 Гендерная дискриминация? Почему в Германии есть книги для девочек | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.09.2020

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Культура и стиль жизни

Гендерная дискриминация? Почему в Германии есть книги для девочек

Немецкие книги для детей делятся на литературу для девочек и для мальчиков. Не все, конечно, но оправдан ли такой гендерный подход в эпоху борьбы за равноправие.

Девочка в образе принцессы

Розовое - для девочек, голубое - для мальчиков. "Понятно, что на самом деле голубой цвет больше годится для мальчиков, но у меня такая красивая нежно-голубая ручка с блестками, что вполне подходит и для девочки", - рассуждает Тара, героиня известной немецкой писательницы Кирстен Бойе (Kirsten Boie) из книги о счастливом детстве "Тайна на улице чаек". В этой же книге читаем дальше: "Он (папа. - Ред.) принес настоящий журнал для девочек... а ведь там бывают такие хорошие штучки: колечки, заколки и браслетики дружбы".

Казалось бы, деление на чисто мужское и женское в современном обществе, ну уж точно, что касается немецкого, потеряло свою актуальность и вообще право на существование. Против гендерной дискриминации борются повсюду. Вот и руководство Берлинского кинофестиваля решило отказаться от деления на актеров и актрис при вручении наград за исполнительское мастерство. С 2021 года на Берлинале будут награждать просто лучших исполнителей главных и второстепенных ролей. Но как тогда объяснить тот факт, что детская литература по-прежнему и довольно часто делится на книги для мальчиков и книги для девочек. Неужели это все еще актуально?

"Вопрос не в том, отвечает ли это духу времени, а скорее в том, не стало ли таких книг за последние годы больше. Детская литература - зеркало общества", - уверен Ральф Швайкарт (Ralf Schweikart), председатель объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur, которое с 1955 года является главной организацией в Германии, занимающейся литературой для детей и юношества.

Пустышки

Розовое и голубое - с младенчества

Деление на товары для девочек и мальчиков - явление не только книжное, отмечает немецкий эксперт. "Снова появились розовые киндер-сюрпризы для девочек, голубые - для мальчиков", - Ральф Швайкарт приводит и еще один пример: мерчендайзинг компании Schleich. Девочки - направо, мальчики - налево. "Справа в магазинах стоят единороги, домашние животные, слева - динозавтры", - объясняет он. Такой гендерный маркетинг за последние годы стал применяться еще более активно. Поэтому ведущего немецкого эксперта по детской литературе совсем не удивляет, что и детские книги частично оказались в этом тренде, когда главным критерием выступает пол ребенка.

Книги только для девочек и только для мальчиков?

Полки книжных магазинов предлагают "Истории о феях", "Истории о принцессах", "Девчачьи истории", "Истории о пиратах" и совсем уж примитивно - "Истории для девочек" и "Истории для мальчиков". Почему так? Авторы проекта ежедневника Süddeutsche Zeitung, посвященного как раз гендерной проблематике в детской литературе, дают такой ответ: "Очевидно, что издательства осознали, что книги и всевозможные сопутствующие товары хорошо продаются, если адресованы конкретной аудитории - мальчишеской или девчачьей. На них ставится так называемый  "гендерный штемпель ", который облегчает доступ к целевой аудитории - мужской или женской. В погонях за прибылью процветает и мышление в розово-голубых рамках".

Мы выбрали немецкое издательство Loewe Verlag, в программе которого есть детская литература с такими названиями, как "Случай для девчачьей банды", "Истории о феях", "Лучшие истории для самостоятельного чтения для мальчиков" и так далее. На запрос DW издательство ответило, что в настоящий момент детская литература переживает большие изменения и тема гендерного равноправия в этой сфере, как и в обществе в целом, проявляется все больше. "И, тем не менее, книги, которые уже в своем названии обращаются к определенной аудитории, например, "Книги для девочек", нашли свою прочную нишу и пользуются большой популярностью", - прокомментировала Дженни Шверин (Jenny Schwerin), менеджер по связям с общественностью в Loewe Verlag. В статистике продаж, отмечают в издательстве, как раз в возрастной категории для первого самостоятельного чтения очень часто покупают книги "для девочек" и "для мальчиков". "Одна из причин: на этом этапе книги покупают в основном родители и дедушки с бабушками. И, как правило, в своем выборе они сильно ориентируются на пол ребенка. Отчасти потому, что в этом возрасте у ребенка еще может не быть четко сформировавшихся интересов, чтобы решить, понравится ему больше истории про лошадей, собак или кошечек. В общем и целом книги и тематика нашего издательства подбираются таким образом, чтобы удовлетворить интерес детей и спрос на рынке. Сегодня мы наблюдаем изменения в обществе, поэтому книжный ландшафт в ближайшие годы может измениться", - считает Дженни Шверин.

Феи, принцессы, единороги

Если такие книги издаются, значит - есть на них спрос. Правда, немецкие родители детей младшего и подросткового возраста часто жалуются на то, что "выбор книг однообразный". "Какую книгу не возьми для мальчиков, постоянно присутствует фекальная тематика", - говорит Фрида, мама двоих сыновей. Вероника воспитывает сына и дочку. 45-летнюю маму из Бонна раздражает, что сюжет повторяется: "Эти бесконечные дни рождения, пони, Конни, феи и единороги". О том, что эти наблюдения далеко не субъективные, говорят и выводы авторов проекта газеты Süddeutsche Zeitung.

