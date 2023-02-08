Минобороны ФРГ: Первые "Леопарды" будут в Украине в марте

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Министр обороны Германии Борис Писториус и глава Минобороны Украины Алексей Резников в Киеве, 7 февраля 2023 года
Борис Писториус и Алексей Резников в КиевеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
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Ник Конноли | Александра Иванова
1 ч. назад

Борис Писториус рассказал немецким журналистам о сроках поставок Украине танков Leopard и перспективах расширения производства оборонной промышленности Германии ради дальнейшей помощи Киеву.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) во время краткого общения в Киеве с корреспондентами DW, телеканала Sat 1 и других немецких медиакомпаний вечером 7 февраля рассказал, когда немецкие танки де-факто окажутся в Украине, и намерена ли оборонная промышленность Германии расширять производство ради дальнейшего снабжения Украины вооружениями. Ранее в тот же день министерство обороны ФРГ сообщило, что правительство Германии выдало немецким компаниям разрешение на экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1А5 из промышленных запасов. 

По словам главы Минобороны Германии, сроки поставки танков Leopard в Украину "очень различны". "Наши танки Leopard 2A6 будут здесь в конце марта. Другие - вскоре после этого. Танки Leopard 1A5 поступают не из наших запасов. Это запасы (оборонной. - Ред.) промышленности, которые сейчас выкупают и технически готовят (к отправке в Украину. - Ред.) другие страны вместе с Германией. Так что оказать непостредственное влияние на этот процесс мы не можем", - пояснил он, добавив, что на то, чтобы собрать 80-100 таких танков, "уйдут месяцы".

Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Отвечая на вопрос о том, будет ли немецкая промышленность увеличивать объемы производства, чтобы иметь возможность поставить в Украину больше военной техники, запчастей и боеприпасов, он указал, что "из этого следует исходить". "Это - задача оборонной промышленности. Кроме того, разговоры, которые я проводил до сегодняшнего дня, говорят о том, что она пойдет по этому пути", - подчеркнул глава германского оборонного ведомства.

Обучение украинcких военных в Германии

Комментируя состоявшуюся в тот же день, 7 февраля, встречу с украинскими военными, которые отправились в Германию, чтобы пройти обучение управлению танками Leopard, Писториус отметил, что они произвели на него большое впечатление: "По лицам этих людей видно, что происходит у них внутри, какой нагрузке они подвержены, недавно вернувшись с фронта, как давит на них пережитое. Понимаете, они сейчас отправляются в Германию, знакомятся с танками Leopard, проходят обучение, а потом возвращаются и снова идут на фронт. Это - невероятная нагрузка. И это увеличивает мое восхищение тем, что демонстрируют украинцы, и уважение к этому".

В прошлом украинская сторона не раз критиковала Берлин за сдержанность в вопросе одобрения поставок боевых танков в находящуюся в состоянии войны страну. Судя по словам Писториуса, сегодня ситуация выглядит иначе. "Я дважды встречался с моим коллегой (министром обороны Украины Алексеем. - Ред.) Резниковым: на базе Рамштайн и сегодня. Также я встретился сегодня с президентом Зеленским. И ни в одном из разговоров с ними, как в Рамштайне, так и сегодня, ни один из них не проронил ни одного слова критики по отношению к действиям Германии. Напротив: (в Киеве. -  Ред.) ценят активную деятельность Германии (по поддержке Украины. - Ред.) и очень благодарны ей за это. Конечно, хотят большего, но критики нет", - отметил немецкий министр.

"Мы продолжаем соотрудничать, проявляя большое доверие по отношению друг к другу и надежность. Потому что мы, в Германии, как и наши партнеры в Европе и за ее пределами, знаем, как важно, чтобы Украина могла продолжить вести оборону", - резюмировал он.

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