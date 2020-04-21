 ″Локдаун″ и ″гендерная звездочка″ внесены в словарь немецкого языка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.08.2020

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Культура и стиль жизни

"Локдаун" и "гендерная звездочка" внесены в словарь немецкого языка

Вышло в свет очередное и сильно обновленное издание немецкого орфографического словаря Duden. Пандемия коронавируса "не пощадила" и словарный запас.

Словарь Duden

Немецкий язык, как и все современные языки, постоянно развивается и меняется. Никто точно не знает, сколько всего слов в немецком языке: постоянно добавляются новые, а другие постепенно исчезают из повседневного употребления.

Конрад Дуден

Немецкий филолог Конрад Дуден

Издатели орфографического словаря Duden поставили перед собой цель: быть надежным и авторитетным источником в том, что касается немецкого языка и орфографии. Имидж окупается. Немецкий филолог Конрад Дуден (Konrad Duden) опубликовал первое издание "Полного орфографического словаря немецкого языка" в 1880 году. И с тех пор эта книга фактически считается главной в вопросах немецкого правописания.

Вряд ли найдется в Германии школа, библиотека или редакция газеты, где на полке не было бы этой толстой желтой книги. Несмотря на существование цифровой версии словаря, печатный вариант все еще пользуется спросом.

Словарь Duden как зеркало немецкого общества

На днях многотысячным тиражом вышло в свет 28 издание орфографического словаря немецкого языка Duden, включающее 148 тысяч статей. Из справочника удалено 300 устаревших терминов. Одновременно редакция пополнила словарь 3000 новыми словами и терминами из современной жизни. Среди них есть такие: "Covid-19", "пчелолюбивый" (bienenfreundlich), "футбольный матч без зрителей" (Geisterspiel), "локдаун" (Lockdown), "коллективный иммунитет" (Herdenimmunität), "цисгендерность" (Cisgender) и "гендерная звездочка" (Gendersternchen).

Что это за звездочка такая? Это знак *, используемый для обозначения обоих полов во время обращения к нескольким людям сразу в письменной форме. Например: "liebe Künstler*innen" = "дорогие художники*цы" . Редакция словаря Duden считает, что новые термины в их словаре должны отражать текущие политические дебаты, вопросы экологии, гендерного равенства, а также проблематику вокруг пандемии коронавируса.

Понятие Fake News было внесено в словарь в 2017 году

Понятие "Fake News" было внесено в словарь в 2017 году

Однако новые слова нередко вызывают раздражение у людей, выступающих за сохранение "чистоты" немецкого языка. Так, Объединение любителей немецкого языка (VDS) в Дортмунде, которое, среди прочего, выступает против чрезмерного использования англицизмов и новых терминов, связанных с борьбой за гендерное равноправие, обратилось к издательству Duden с петицией, в самом названии которой содержится призыв - "Положить конец гендерной чепухе".

Радетели за "чистоту" против новаторов

Руководитель VDS Вальтер Кремер (Walter Krämer) заявил, что "необходимо положить конец практике, когда отдельные люди сверху принимают решения о том, как должен развиваться язык". И добавил: "Многие люди принимают то, что написано в словаре Duden, за чистую монету и считают, что "гендерные звездочки" и подобные этой лингвистические конструкции являются реальными составными частями немецкого языка".

Такие нападки на редакцию Duden стали чуть ли не традицией. Так, Объединение любителей немецкого языка объявило в 2013 году словарь "языковым фальсификатором года" за то, что в новом издании якобы содержалось слишком много англицизмов.

Редакция Duden подвергается нападкам и со стороны партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее члены обвиняют редакцию в том, что она является органом манипуляции в руках леволиберального общества. Такие термины, как "повседневный расизм" (Alltagsrassismus) или "чрезвычайная ситуация с климатом" (Klimanotstand), по мнению АдГ, являются идеологически окрашенными.

Кто имеет право обновлять язык?

Наше общество меняется постоянно. То, что еще вчера считалось "правильным", сегодня может быть оценено совершенно иначе.

Кто имеет право фиксировать изменения в языке? Вопрос непростой. В любом случае подавляющее большинство лингвистов на протяжении десятилетий соглашались с тем, что любой язык живет и развивается. И для редакции Duden современные изменения в языке - это не "nice-to-have" ("хорошо бы иметь"), а данность. Между прочим, этого англицизма в справочнике Duden нет. Пока нет.

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  • Призрак

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    Автор: Ксения Сафронова


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