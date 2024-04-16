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Женщины в бундесвере востребованы, но пока их там мало

Лиза Хенель
16 апреля 2024 г.

Впервые в истории ФРГ женщина возглавила боевое подразделение ВМС, став командиром эскадры минных тральщиков. Но в целом женщины все еще недостаточно представлены в бундесвере.

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Инка фон Путткамер
Инка фон Путткамер - первая женщина, возглавившая боевое подразделение ВМС ГерманииФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

"Парадное построение, слушай мою команду", - громким голосом обращается Инка фон Путткамер (Inka von Puttkamer) к личному составу во время торжественной поверки на военно-морской базе в Киле. Фон Путткамер - с 27 марта новый командир 3-й эскадры минных тральщиков, первая женщина, возглавившая боевое подразделение ВМС Германии.

С 2001 года все должности и посты в бундесвере открыты для женщин. Таким был ответ ФРГ на решение Европейского суда, принятое годом ранее. "С тех пор многое произошло, - рассказывает DW Майя Апельт (Maja Apelt), военный социолог из Потсдамского университета.

Женщины-военнослужащие бундесвера на параде в Берлине
По данным на декабрь 2023 года, в рядах бундесвера службу несли более 24 000 женщинФото: Sean Gallup/Getty Images

На самом деле сейчас в немецких вооруженных силах служит гораздо больше женщин, чем несколько десятилетий назад. Если в 1985 году их было всего 117, то в декабре 2023-го - более 24 000, и их ряды постоянно растут. Появились и новые офицерские вакансии, такие как уполномоченный по вопросам равноправия. "С формальной стороны произошло многое", - констатирует Апельт.

Тем не менее в целом доля женщин в бундесвере все еще невелика - лишь около 13%. Большинство из них - более 8000 человек - заняты в медицинской службе. Если исключить их, то доля не будет достигать и девяти процентов. И все же немецкое правительство совсем недавно поставило перед собой цель повысить этот показатель до 20%.

Германия отстает от мировых лидеров

По нему Германия на данный момент опережает многие страны мира, однако и отстает от некоторых. В армии США, например, почти 20% личного состава - женщины. Даже в морской пехоте, особенно требовательном с точки зрения подготовки роде войск, их почти 10%. В Европе лидирует Норвегия, в вооруженных силах которой женщины составляют 15,7%, а если рассматривать только призывников, то целых 36%. Во Франции этот показатель составляет 16,5%.

Эва Хёгль представляет ежегодный доклад, 12 марта 2024 года
Эва Хёгль представляет ежегодный доклад, 12 марта 2024 годаФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Одним словом, Берлину есть к чему стремиться в данной области. В своем ежегодном докладе Эва Хёгль (Eva Högl), уполномоченная бундестага по делам вооруженных сил, подчеркивает важность наличия женщин в армии: "Они повышают качество службы благодаря своему опыту и навыкам. Как показывают исследования, смешанные команды всегда самые лучшие и эффективные". По словам социолога Апельт, женщины в вооруженных силах также способствуют и тому, что в зонах конфликтов учитываются женские проблемы и опасения.

Очевидно, что проблему признали и в самом бундесвере. В прошлом году министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) прямо агитировал женщин, говоря об их слабой представленности в немецкой армии: "Этого слишком мало. Между прочим это также не соответствует утверждению бундесвера о том, что он является армией граждан и гражданок".

В бундесвере всего три генерала-женщины

Однако, как подчеркивается в докладе парламентской уполномоченной по делам вооруженных сил, "армия граждан-женщин" еще не стала реальностью, особенно в высших эшелонах бундесвера.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и главный врач бундесвера Соня Фишер
Министр обороны ФРГ Борис Писториус и главный врач бундесвера Соня ФишерФото: Chris Emil Janssen/IMAGO IMAGES

"Женщины все еще в значительной степени недопредставлены на руководящих должностях, даже в медицинской службе, где их доля была очень высока на протяжении многих лет. Отрицать этот факт не получится, даже если приводить в пример образцовые карьеры немногочисленных женщин-военнослужащих - таких как первая женщина-командир батальона или первая женщина-командир подводной лодки", - отмечается в докладе.

На самом деле сейчас во всем бундесвере всего три генерала-женщины, и все они врачи. Возможно, такое положение стало одной из причин, объясняющих результаты недавнего исследования, которое было опубликовано Центром военной истории и социальных наук бундесвера. Согласно опросу, только 36% молодых женщин в возрасте от 16 до 29 лет согласились с тем, что бундесвер является привлекательным работодателем. Среди мужчин положительный ответ дали 56%.

Бундесвер отражает ситуацию в обществе

Другие проблемы, которые могут сделать военную службу непривлекательной для женщин, - это несовместимость карьеры и семьи, а также случаи сексуальных домогательств. В своем ежегодном докладе Эва Хёгль упоминает, например, о двухгодичных курсах подготовки генералов и адмиралов. Они, как отмечается в документе, все еще недостаточно гибкие и требуют частых переездов, что создает трудности для военнослужащих с детьми.

В то же время проблема сексуальных домогательств по-прежнему актуальна для бундесвера. В 2022 году, согласно докладу уполномоченной, было зарегистрировано более 350 инцидентов, связанных с подозрениями в совершении преступлений против сексуального самоопределения. Внутреннее расследование показало, что 80% пострадавших - женщины. Майя Апельт отмечает и более широкий социальный контекст проблемы. Бундесвер, по ее мнению, отражает те области и сферы, в которых доминируют мужчины: "Едва ли какая-либо другая профессия так тесно связана с мужественностью, как военная служба".

Тем не менее, добавляет Апельт, медслужба и большое число женщин на ней прямо показывают, что сам по себе бундесвер в принципе не действует на женщин устрашающе. Очень важны примеры для подражания, особенно на руководящих должностях, подчеркивает военный социолог: "Важно увидеть, что это возможно. Что я не единственная, что для женщины вполне возможно пойти по этому пути. С одной стороны, женщины на руководящих должностях (в бундесвере. - Ред.) - это пример для подражания, но, с другой - они, конечно, могут быть теми, кто открывают двери".

Инка фон Путткамер
Инка фон Путткамер сделала завидную карьеру в немецких ВМС Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Командир эскадры минных тральщиков Инка фон Путткамер также считает себя примером для подражания. Однако она уверена, что сегодня такие назначения не должны быть чем-то особенным в военно-морском флоте. "Мне трудно понять, когда постоянно подчеркивается тот факт, что я женщина. Бундесвер предоставляет моему мужу и мне равные шансы занимать руководящие должности и совмещать это с семейной жизнью. Безусловно, это связано со стрессом и требует хорошей организации и предварительного планирования. Но это возможно", - констатирует фон Путткамер.

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