В Дюссельдорфе начали печь хлеб, чтобы спасти пиво

Согласно статистике, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия занимает одно из ведущих мест в Германии по производству и потреблению пива. Причем, больше всего пива выпивают в конце зимы и ранней весной в Рейнской области, во время традиционного карнавала с его многочисленными застольями в пивных, барах и ресторанах. Но в нынешнем году карнавал из-за пандемии был отменен, а пиво осталось. Куда девать его, произведенное и закупленное заранее бочками, тем более, если срок его годности истекает: не в канализацию ведь выливать!
В дюссельдорфской пивоварне Füchschen оказалось более 6 тысяч литров темного пива Altbier, срок годности которого истекает в самое ближайшее время. И тогда эту проблему решили так, как уже решали ее в некоторых других городах Германии.
Подарить вместо того, чтобы выливать
Чуть ли не каждый немецкий регион славится своим особенным видом пива. В Дюссельдорфе и в районе Нижнего Рейна - это традиционное пиво темного сорта альтбир (Altbier). Сейчас здесь появился и новый сорт хлеба - “пивной хлеб” (Bierbrot). Его особенность заключается в том, что вместо воды для закваски теста используется альтбир. С помощью 6 тысяч литров пивных запасов выпекли более 15 тысяч буханок хлеба. И это еще не всё. Некоторые булочные Дюссельдорфа дарят тем, кто покупает у них хлеб, по бутылке пива - что называется, "в нагрузку".
В 2020 году, когда в Германии, как и во всем мире свирепствовала пандемия, немецкие пивоварни продали, в общей сложности, около 8,7 миллиардов литров пива. Цифра внушительная, но... По данным Федерального статистического ведомства, продажа пива упала на 5,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Это на полмиллиарда литров меньше! Такая ситуация особенно тяжело сказывается на небольших пивоварнях. Скажем, у предпринимателя Уве Зуберга (Uwe Suberg) в городе Реклинхаузене до пандемии производилось около 100 тысяч литров пива в год - и все продавалось. А сейчас на складе у пивовара - 9000 литров пива, которое, по всей видимости, придется утилизировать.
В подвалах пивоварен хранится пиво, срок годности которого истекает в ближайшее время
Уве Зуберг подумывает просто раздать пиво всем желающим: это лучше, чем его уничтожить, тем более, что утилизация стоит денег. Некоторым пивоварням пришлось это сделать, когда прошлой весной многие из них остались в буквальном смысле слова сидеть на своих пивных бочках, так как отменили все крупные карнавальные празднества и соответственно спрос на пиво резко упал. Но как раздать? У Зуберга нет возможностей разливать пиво по бутылкам, поэтому большую часть "неликвида" ему все же придется утилизировать.
“Этот горький час приближается с каждым днем локдауна”, - сказал в интервью информационного агентства dpa директор дюссельдорфской пивоварни Füchschen Петер Кёниг (Peter König). Срок годности вот-вот выйдет, и от двух тысяч до трех тысяч литров пива, разлитого в бочки в октябре прошлого года, Кёнингу придется утилизировать. “Это как нож в сердце”, - подчеркивает он. И огромные убытки.
Такое происходит сейчас повсюду в Германии.
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Хмельные рецепты
Баварский суп из черного хлеба
В растительном масле обжаривают мелко нарубленные лук и свежий имбирь, ложку меда и муки, затем раскрошенный черствый черный хлеб, добавляют пол-литра крепкого овощного бульона, мелко порубленные майоран, чабрец, розмарин, соль и перец. Варят на медленном огне 10-15 минут. В готовый суп вливают 1-2 стакана пива (по вкусу!) и больше не кипятят во избежание горького привкуса.
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Хлеб на пиве
Традиция использовать пиво для приготовления пищи особенно пригодилась во время поста. До 130 дней в году средневековым монахам приходилось воздерживаться от кулинарных изысков. Но этот во всех отношениях полезный напиток употреблять разрешалось. Из него варили суп и на нем (вместо воды) замешивали ароматный ржаной хлеб. Такой хлебец получается более воздушным, и корочка у него особо хрустящая.
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Салат с пивной заправкой
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Котлеты с пивом
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Рулька с румяной корочкой
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Жаркое в пиве
Традиционное в Германии жаркое из свинины в данном случае запекается в соусе из пива. Для этого обжаривается довольно много лука, порезанного кольцами, затем к нему добавляется ложка муки и 2 стакана пива. Жаркое подается на стол вместе с пивным соусом. Один аромат чего стоит!
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"Захмелевший" судак
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Свиные ребрышки в пивном маринаде
Ребрышки предварительно выдерживают в маринаде (не менее 6 часов) из солодового пива, сиропа из сахарной свеклы, острого перца и семян тмина. Затем мясо надо смазать соусом из нескольких ложек кетчупа, винного уксуса и сливового джема и запечь на решетке или на противне в духовом шкафу. К аппетитным ребрышкам с хрустящей корочкой подают терпкое темное пиво.
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Форель в беконе
Любимую немцами форель готовят быстро и просто: рыбу маринуют в пиве с полчаса, затем начиняют несколькими веточками укропа, мелко порубленным чесноком, солью и перцем, заворачивают в тонкие пластики бекона и обжаривают на хорошо разогретом топленом масле до румяной корочки. Подают с традиционным картофельным салатом или креветками, заправленными пивным соусом.
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Тэмпура: от рыбы до бананов
Приготовленным в тесте и зажаренным во фритюре, то есть тэмпурой (или темпурой), может быть что угодно - морепродукты, рыба и даже бананы. В Германии кляр (жидкое тесто) для этого нередко замешивают… правильно, на пиве! Японское блюдо с начинкой- сюрпризом - популярная сегодня альтернатива основательной, мясной кухне немцев.
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Пивной шоколад
Если вместо сливок и молока использовать пиво, то получится пивной шоколад! Именно так поступил баварский кондитер Ханс-Петер Лютценбургер (Hans-Peter Lutzenburger), окрестив свое произведение "Козлом отпущения". Просто потому что сорт пива, входящего в состав шоколада, называется Бок-бир ("Bocк" по-немецки "козел"). Но в шоколад добавляют и темные сорта пива, например, портер.
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Желе из айвы с пивом
Айва - фрукт многоликий, который прекрасно сочетается с мясом, рыбой, птицей. В Германии айва входит в состав разнообразных десертов. Готовят из нее и желе с "изюминкой". Для этого вместо воды берется ароматное светлое пиво. Сваренную в нем айву протирают через сито, отжимают. Полученный сок смешивают с сахаром или медом и доводят до кипения. Готово!
Автор: Инга Ваннер