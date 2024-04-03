Бундесвер: часть НАТО и фактор сдерживания для Кремля

Бундесвер был создан для защиты от размещенных в ГДР советских войск. После падения Берлинской стены его военные участвовали в миссиях в бывшей Югославии и Афганистане. Теперь угроза снова исходит от Москвы.

В начале 1996 года немецкие солдаты впервые после окончания Второй мировой войны ступили в боевом снаряжении на землю другой европейской страны. Они прибыли в Боснию и Герцеговину - причем не как "голубые каски" ООН, а в рамках миссии НАТО.

В 1992 году бывшая югославская республика была ввергнута в самую кровопролитную с 1945 года войну на европейском континенте - в межэтнический конфликт между сербами, боснийскими мусульманами и хорватами. На начальном этапе войны в ней также участвовала Югославская народная армия. В декабре 1995 года противоборствующие стороны, соседние страны и главы государств и правительств США, Великобритании, Франции и Германии подписали Дейтонские мирные соглашения.

Миссия НАТО в Боснии: перемены в бундесвере

Для обеспечения прекращения огня в маленькой стране на юго-востоке Европы НАТО организовала миссию IFOR (Implementation Force), а затем SFOR (Stabilisation Force) - при участии Германии. Однако миссия ознаменовала собой нечто большее, чем просто начало активного вовлечения альянса в события на Западных Балканах. Прежде всего для бундесвера это стало огромным вызовом - к которому немецкая армия и ее военнослужащие были лишь частично готовы.

Подразделения бундесвера в составе SFOR в Боснии, май 2004 года Фото: Getty Images/Afp/Elvis Barukcic

Так называемые миссии "за пределами района базирования" до того момента не входили в программу подготовки вооруженных сил Германии. В итоге не были полностью готовы ни люди, ни техника. Так, в Боснии приходилось даже расширять некоторые дороги, потому что неприспособленная для подобных миссий тяжелая военная техника не могла продвигаться по ним.

В период холодной войны бундесвер отвечал в НАТО в первую очередь за оборону от вторжения со стороны стран Варшавского договора, входивших в советскую зону влияния, которая также включала в себя восток нынешней Германии - социалистическую ГДР. Только там Советский Союз разместил полмиллиона своих военных. Кроме того, более 150 000 солдат числилось в рядах Национальной народной армии (ННА) ГДР.

Маневры НАТО: советское наступление на Северо-Германской низменности

Поэтому каждый год на учениях НАТО разыгрывался сценарий советской танковой атаки на равнинных участках на севере Германии. Подразделения бундесвера, имеющие на вооружении боевой танк Leopard, должны были по сценарию противостоять такой атаке до тех пор, пока при поддержке США - крупнейшей страны НАТО - не будет установлено полное доминирование в воздухе.

Немецкий танк Leopard 2 A4 Фото: Csaba Krizsan/dpa/picture alliance

В целях выполнения этой довольно точно определенной задачи в НАТО армия ФРГ выросла с 249 000 солдат в 1958 году до 493 000 в 1972-м - это максимальная численность бундесвера за всю его историю. Примерно на этом уровне число военных в Германии оставалось до падения Берлинской стены в ноябре 1989 года. После этого численность снова возросла лишь на короткое время, когда бундесвер интегрировал восточногерманскую ННА - в первую очередь с целью свертывания ее структур.

Численность бундесвера - 181 000 военнослужащих

Спустя два десятилетия после падения железного занавеса в Европе, разделявшего ее западную и восточную части, в бундесвере несли службу всего около 200 000 военных. По данным Минобороны ФРГ, в 2023 году численность немецкой армии составляла 181 000 человек. Из них лишь небольшая часть готова к боевым миссиям в составе НАТО. Будучи задействованным в миссии НАТО в Афганистане после терактов в США в 2001 году, бундесвер вновь должен был приспосабливаться к выполнению новых задач.

Таковыми цели армии ФРГ оставались довольно долгое время, пока не произошла "смена эпох" (Zeitenwende). Это выражение использовал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в немецком парламенте через несколько дней после вторжения России в соседнюю Украину 24 февраля 2022 года. Защита от крупномасштабного нападения в Европе - это сценарий, который многие военачальники даже не рассматривали через три десятилетия после окончания холодной войны.

Писториус: Через пять лет Германия должна быть "способной воевать"

Бундесвер должен стать "способным воевать" (kriegstüchtig), считает теперь министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Некоторые аналитики исходят из того, что Россия может атаковать территорию стран НАТО уже менее чем через пять лет.

После вторжения в Украину Москва поставила свою экономику на военные рельсы. А бундесверу, согласно некоторым экспертным оценкам, после трех десятилетий операций "за пределами зоны базирования" в случае защиты от такого российского нападения хватит боеприпасов лишь на несколько дней.

Поэтому перед немецкой армией как частью НАТО вновь поставлена задача - довести свое оснащение до такого уровня, чтобы фактор устрашения для России стал бы весомым и чтобы Москва отказалась от возможного нападения на страны - члены альянса. Как это и было в течение четырех десятилетий холодной войны.

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