Семантический анализ ключевых слов книг для детей показал, что мальчики в литературе в принципе получают более необычный, захватывающий, сопряженный с опасностью опыт. Мир приключений девочек вращается вокруг таких тем, как животные, школа, семья, и редко выходит за рамки обыденного. Герои-мальчики отправляются в дальние путешествия, их подстерегает опасность, не обходится, конечно, и без волшебства. Все это сдобрено достойной нотой юмора, чтобы компании друзей, а именно дружба ставится во главу угла повествования, было весело и увлекательно. У героинь-девочек речь тоже чаще всего идет о дружбе, но вот только здесь все гораздо проще: как правило, это поездка вместе с семьей во время летних каникул на ферму, где обучают верховой езде. И какие приключения встречаются на их пути? Здесь семантический анализ ключевых слов, проведенный немецкими публицистами, показывает: феи, принцессы и снова пони. Собственно, как и говорят немецкие родители.

Ральф Швайкарт

Ральф Швайкарт

"Конечно, у нас есть книги, которые затрагивают гендерную проблематику. Даже книга-картинка, где плюшевый медведь хочет быть медведицей. То есть с одной стороны, у нас есть розовые книги с принцессами, которые, конечно, адресованы девочкам, с другой - книги, где поднимаются вопросы  гендерного разнообразия. Эти книги не бросаются в глаза, у них более спокойный цветовой код", - возражает Ральф Швайкарт.

Цветовая кодировка в книгах характерна для определенной возрастной категории. "Самые интересные истории про пиратов, рыцарей, фей, принцесс - это все-таки литература, адресованная дошкольникам и ученикам начальных классов", - говорит Ральф Швайкарт. Как правило, девочки хотят видеть главным героем девочку, а ребятам трудно читать литературу, если в ней нет героя-мальчика.

Разделение на мужское и женское в детской литературе кажется еще и потому немыслимым и чем-то устаревшим, потому что именно в немецком обществе существует ряд инициатив в школах, как, например, привлечение большего интереса девочек к специальностям MINT (математика, информатика, естественные и технические науки). Неужели книжный рынок отказывается идти в ногу со временем? "Почему? Пожалуйста, мальчики тоже могут читать книги про фей, - говорит Ральф Швайкарт. - Если я хочу воспитывать своего ребенка гендерно нейтрально и не собираюсь надевать девочке юбку и платья, это еще не значит, что мир вокруг будет таким же. У лучшей подруги может оказаться розовая комната с кроватью-балдахином для принцесс. И тогда вопрос, как к этому отнесется ребенок. Мы ведь растем не в изолированном пространстве".

Немецкий эксперт по детской литературе не видит проблем в том, что существуют "розовые" книги. "Если ребенку в детстве надевали розовый бантик, это еще не значит, что потом девочка будет носить только розовые платья и не выберет инженерную специальность. А инициативу MINT нельзя назвать очень успешной. На технических факультетах по-прежнему больше ребят. Это долгий процесс. И надо спокойно относиться к тому, что у девочки может наступить фаза, когда ей захочется побыть принцессой, читать больше историй про фей", - говорит он. О книгах, затрагивающих вопросы гендерной тематики, немецкий эксперт отзывается осторожно: "Это очень сложный вопрос. Палка о двух концах. Книга-картинка, да и книга в целом, не объясняет полностью, как устроен мир. Когда речь заходит о поле, сексуальном просвещении, важно, чтобы взрослый сопровождал ребенка. Просто дать книгу в руки - недостаточно. И детям не нужна информация по любой теме. Не надо гнаться и ставить галочку, что эту тему мы отработали". 

Какой книги еще нет на немецком рынке

По его словам, в Германии скорее слишком много книг: на книжном рынке появляется 6000 тысяч книг для детей каждый год. "Столько нельзя осилить, но зато у читателя есть выбор, даже самого юного. Конечно, представители ЛГТБ-сообщества жалуются, что мало книг по этой тематике, другие говорят, что нет книг, где бы герой был темнокожим. Такие книги есть, просто их надо найти", - уверяет эксперт по детской литературе, возглавляющий фонд, который вручает премию за лучшую книгу для детей и юношества. И какая литература имеет шанс получить высшую оценку? Такая книга обязательно должна быть увлекательной, содержать что-то новое, давать какой-то импульс. "Это должно быть самостоятельное произведение, важна литературная эстетика", - подчеркивает Ральф Швайкарт.

А если на суд жюри будет представлена 1001-я книга о каникулах на ферме или история про пони... "Вы такую книгу даже рассматривать не будете?" - задаем мы последний вопрос эксперту. "Почему! Но отнесемся к такой заявке критично. Оценим ее содержание. Может, там будут новые аспекты", - объясняет руководитель объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur. Ральф Швайкарт поделился с нами и личной истрией. Его сын рано увлекся верховой ездой. Немецкий гуру обратился к издательствам и поинтересовался, есть ли книга про лошадей, но с героем-мальчиком? Такую книгу Ральф не нашел до сих пор. Наверное, у такой книги точно будет шанс получить главный приз литературного сообщества. 

И напоследок мудрое замечание эксперта: "Детская литература позволяет ребенку получить тот опыт, которого ему, возможно, не хватает в жизни. Например, ребенок мечтает заниматься верховой ездой, но родители не могут себе этого позволить. Книга погружает его в мир мечтаний. Поэтому я бы не стал списывать книги про лошадей, конюшни, - у них тоже есть положительный эффект".

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    Автор: Ефим Шуман


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