Что Фредди Меркьюри делал в Мюнхене целых шесть лет?

Он был и остается одной из величайших рок-звезд всех времен: Фредди Меркьюри. В период с 1979 по 1985 годы лидер легендарной рок-группы Queen большую часть времени проживал в Мюнхене, записывая там альбомы и устраивая эпатажные вечеринки. 24 ноября 2021 года исполняется 30 лет со дня смерти Фарруха Булсары - таково настоящее имя Фредди Меркьюри. Именно поэтому в этом году увидела свет новая книга немецкого писателя швейцарского происхождения Николы Бардолы (Nicola Bardola) "Фредди Меркьюри в Мюнхене - его лучшие годы" ("Mercury in München - Seine besten Jahre"). Опубликовало ее немецкое издательство Heyne Hardcore.

Автор уже известен широкой публике своими книгами о Джоне Ленноне, Йоко Оно и Ринго Старре.

Обложка книги "Фредди Меркьюри в Мюнхене - его лучшие годы"

Фредди Меркьюри, эксцентричный и застенчивый, распутный и скромный, вряд ли о какой-либо другой рок-звезде так много писали, как о фронтмене Queen, но мало что известно о его пребывании в Мюнхене, где он прожил целых шесть лет. 2 декабря 1974 года, за четыре года до переезда Фредди Меркьюри в Мюнхен, группа Queen дала свой первый концерт в этом городе. Летом этого года здесь появилась улица, названная именем Фредди Меркьюри - Freddie-Mercury-Straße. Таким образом город увековечил память о легендарном музыканте.

Никола Бардола скрупулезно идет по следам певца и музыканта, месяц за месяцем, а иногда и день за днем ​​описывая захватывающую мюнхенскую жизнь Фредди. Писатель изучил множество архивных материалов и взял интервью у многочисленных свидетелей жизни и творчества Меркьюри.

Мюнхен вдохновлял Меркьюри

Читатель узнает из книги, как мюнхенские друзья и любовники, а также популярные в то время клубы и вечеринки влияли на творчество Фредди Меркьюри в тот период жизни и вдохновляли его. Ни в одном другом городе Меркьюри, по его собственному признанию, не мог быть настолько самим собой, как в Мюнхене.

В этом доме у Фредди Меркьюри была квартира в 200 кв. метров

Нью-йоркская радиожурналистки Мэри Тернер во время интервью в Мюнхене в 1984 году спросила Фредди, почему он все время возвращается в этот город - вместо того, чтобы жить и работать в Монтрё, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Лондоне. В ответ она услышала следующее: "Мне нравится Монтрё, но всего на несколько дней. Там очень живописно, но я совершенно не могу себе представить, что смогу записать там целый альбом. Мне здесь нравятся студии. Мюнхен такой чистый, такой безопасный. Когда ты живешь в Нью-Йорке, то все время думаешь, что у тебя украдут автомобиль. Здесь все совсем иначе. Не считая того, что они говорят по-немецки (смеется). Но это тоже нормально. Я даже сам теперь учу немецкий язык".

В июне 1985 года в Лондоне Фредди дал BBC интервью, в котором еще подробнее пояснил, насколько для него важен Мюнхен: "В Мюнхене я могу спокойно гулять по городу… У меня там много друзей. Они знают, кто я, но относятся ко мне как к нормальному человеку. Они принимают меня таким, какой я есть, и это помогает мне расслабиться".

Фредди Меркьюри с мюнхенским барабанщиком Куртом Крессом

Не беспокоясь о реакции СМИ и его поклонников, Фредди открыто демонстрировал в Мюнхене свою сексуальность и одновременно искал вдохновения для своего единственного сольного альбома - "Mr. Bad Guy". Он был записан в весной 1985 года в легендарной студии Musicland. Прошло 36 лет, а альбом и сегодня звучит потрясающе свежо и изысканно. Фредди тогда временно отошел от привычного звучания своей группы и осмелился приблизиться к синти-попу и диско.

В Мюнхене Фредди без устали и без своих коллег по Queen сочиняет одни из лучших песен в своей творческой биографии: "Made in Heaven", "I was Born to Love You", "There Must Be More to Life Than This" или "Love Me Like There's No Tomorrow". Выступления Фредди Меркьюри в Мюнхене всегда были чем-то большим, чем просто концертами. При этом он мог здесь свободно передвигаться, к нему не относились, как к скандальной международной рок-звезде, за ним не охотились журналисты, как в Лондоне или в Нью-Йорке. Именно к этому стремился Фредди Меркьюри в эти годы.

