В Великобритании празднуют платиновый юбилей правления королевы

В Великобритании продолжаются торжества в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. В субботу, 4 июня, на площади у Букингемского дворца в Лондоне состоялась "Платиновая вечеринка во дворце" - гала-концерт с участием звезд мирового уровня. Хотя сама королева не смогла присутствовать на мероприятии, она вызвала бурю аплодисментов, появившись в неожиданном комическом скетче с медвежонком Паддингтоном, чтобы дать старт концерту.

В заранее записанном ролике, который был продемонстрирован зрителям, Елизавета II сидит за столом в гостиной Виндзорского замка с одним из самых популярных детских персонажей в английской литературе. Во время чаепития она признается, что разделяет любовь медвежонка Паддингтона к бутербродам с мармеладом и хранит в своей фирменной сумочке запас "на всякий случай". После этого Паддингтон поздравил королеву с 70-летием пребывания на троне, пожелав ей "счастливого юбилея" и поблагодарив "за все".

Принц Чарльз и принц Уильям отдали дань уважения королеве

"Платиновая вечеринка во дворце" стала главным мероприятием 70-летнего юбилея правления Елизаветы II, она пришлась на третий день торжеств по этому случаю. Около 22 тысяч человек присутствовали на концерте около Букингемского дворца. Наследный принц Чарльз и его сын принц Уильям выступили с речью на мероприятии, отдав дань уважения королеве.

Гитарист Queen Брайан Мэй

В концерте в числе прочих приняли участие рок-группа Queen с солистом Адамом Ламбертом, немецкий композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer) и итальянский певец Андреа Бочелли. Кроме того, перед зрителями выступили американские певицы Дайана Росс и Алиша Киз, группа Duran Duran и британский певец Сэм Райдер, занявший второе место на песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Кульминацией четырехдневных торжеств станет воскресное шоу с участием нескольких тысяч исполнителей.

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