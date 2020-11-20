Почему детей не страшно пугать злодеями и ведьмами

В Германии только начали смягчать карантин, и дети после затянувшегося локдауна наконец-то смогли вернуться в школы. Однако страх перед коронавирусом, конечно, с открытием школ не испарился, а тут страшные создания предстают во всем своем безобразии... "Они обманывают, заколдовывают, охотятся, а самые страшные - хотят съесть", - рассказывает куратор выставки "Мошенники, ведьмы, злые создания. Злодеи в международной детской и юношеской литературе" ("Schurken, Hexen, üble Gestalten. Bösewichte in der internationalen Kinder- und Jugendliteratur") Сибилле Вайнгарт (Sibylle Weingart).

Правильно ли пугать детей в такое время, когда страхов на фоне пандемии и так достаточно? "Думаю, что в защищенном пространстве, которое представляет собой любая книга, для детей эти герои не представляют никакой опасности. Мы часто недооцениваем детей. Ведь они знают, что это сказка, а у сказок всегда - хороший конец", - говорит куратор.

Всех мыслимых и немыслимых злодеев можно увидеть в "Замке книг" - старинном здании в Мюнхене, где в 1983 году обосновалась Международная библиотека для молодежи (Die Internationale Jugendbibliothek). Общий фонд насчитывает около 640 тысяч изданий. Примерно 10 тысяч - на русском языке. Выставка проходит с мая 2021 по апрель 2022 года.

Выставка в Мюнхене открыта до апреля 2022 года

Баба-яга - в центре экспозиции

Все герои были распределены по категориям: кто-то попал к ведьмам и волшебникам, другие пополнили ряды злых членов семьи, реальные и вымышленные животные были собраны в одну группу, заколдованные и страшные места - в другую. Поэтому сориентироваться посетителю будет довольно просто, ну а в самом центре экспозиции его ждет кто? "Баба-яга! Без нее мы, конечно, не могли сделать эту выставку", - говорит Сибилле Вайнгарт. И перед посетителями она предстанет во всей своей красе: такой, какой ее знает читатель по иллюстрации "Баба-яга в ступе", созданной русским художником Иваном Билибиным в 1900 году к сказке "Василиса прекрасная".

"Что нас больше всего заинтересовало в этом персонаже, так это его амбивалентность", - подчеркивает эксперт. По ее внешнему виду сложно сказать - женщина это или мужчина. Она может быть внимательной и заботливой: дает советы, делает девочке подарок, который позволяет ей освободиться от гнета мачехи. Но одновременно она олицетворяет и границу между мертвым и живым, а черепа в ее избушке напоминают о том, что она не прочь полакомиться человечиной.

"Злые люди есть и в жизни, мир - гораздо сложнее, чем деление на черное и белое. В каждом человеке может быть заложено и хорошее, и плохое. Книги учат детей, что нельзя мыслить только в рамках стереотипов. Зло или добро не существуют в чистом виде. И можно сильно заблуждаться в людях. В сказках злой персонаж может перевоплотиться и стать хорошим", - говорит куратор выставки.

Почему же мачеха во всех сказках - злая, разве так мы не навязываем детям стереотипы: мол, раз мачеха, так обязательно злая? "Есть и злые отцы, и другие злые члены семьи: сестры, братья. Есть ужасные учителя. Зло - повсюду, - говорит куратор выставки. - Ведь в жизни тоже есть семьи, где родители не доросли еще до этой роли и срывают зло и вымещают агрессию на детях. Уже с самого детства такие ребята знают, что эти взрослые не могут быть примером. Это сломанные люди".

Почему ужасные и страшные герои так важны в книгах

Только в книге место со злодеем всегда можно перелистать, если ребенок сильно боится, а в реальной жизни - все по-другому. Как подчеркивает немецкий эксперт, "нельзя нажать на "стоп" - остановить вышедшую из-под контроля ссору с разъяренным отцом, нельзя просто так прекратить моббинг со стороны одноклассников. А книгу всегда можно просто закрыть и бросить в дальний угол.

С маленькими детьми, конечно, страшные истории лучше читать вместе, обсуждать их. А вот можно ли наделять сказочных персонажей такими злыми характерами, как у Синей Бороды, королевы-мачехи, эксперт однозначно считает, что да, можно! "Возьмите сказки братьев Гримм. Как минимум, 40 из них - это истории о злых героях". Именно злые герои провоцируют хороших совершать добро. "Представьте себе, если бы мы очистили сказки от всех злодеев, что бы тогда осталось? Какая скукотища! Это ведь взрослые рассуждают, что хорошо или плохо для ребенка.

В Германии вообще часто пытаются поставить во главу угла педагогический подход. Можно ли показывать детям такое? В Англии совсем другой подход. Там ведьмы могут полностью соответствовать своему образу. Без волос, с синей слюной, с крючковатыми пальцами, - они ненавидят детей и хотят их смерти. В английской литературе с этим нет проблем", - подчеркивает куратор выставки в Мюнхене. По ее словам, фигура ведьмы в детских сказках очень важная. Это может быть одинокая женщина, живущая на окраине деревни и прославившаяся как знахарка. Ведьма ли она на самом деле, или это злые языки распустили о ней такую славу?

Главная цель, которую ставят перед собой организаторы выставки, - чтобы дети читали интересные книги, рассуждали, учились ставить вопросы и находить ответы на них. А еще злодеи из сказок напоминают, что нельзя быть опрометчивым. Страшное чудовище может оказаться в итоге добрым героем, а милый на вид персонаж - настоящим негодяем. Все, как и в жизни.

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