Личная жизнь Фредди: женщины, мужчины, кошки

В то время, когда Фредди жил в Мюнхене, этот город, наряду с Амстердамом, Нью-Йорком и Сан-Франциско, был одним из самых популярных гей-мегаполисов в мире. Здесь же Меркьюри познакомился с актрисой Барбарой Валентин (Barbara Valentin): у них завязался роман, а Барбара стала одной из немногих женщин, о которых Меркьюри тепло отзывался. Ей он посвятил композицию "Love Me Like There's No Tomorrow", вошедшую в его сольный альбом "Mr. Bad Guy".

Фредди Меркьюри с актрисой Барбарой Валентин, Мюнхен, 1984 год

Отношениям Барбары и Фредди в книге уделяется не меньше внимания, чем роману музыканта с Винни Кирхбергером (Winnie Kirchberger), владельцем тогдашнего ресторана Sebastianseck. Винни познакомил Фредди с баварской кухней, трогательно позаботился о нем. Однажды, на день рождения Винни, Фредди припарковал перед его рестораном новенький Mercedes Coupé с огромным красным бантом. Из книги мы узнаем, что повар Винни, живший в Мюнхене, был предпоследним любовником Меркьюри - вместе они провели три года.

Отношения Меркьюри с мужчинами обычно длились недолго - не более одного года, а то и меньше. Винни стал исключением. А в 1985 году Фредди полюбил лондонского парикмахера Джима Хаттона - и они провели вместе последние шесть лет жизни музыканта. Хаттон заботился о Меркьюри во время болезни и был рядом, когда того не стало. О своих отношениях с музыкантом Хаттон написал книгу "Mercury and Me".

Сексуальная жизнь Фредди Меркьюри была очень насыщенной, но публично совершить каминг-аут он так и не решился. Причины были серьезными: его родители, которые ничего не подозревали, его религиозность, интересы индустрии звукозаписи и фирм, с которыми у него были заключены договоры, а также законы многих стран.

О Фредди Меркьюри сегодня напоминают фотографии в его любимых барах в Мюнхене

Вместо того, чтобы совершить каминг-аут, Фредди делал то, что он очень умело практиковал до конца своей жизни: он сублимировал удовольствия и боль в своих песнях и флиртовал своей сексуальностью с прессой. В 1976 году он заявил журналисту британской газеты Evening Standard следующее: "Мое сексуальное влечение огромно. Я сплю с мужчинами, женщинами, кошками, - с кем угодно! У меня такая большая кровать, что на ней с комфортом уместятся шесть человек".

Кстати, о кошках. Их Фредди Меркьюри любил больше других домашних животных. Им он посвятил несколько песен, которые вошли в последний альбом Queen - "Innuendo", записанный и выпущенный еще при жизни музыканта. Композиция "Cool Cat" - о человеке, который напоминал певцу кота. Фредди Меркьюри настолько любил своих кошек, что даже во время гастролей звонил домой, чтобы поговорить с ними и узнать об их самочувствии.

Любовь и смерть Фредди Меркьюри

Композиция "It's a Hard Life" была создана и записана в мюнхенской студии Musicland в начале 1984 года. Перевод текста читается как меланхолическое послание двум близким людям - Барбаре и Винни: "Любить - это риск... любить друг друга - это долгая и трудная борьба... Жизнь тяжела, когда ты один... Я жду любви. Да, это тяжелая жизнь в мире, полном печали. Есть люди, которые ищут любви во что бы то ни стало. Но я всегда буду жить завтрашним днем. Я оглянусь назад и скажу, что делал это по любви. Да, я делал это по любви"...

Неизвестно, когда именно Фредди Меркьюри узнал о своем смертельном диагнозе. Вероятно, это было уже после Мюнхена - между 1986 и 1988 годами. Тема СПИДа, по утверждению онлайн-издания Rollingstone и автора книги Николы Бардолы, могла возникнуть лишь в 1991 году - незадолго до выхода последнего альбома Queen. Фредди Меркьюри вместе с группой записывал его практически из последних сил в швейцарском Монтрё...

Как сказал один из тогдашних друзей Фредди Меркьюри Петер Амбахер (Peter Ambacher), известный в те годы как артист травести Miss Piggy, "Мюнхен хоть и был для Фредди раем, но не вечным".

Музыкант умер 24 ноября 1991 года в своем доме в Лондоне. Ему было всего 45 лет.

Смотрите также: