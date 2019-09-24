 Октоберфест: грустные страницы в истории пивного праздника | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.09.2020

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Культура и стиль жизни

Октоберфест: грустные страницы в истории пивного праздника

В эту субботу должен был открыться Октоберфест. Из-за коронавируса праздника пива в Мюнхене не будет. В его истории это не единственный печальный факт.

Октоберфест, архивное фото

В эту субботу, 19 сентября, в Мюнхене должен был открыться пивной праздник Октоберфест. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году его отменили.

За его 210-летнюю историю Октоберфест отменяли 24 раза. Нынешняя отмена - первая за послевоенный период.

Октоберфест дважды отменяли из-за холеры

Коронавирус - не первая напасть, подорвавшая не только здоровье жителей Мюнхена, но и экономическое благосостояние местных пивоварен. Из-за эпидемий Октоберфест отменяли до COVID-19 дважды: в 1854 и 1873 годах. В обоих случаях виной всему была холера. Первая общегерманская промышленная выставка, проходившая в Мюнхене в июне 1854 года, стала настоящим катализатором распространения страшной кишечной инфекции. Октоберфест решили отменить, что, разумеется, вызвало недовольство производителей пива и других участников. Уже в сентябре в Мюнхене решили, что эпидемия холеры закончилась. Принцесса Тереза, жена короля Баварии Людвига I, свадьбе которых и обязан своим появлением мюнхенский праздник пива, приняла участие в благодарственном молебне по случаю окончания эпидемии. Она заразилась холерой и умерла спустя несколько дней, 26 октября 1854 года. В тот год холера унесла жизни 3000 жителей Мюнхена.

Показательные конные на Октоберфесте

Показательные конные заезды были традицией в первые годы Октоберфеста

Октоберфест отменяли из-за войн и инфляции

Не проводили Октоберфест, конечно, и в военные годы. Впервые праздник отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации. Первая мировая война прервала празднование: с 1914 года по 1918 годы Октоберфест не проводили. 

Между мировыми войнами Октоберфест отменяли дважды: в 1924 и 1925 годах. Тогда из-за гиперинфляции на улицах Мюнхена выстраивались очереди за товарами первой необходимости. Обесцененные банкноты люди были вынуждены носить в корзинах для белья. 14 тысяч марок - за два кофе, миллиард - за билет в театр. Такое количество купюр не мог вместить ни один кошелек. О праздновании и пиве и речи быть не могло.

Следующая продолжительная пауза в истории Октоберфеста наступила во время Второй мировой войны: c 1939 по 1945 год. В послевоенные годы проводились скромные торжества. И лишь в 1949 году масштаб праздника достиг довоенного времени. Пиво лилось рекой: 100 тысяч литров в день.

Террористический акт: Октоберфест не отменили, но прервали

Еще одним трагическим событием в истории Октоберфеста стал теракт, совершенный 26 сентября 1980 года. В 22:20 недалеко от входа сработало взрывное устройство. 12 человек погибли, десятки получили ранения. Теракт совершил праворадикальный экстремист Гундольф Кёлер (Gundolf Köhler), ставший 13-й жертвой трагедии. Празднование Октоберфеста не было прервано, что потом подвергалось критике. В выходные, после того, как произошел теракт, праздник пива посетили около миллиона человек. Траурная церемония по погибшим состоялась четыре дня спустя, 30 сентября 1980 года, и на это время Октоберфест был прерван. "Время раны не лечит", - сказала мать, потерявшая сына в этой трагедии. Пострадавшие и родственники погибших долгие годы проходили лечение и реабилитацию.

Мемориальная доска в память о жертвах теракта

Мемориальная доска в память о жертвах теракта на Октоберфесте 1980 года

Октоберфест и коронавирус

Впервые в послевоенной истории Германии Октоберфест был отменен из-за коронавируса. Решение об отмене было принято еще в апреле. Однако у местных пивоваров и владельцев питейных заведений надежды на спасение все-таки есть. В дни, когда должен был проходить Октоберфест - с 19 сентября по 4 октября - в этом году жителям Мюнхена и гостям города предлагают посетить праздник "Wirtshaus-Wiesn". И это - не попытка найти замену Октоберфесту, а возвращение к исконным традициям, считают организаторы. Первый Октоберфест был праздником по случаю бракосочетания Людвига и Терезы. Торжества проходили по всему городу. Днем на лугу имени Терезы проводили показательные конные заезды, вечером горожане встречались в питейных заведениях, чтобы праздновать и танцевать. В этом году намечается нечто подобное, но правила гигиены и социального дистанцирования, конечно, никто не отменял! 

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