Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена?

Впервые Мюнхен упоминается в официальных документах в 1158 году. Если вы любите баварскую столицу и родину Октоберфеста, то уже, возможно, слышали следующую историю.

История одного спора, или Как появилось первое упоминание о Мюнхене

В 1158 году Мюнхен еще назывался "Munichen" (от слова "монахи"). В том году произошел крупный спор, а участвовали в нем епископ Отто фон Фрайзинг (Bischof Otto von Freising) и Генрих Лев (Heinrich der Löwen), монарх из династии Вельфов. В то время соляной бизнес был чрезвычайно доходным. На мосту через Изар размещалась таможня, приносившая неплохой доход местному церковному феодалу - епископу. Генрих Лев приказал разрушить мост вместе с таможней и построил свой собственный - чуть выше по течению, взяв таким образом торговлю солью под свой контроль. Поселок "у монахов" вскоре превратился в крупный центр торговли.

Конец спору положил император Фридрих Барбаросса (Friedrich Barbarossa), издав специальный указ - в пользу Генриха Льва, который при этом должен был выплачивать епископу треть доходов от продажи соли. В те времена и появилось первое упоминание о Мюнхене, от которого и пошло его летоисчисление, а Генрих Лев вошел в историю как основатель города.

Новый поворот в истории Мюнхена

Теперь вернемся к сенсационной находке! То, что археологи нашли в самом центре Старого города, возможно, заставит переписать историю баварской столицы.

Согласно архивными документам, принято считать, что Мюнхен как город существует примерно восемь столетий. Однако находка археологов указывает на то, что городская жизнь зародилась здесь на несколько десятилетий раньше.

Керамические и деревянные изделия, остатки печей, - такую находку археологи обнаружили еще в конце прошлого года. На площади примерно в 150 квадратных метров были найдены остатки старого поселения. На днях ученые представили свое заключение: возраст найденных объектов относится приблизительно к XI или XII векам.

Именно керамика привлекла внимание археологов

И это - самые старые предметы, которые когда-либо были найдены в историческом центре Мюнхена. Ученые придают большое значение именно керамическим изделиям. "Это проливает совершенно новый свет на историю города", - заявил немецким информационным агентствам руководитель земельного департамента по охране исторических памятников Матиас Пфайль (Mathias Pfeil). Вероятно, раньше на этом месте было сосредоточено гончарное и токарное дело.

Что будут делать с археологической находкой?

По словам чиновника, никто раньше даже не предполагал, что за пределами воздвигнутой в XIII веке городской стены уже существовала общественная жизнь. Это поселение просуществовало здесь, предположительно, до XIII - XIX веков, став потом пригородом образовавшегося города.

Археологическая находка была сделана случайно - при подготовке площадки для строительства нового отеля на улице Хохбрюккенштрассе (Hochbrückenstraße). Это примерно в 300 километрах от Старого Двора, который считался местом зарождения города.

Если предположения археологов верны, то Мюнхен как городское поселение появился на 60-70 лет раньше, чем принято считать. И что теперь делать с такой неожиданной находкой? Сейчас все данные переданы ученым, работающим над проектом "Archäologie München". Им и предстоит разобраться в сложном вопросе. Только после этого будет принято решение, стоит ли переписывать историю города.

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