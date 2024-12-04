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ПолитикаИран

В Иране временно освободили нобелевского лауреата Мохаммади

Ольга Лебедева
4 декабря 2024 г.

Иранская правозащитница Наргес Мохаммади, в 2023 году удостоенная Нобелевской премии мира, на три недели освобождена из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщил ее адвокат.

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Иранская правозащитница Наргес Мохаммади
Иранская правозащитница Наргес МохаммадиФото: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Власти Ирана временно освободили из заключения правозащитницу и лауреата Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади по медицинским показаниям. Дальнейшее исполнение ее приговора отложено на три недели, заявил адвокат Мохаммади Мостафа Нили в соцсети X в среду, 4 декабря.

Причиной решения стало физическое состояние его подзащитной после операции по удалению опухоли, указал адвокат. По его словам, опухоль была доброкачественной, но 52-летней женщине необходимо каждые три месяца проходить обследования.

Сторонники Мохаммади назвали решение недостаточным

Семья и сторонники Мохаммади назвали 21-дневную отсрочку исполнения приговора недостаточной. "Мы требуем немедленно и безоговорочно освободить Наргес Мохаммади" или, по меньшей мере, продлить ее временное освобождение до трех месяцев, заявили они.

Одного из лидеров иранского женского движения Наргес Мохаммади за последние 25 лет неоднократно задерживали и подвергали судебному преследованию за ее борьбу против обязательного ношения хиджаба и против смертной казни. В тюрьме она с некоторыми перерывами провела минувшие десять лет. В последний раз Мохаммади задержали в ноябре 2021 года в Тегеране. В июне 2024-го ей вынесли очередной приговор - лишение свободы на один год за "пропаганду против государства".

В 2023 году Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира - за борьбу против угнетения женщин, а также за продвижение прав человека и свободы для всех.

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