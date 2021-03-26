В Дюссельдорфе начали печь хлеб, чтобы спасти пиво

Согласно статистике, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия занимает одно из ведущих мест в Германии по производству и потреблению пива. Причем, больше всего пива выпивают в конце зимы и ранней весной в Рейнской области, во время традиционного карнавала с его многочисленными застольями в пивных, барах и ресторанах. Но в нынешнем году карнавал из-за пандемии был отменен, а пиво осталось. Куда девать его, произведенное и закупленное заранее бочками, тем более, если срок его годности истекает: не в канализацию ведь выливать!

В дюссельдорфской пивоварне Füchschen оказалось более 6 тысяч литров темного пива Altbier, срок годности которого истекает в самое ближайшее время. И тогда эту проблему решили так, как уже решали ее в некоторых других городах Германии.

Подарить вместо того, чтобы выливать

Чуть ли не каждый немецкий регион славится своим особенным видом пива. В Дюссельдорфе и в районе Нижнего Рейна - это традиционное пиво темного сорта альтбир (Altbier). Сейчас здесь появился и новый сорт хлеба - “пивной хлеб” (Bierbrot). Его особенность заключается в том, что вместо воды для закваски теста используется альтбир. С помощью 6 тысяч литров пивных запасов выпекли более 15 тысяч буханок хлеба. И это еще не всё. Некоторые булочные Дюссельдорфа дарят тем, кто покупает у них хлеб, по бутылке пива - что называется, "в нагрузку".

В 2020 году, когда в Германии, как и во всем мире свирепствовала пандемия, немецкие пивоварни продали, в общей сложности, около 8,7 миллиардов литров пива. Цифра внушительная, но... По данным Федерального статистического ведомства, продажа пива упала на 5,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Это на полмиллиарда литров меньше! Такая ситуация особенно тяжело сказывается на небольших пивоварнях. Скажем, у предпринимателя Уве Зуберга (Uwe Suberg) в городе Реклинхаузене до пандемии производилось около 100 тысяч литров пива в год - и все продавалось. А сейчас на складе у пивовара - 9000 литров пива, которое, по всей видимости, придется утилизировать.

В подвалах пивоварен хранится пиво, срок годности которого истекает в ближайшее время

Уве Зуберг подумывает просто раздать пиво всем желающим: это лучше, чем его уничтожить, тем более, что утилизация стоит денег. Некоторым пивоварням пришлось это сделать, когда прошлой весной многие из них остались в буквальном смысле слова сидеть на своих пивных бочках, так как отменили все крупные карнавальные празднества и соответственно спрос на пиво резко упал. Но как раздать? У Зуберга нет возможностей разливать пиво по бутылкам, поэтому большую часть "неликвида" ему все же придется утилизировать.

“Этот горький час приближается с каждым днем ​локдауна”, - сказал в интервью информационного агентства dpa директор дюссельдорфской пивоварни Füchschen Петер Кёниг (Peter König). Срок годности вот-вот выйдет, и от двух тысяч до трех тысяч литров пива, разлитого в бочки в октябре прошлого года, Кёнингу придется утилизировать. “Это как нож в сердце”, - подчеркивает он. И огромные убытки.

Такое происходит сейчас повсюду в Германии.

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