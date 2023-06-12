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Женщины-военные бундесвера в Берлине, 8 марта 2019 года
Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Феминизм

На это странице собраны материалы DW, посвященные движению за права женщин.

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Контекст

Карикатура: дворник расчистил на снегу лопатой дорожку в виде цифры 8

Подарок на 8 марта: а вы чего ждали?

Подарок на 8 марта: а вы чего ждали?

Чиновники требуют от россиянок рожать раньше и заботиться о семье. Что может предложить государство - в карикатуре DW.
Общество8 марта 2024 г.
На улицах Алматы

"Список девственниц" в Казахстане. Кому и зачем он нужен?

"Список девственниц" в Казахстане. Кому и зачем он нужен?

В Казахстане не прекращается скандал вокруг опубликованного в интернете "списка девственниц" ведущего вуза страны.
Конфликты8 марта 2024 г.
Клара Цеткин в 1923 году

Женщина, придумавшая праздник 8 Марта

Женщина, придумавшая праздник 8 Марта

Имя немецкой активистки Клары Цеткин неразрывно связано с празднованием Международного женского дня.
История8 марта 2024 г.
Владимир Путин

Немецкий эксперт: Война и насилие укрепляют власть Путина

Немецкий эксперт: Война и насилие укрепляют власть Путина

Власть Путина, считает аналитик берлинского Фонда "Наука и политика", держится на национализме, сексизме и автократии.
Политика1 ноября 2023 г.
Переговоры

Женщины во главе немецких компаний. Редкое явление?

Женщины во главе немецких компаний. Редкое явление?

В исполнительных и наблюдательных советах Германии больше женщин, чем раньше, но все еще слишком мало.
Культура19 октября 2023 г.
Руся, Mirum Music Festival 2015

Руся: "Мой беларускі пашпарт хутка скончыцца"

Руся: "Мой беларускі пашпарт хутка скончыцца"

Спявачка Руся распавяла ў інтэрв'ю DW пра беларускую мову, сола-мацярынства, КДБ-анёлаў і фемінізм.
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