наконец, в 1992 году сильно пострадала от пожара королевская резиденция - Виндзорский замок.

В тот же период принц Чарльз сделал достоянием общественности напряженные отношения, которые у него сложились с матерью, а у Елизаветы II - с принцессой Дианой, которую в народе воспринимали, как более душевную персону, чем королева. Трагическая гибель Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году принесла королевской семье новую порцию критики. Многим британцам не понравилось, что Елизавета II не стала отменять свой отдых, а ее комментарии по поводу инцидента показались многим слишком короткими и запоздалыми.

Многие эпизоды из биографии Елизаветы II воспроизведены в драматическом телесериале "Корона", пользующемся большим успехом на стриминговой платформе Netflix и получившем престижную американскую кинопремию "Золотой глобус". Вышло уже четыре сезона, готовится к показу пятый.

Новая эра

Елизавета II старалась изменить свой имидж и имидж монархии. Так, в 2002 году - в ходе празднования 50-летия (золотого юбилея) ее пребывания на престоле - в Букингемском дворце прошел рок-концерт. А в 2005-м она благословила свадьбу принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Королева успела справить в 2012 году еще один, уже бриллиантовый юбилей своего пребывания на троне и удивила всех, появившись на открытии лондонской Олимпиады в компании актера Дэниела Крэйга, сыгравшего в кино роль Джеймса Бонда.

Внуки Елизаветы II помогли ей осовременить образ монархии. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон настолько любимы в народе, что многие британцы хотели бы видеть наследниками престола их, а не принца Чарльза. Но с таким нарушением традиций Елизавета была бы едва ли готова смириться.

А вот второй внук Елизаветы II, принц Гарри, и его жена Меган Маркл в начале 2020 года решили отказаться от королевских титулов. Они более не являются "высокопоставленными" членами королевской семьи, не претендуют на престолонаследие и не получают финансирование из государственных средств. Более того, Гарри и Меган обязали вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир.

Обожаемая, подвергаемая критике, а иногда и насмешкам, но всегда уважаемая: королева Елизавета II обеспечила своему народу стабильность на десятилетия. При ней большинству британцев редко приходило в голову ставить под вопрос существовании монархии в Соединенном Королевстве.

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