"Смена эпох" год спустя: канцлер о войне РФ против Украины

Олаф Шольц выступил с правительственным заявлением, в котором подвел итоги нового политического курса, взятого Германией после начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года.

"С пистолетом у виска невозможно вести переговоры. Разве что о собственной капитуляции". Так Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокомментировал звучащие в Германии призывы левых, популистов и пацифистов отказаться от поставок немецких вооружений Украине и вместо этого содействовать началу мирных переговоров между Киевом и Москвой.

В четверг, 2 марта, канцлер выступал в бундестаге с правительственным заявлением, в котором он подвел промежуточный итог "смены эпох", которую он сам провозгласил год назад - 27 февраля 2022 года, на третий день широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Мирные переговоры с РФ пока невозможны

"Путин откровенно говорит о целях своей войны: захватить обширные части территории Украины, уничтожить Украину как нацию, - заявил Олаф Шольц. - Тем самым он заносит топор над, пожалуй, самым большим достижением политики разрядки - общего согласия о недопустимости насильственного изменения границ в Европе".

Канцлер уверен: "Если Украина перестанет защищаться, то настанет не мир, настанет конец Украины". Именно поэтому, поясняет социал-демократ, недопустимо предпринимать какие бы то ни было дипломатические усилия без участия и без согласия на то самих украинцев.

Шольц: "Если Украина перестанет защищаться, то настанет не мир, настанет конец Украины" Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Такой же точки зрения придерживаются и входящие в правящую коалицию "зеленые". "Путин имеет возможность немедленно прекратить эту войну, если он остановит бои, тут же остановится и война, - заявила под аплодисменты сопредседательница "зеленой" фракции Бритта Хассельман (Britta Haßelmann). - Если же Украина прекратит сражаться, ее больше не будет".

Речь не идет о выборе между дипломатией и поставками вооружений, говорила она, обращаясь к представителям Левой партии, ратующим за прекращение военной помощи Киеву: "Украина нуждается в поддержке - гуманитарной, экономической, но и оружием, иначе она не сможет сама себя защищать".

С курсом правящей коалиции в том, что касается роли дипломатии, согласен, что бывает нечасто, и лидер парламентской оппозиции, председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Он почти слово в слово повторил тезис Шольца и Хассельман: "Если сегодня смолкнут российские орудия, то уже завтра война кончится. Если же украинцы сегодня сложат оружие, то завтра наступит конец украинскому народу и Украине как государству".

Немецкая помощь Украине будет нарастать

Олаф Шольц убежден, что Россия не добьется военной победы в Украине в том числе и потому, что Германия и ее партнеры будут и дальше оказывать Киеву массивную помощь. "Путин ошибается, если думает, что время играет на него, - заявил канцлер. - Чем раньше он поймет, что его имперские цели недостижимы, тем выше шансы на прекращение этой войны".

Общая сумма немецкой помощи Украине превысила в минувшие 12 месяцев 14 млрд евро, из которых свыше 2,5 млрд - поставки вооружений. И такие поставки, пообещал канцлер, будут расширяться. На очереди - система ПВО Patriot, бронетранспортеры Marder, тяжелые танки Leopard 2 и Leopard 1 и еще одна зенитная установка IRIS-T.

На очереди для Украины - танки Leopard 2 Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

Причем, подчеркнул Шольц, Германия действует не в одиночку. Поставки танков Leopard 2 осуществляются вместе с Польшей, Швецией, Норвегией, Испанией, Канадой и Португалией, Leopard 1 и гаубиц - с Данией, Нидерландами и Италией, систем залпового огня - с Великобританией и США. Напомнил он и о том, что обучение обращению с западной боевой техникой на немецких полигонах уже прошли более трех тысяч украинских военнослужащих.

"Свобода должна быть всегда лучше вооружена, чем тирания"

Другим элементом провозглашенной канцлером "смены вех", наряду с пересмотром прежнего отказа от экспорта вооружений в кризисные регионы мира и страны, охваченные боевыми действиями, стал акцент на резкое увеличение немецких расходов на оборону и перевооружение бундесвера.

В качестве первоочередной меры в прошлом году был создан специальный фонд в 100 млрд евро. Но когда Олаф Шольц начал рассказывать про "успехи" в деле модернизации немецкой армии, в рядах консерваторов, также голосовавших за этот фонд, раздался смех.

Фридрих Мерц в бундестаге 2 марта 2023 года Фото: Annegret Hilse/REUTERS

"Год назад вы заявили, что отныне мы будем расходовать на оснащение бундесвера более 2% ВВП в год, - напомнил канцлеру Фридрих Мерц. - Теперь мы вынуждены констатировать, что оборонный бюджет 2023 года уменьшился по сравнению с 2022 годом на 300 млн евро. А что касается фонда в 100 млрд, то из него на сегодняшний день потрачены только 600 млн, а дальнейшие заказы заставляют себя ждать".

"Свобода должна быть всегда лучше вооружена, чем тирания", - процитировал в этой связи Мерц премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Не в восторге консерваторы и от объема и темпов оказания немецкой военной помощи Украине. "Без помощи американцев Киев, а с ним и вся Украина была бы сегодня в руках России", - уверен их лидер.

Китай, "Новый шелковый путь" и "Северный поток - 2"

По-разному, пусть и в нюансах, канцлер и его главный парламентский оппонент оценили роль Китая. И в том, что касается войны России против Украины, и на мировой арене вообще.

Олаф Шольц и Си Цзиньпин в Пекине Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Олаф Шольц рассказал о том, что во время его визита в Пекин, а затем и на саммите G20 лидер КНР Си Цзиньпин недвусмысленно осудил угрозы России применить ядерное оружие в войне против Украины, что, по оценке канцлера, способствовало деэскалации ситуации. И хорошо, продолжал он, что свое однозначно негативное отношение к ядерному, а также химическому и биологическому оружию Китай повторил в своем недавнем плане из 12 пунктов.

"Но от Китая можно по праву ожидать, что свои предложения он обсудит с главными пострадавшими - украинцами и президентом Зеленским", - сказал Шольц. Он с сожалением отметил то обстоятельство, что на недавней встрече министров финансов G20 Китай не захотел, как это было на саммите на Бали, подтвердить свое четкое осуждение российской агрессии. Канцлер призвал Пекин использовать свое влияние с тем, чтобы побудить Россию вывести войска из Украины, и воздержаться от поставок оружия Москве.

Фридрих Мерц в критике Китая пошел еще дальше. "Наряду с войной в Украине это станет для нас следующим крупным вызовом, необходимо прояснить наши отношения с Китаем", - заявил он и напомнил о том, что, заблуждаясь, Берлин слишком долго держался за газопроводный проект "Северный поток - 2".

"Но то, что Россия делала с "Северным потоком - 2", КНР делает уже на протяжении многих лет с помощью проекта так называемого "Нового шелкового пути", - убежден Мерц. - Это точно такой же имперский проект, призванный обеспечить экономическое влияние и политическое засилье в куда более большом регионе, чем этого могла достичь Россия с помощью "Северного потока - 2". Председатель ХДС призвал не повторять с Китаем той же ошибки, которую Германия совершила с российским газопроводом.

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