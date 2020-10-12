Самый необычный магазин для детей в Германии

Анна Руис-Фишер (Anna Ruiz-Fischer) держит в руках особенную книгу. "Когда мне было 17 лет, я нарисовала для своего друга картину. Вот эту обложку моей самой любимой в детстве книги, - говорит Анна, которой сегодня 43 года. - Я впервые вижу ее на прилавке в магазине спустя столько лет". Друг, получивший в подарок рисунок от девушки, впоследствии стал ее мужем. И сегодня они растят троих сыновей. Продавец, "подслушавшая" наш случайный разговор, подарила Анне миниатюрное издание той самой книги. Женщина была тронута до слез.

Таких совпадений, необычных встреч, захватывающих историй у продавцов книжного магазина "Der kleine Laden" - не одна, а очень-очень много! Он действительно очень маленький, на что указывает уже само название.

"Маленький магазин" - не больше газетного киоска

И это неслучайно. История магазина начиналась как раз с киоска. В 1950 году он был основан как общество или товарищество (по-немецки - "Verein"). В обычном газетном киоске на одной из центральных улиц Бонна обосновалось объединение любителей книг - такой клуб по интересам. Детских книг в послевоенные годы катастрофически не хватало, поэтому продавались здесь сначала в основном газеты. Зато сейчас - более пяти тысяч книгна 90 квадратных метрах. Гизела Шруфф-Тюрихтер (Gisela Schruff-Tyrichter), владелица магазина, уже сбилась со счета: "Когда к нами приходят практиканты, они пытаются сосчитать все книги. Но их здесь очень много". Гизела работает в магазине уже 40 лет. "Мы можем позволить себе то, чего не могут другие", - не без гордости говорит она в интервью DW. Тот, кто хотя бы немного знаком с книжным рынком, знает, что магазинам, торгующим таким интеллектуальным товаром, приходится нелегко. Факторов здесь много: и бум онлайн-торговли, и популярность электронных книг, и изобилие литературы. "Маленькому магазину" в Бонне эти проблемы знакомы, но они его не пугают. Он остается старомодным! Цифровые технологии? "Что вы, - улыбается Гизела. - Мы все делаем руками".

Гизела и ее самый любимый экземпляр: эту книгу полюбило уже не одно поколение в Германии

Все книги, которые попадают на прилавки магазина, проходят тщательный отбор. "Мы их обязательно просматриваем. В идеале - прочитываем, - рассказывает Гизела. - Нам не нужно 50 бестселлеров, которые сейчас читают все. В нашем магазине книга может полежать и два, а то и три года, пока она найдет своего покупателя". Есть здесь и очень редкие экземпляры, которых нет в других магазинах. Например, иллюстрированная книга про день рождения мышонка. "Этому изданию уже не меньше 30 лет. Идеальный подарок для ребенка в возрасте от двух до трех лет", - продавец с большим опытом подберет книгу каждому.

Больше всего Гизела любит, когда родители или дедушки с бабушками приводят детей в магазин, а те уже сами выбирают для себя литературу. Профессор боннского университета приводит сюда внука каждые две недели и покупает понравившуюся ребенку книгу. Вообще, покупатели у этого магазины - особенные.

Анна только что получила в подарок свою любимую книгу детства

Случайных, как Анна Руис-Фишер, которая во время прогулки по центру Бонна, зашла в небольшой магазин, - мало. Большинство приходят со знанием дела и готовы стоят в очереди, так как сейчас из-за пандемии в магазине одновременно могут находиться не более двух покупателей.

Как пандемия сказалась на продажах? Владелица магазина уверяет, что покупатели остались им верны. Во время первого локлауна многие заказывали книги на дом, а сыновья Гизелы развозили потом книги на велосипеде по городу. Вот и сейчас, в предрождественское время, на которое пришелся второй локдаун, спрос на книги только растет. В субботу, конечно, покупателей не так много, как раньше: люди все-таки избегают толчеи и стараются прийти в магазин на неделе.

Выбор в маленьком магазине - огромный. "Серию про Анну и Эльзу вы у нас не найдете, - предупреждает Гизела. - Мы не гонимся за мейнстримом". Но что же помогает выжить такому маленькому игроку книжного рынка? Энтузиазм его основателей и сотрудников, считает она. На нем все держится, ведь магазин пережил и тяжелые времена.

Первый "маленький магазин" в Бонне: книжный переезжал дважды

Общество книголюбов остается в этом юридическом статусе до сих пор. Не будем вдаваться в нюансы, главное, что нужно сказать об этой форме: все, что магазин зарабатывает, может быть инвестировано только обратно в него. Как и премия, которую ему присудили в конце 2020 года - Deutscher Buchhandlungspreis. Боннский "магазинчик" признан лучшим книжным в Германии.

Премия лучшему магазину, но не премиальные для персонала

Если бы не пандемия, то у его владельцев было бы целых два повода устроить праздник - 70-летний юбилей и присуждение престижной премии. В номинальном эквиваленте эта награда означает для магазина 25 тысяч евро. "Порадовать сотрудников премией перед Рождеством не получится, а жалко, - смеется Гизела Шруфф-Тюрихтер. - Наш юридический статус не позволяет распоряжаться средствами в личных интересах". Зарплату сотрудники магазина, конечно, получают, но вся остальная прибыль идет на инвестиции в книжное дело. Владелица магазина уже планирует купить новые стулья для офиса и инвестировать в цифровые технологии. Все-таки немного модернизации не помешает и такому раритетному магазину.

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