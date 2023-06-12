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Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken
Феминизм
На это странице собраны материалы DW, посвященные движению за права женщин.
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Контекст
Подарок на 8 марта: а вы чего ждали?
Подарок на 8 марта: а вы чего ждали?
Чиновники требуют от россиянок рожать раньше и заботиться о семье. Что может предложить государство - в карикатуре DW.
Общество
08.03.2024
8 марта 2024 г.
"Список девственниц" в Казахстане. Кому и зачем он нужен?
"Список девственниц" в Казахстане. Кому и зачем он нужен?
В Казахстане не прекращается скандал вокруг опубликованного в интернете "списка девственниц" ведущего вуза страны.
Конфликты
08.03.2024
8 марта 2024 г.
Женщина, придумавшая праздник 8 Марта
Женщина, придумавшая праздник 8 Марта
Имя немецкой активистки Клары Цеткин неразрывно связано с празднованием Международного женского дня.
История
08.03.2024
8 марта 2024 г.
Немецкий эксперт: Война и насилие укрепляют власть Путина
Немецкий эксперт: Война и насилие укрепляют власть Путина
Власть Путина, считает аналитик берлинского Фонда "Наука и политика", держится на национализме, сексизме и автократии.
Политика
01.11.2023
1 ноября 2023 г.
Женщины во главе немецких компаний. Редкое явление?
Женщины во главе немецких компаний. Редкое явление?
В исполнительных и наблюдательных советах Германии больше женщин, чем раньше, но все еще слишком мало.
Культура
19.10.2023
19 октября 2023 г.
Руся: "Мой беларускі пашпарт хутка скончыцца"
Руся: "Мой беларускі пашпарт хутка скончыцца"
Спявачка Руся распавяла ў інтэрв'ю DW пра беларускую мову, сола-мацярынства, КДБ-анёлаў і фемінізм.
Культура
17.10.2023
17 октября 2023 г.
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Ее 13 раз арестовывали, 5 раз судили, осудили в совокупности на 31 год тюрьмы. Но иранскую активистку не сломить.
Права человека
06.10.2023
6 октября 2023 г.
"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются
В Иране спустя год с начала протестов силовики продолжают преследовать любого, кого подозревают в недовольстве режимом.
Общество
16.09.2023
16 сентября 2023 г.
Борьба за права ЛГБТК и за Украину
Военнослужащая ВСУ и ЛГБТК+ активистка провели свадебную церемонию в Харькове. Но пока их брак не признается в Укриане.
Права человека
09.09.2023
9 сентября 2023 г.
03:49 мин.
Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан
Эксперты и активисты рассказали DW о том, что поменялось а Афганистан с приходом к власти талибов два года назад.
Правовые основы государства
15.08.2023
15 августа 2023 г.
Как талибы ограничивают права женщин в Афганистане
DW - о примерах дискриминационной политики талибов в отношении афганских женщин.
Политика
17.07.2023
17 июля 2023 г.
Насилие против женщин в Германии. Что говорит статистика?
33 процента опрошенных мужчин считают насилие над женщинами "приемлемым". Общественность в шоке.
Общество
12.06.2023
12 июня 2023 г.