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Королева Великобритании Елизавета II в Лондоне
Елизавета IIФото: Eddie Mulholland/REUTERS
ПолитикаВеликобритания

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Павел Мыльников
1 ч. назад

Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. Ее преемником на британском троне стал старший сын Чарльз.

https://www.dw.com/ru/skoncalas-koroleva-velikobritanii-elizaveta-ii/a-63061734

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. Рядом с Елизаветой в замке Балморал в Шотландии находились наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, а также внук, принц Уильям.

Супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин осталась в Виндзоре. Еще один внук, принц Гарри, находится на пути в  Балморал. Его супруга, герцогиня Сассекская Меган, не сопровождает Гарри, отметило агентство PA Media.

Всего несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие пребывания Елизаветы II на троне. Она стала первым британским монархом с таким сроком правления.

В июле стало известно, что Букингемский дворец впервые за десять лет отредактировал список обязанностей королевы на фоне сообщений о проблемах монарха со здоровьем.

Старейший монарх в истории Великобритании

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти отца - короля Георга VI - и стала старейшим монархом в британской истории, а также монархом с самым долгим сроком правления.

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