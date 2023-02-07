Глава Минобороны Германии Писториус прибыл в Украину

На 349-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 7 февраля (время московское).

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл в Киев. Визит не был анонсирован из соображений безопасности. Глава оборонного ведомства подтвердил сведения о будущих поставках Leopard 1A5 и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран. К первому-второму кварталу 2024 года эти танки должны появиться как минимум у трех батальонов, указал Писториус.

Der Spiegel: Берлин одобрил поставку Украине 178 Leopard 1

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Немецкие танки Leopard 1 (фото из архива) Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Федеральный совет безопасности (Bundessicherheitsrat) Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1, сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников. В то же время издание "Business Insider" ранее писало об одобрении поставок 187 боевых машин, 88 из которых отправит концерн Rheinmetall и 99 - компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

По данным Der Spiegel, еще не принято решение о финансировании ремонта этих танков. Не исключается также, что Украина получит в итоге меньшее число танков Leopard 1, поскольку часть из них придется разобрать на запчасти для ремонта остальных.

Как заявил журналистам глава Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger), концерн рассчитывает отправить от 20 до 25 Leopard 1 в текущем году, а остальные из партии в 88 единиц - в 2024-м.

В Евросоюзе запускают проект "Радио "Свободная Россия"

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Еврокомиссар Вера Юрова объявила о запуске проекта "Радио "Свободная Россия". Пока что это рабочее название, уточнила она. По словам Юровой, цель проекта - поддержать независимых российских журналистов, расширить масштаб их деятельности и заполнить пробел на рынке русскоязычных СМИ, "чтобы они могли создавать больше контента и шире распространять его" без вмешательства в редакционную политику. "Я хочу поддержать идею, что у людей должен быть выбор", - сказала еврокомиссар, отвечающая за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности на конференции по борьбе с дезинформацией в Брюсселе.

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Адвокат Михаил Беньяшоштрафован Первомайским районным судом Краснодара на 30 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии, сообщило издание "Адвокатская улица". Беньяша обвинили в том, что в его публикациях в Telegram-канале после 24 февраля 2022 года около 30 раз использовалось слово "война" в разных контекстах. Заседание суда прошло без Беньяша, который просил перенести его, поскольку сам должен был участвовать в другом заседании по его уголовному делу. В октябре 2022 года Михаил Беньяш был признан в России "иноагентом".

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В Украине в распоряжение государства передано 170 тысяч тонн железной руды, находившейся на "подпольных складах". Как сообщило Бюро экономической безопасности Украины, "эти полезные ископаемые косвенно принадлежат приближенному к президенту РФ олигарху через компанию-нерезидента". Ведомство по борьбе с коррупцией не назвало его имя, указав лишь, что он находится под санкциями Украины, Евросоюза и США. Однако в декабре 2022 года Служба безопасности Украины сообщала об аресте более 160 тысяч тонн руды, принадлежащей российскому олигарху Алишеру Усманову. Тогда в принадлежащей Усманову российской компании "Металлоинвест" отвергли заявление СБУ о хранении "украинской железной руды" на "подпольных складах".

По данным Бюро экономической безопасности Украины, стоимость конфискованной руды составляет 1,8 млрд гривен (45,7 млн евро). Склады с ней находились на территории нескольких морских портов в Одесской области. Как утверждают в ведомстве, до войны компания российского олигарха использовала схему прерванного транзита для уклонения от уплаты налогов, в результате чего украинской казне был нанесен ущерб в 118 млн гривен (3 млн евро). После начала войны компания пыталась нелегально отправить руду морем в Россию.

Кабмин Украины согласовал назначение новых глав трех ОВА

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Кабинет министров Украины согласовал назначение новых глав трех областных военных администраций. В Днепропетровской области пост займет Сергей Лысак, в Запорожской - Юрий Малашко, в Херсонской - Александр Прокудин, говорится в проектах указов.

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В энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности, в то же время производство электричества выросло, сообщает компания "Укрэнерго". Один блок на одной из тепловых электростанций включен в работу после аварийного ремонта, однако даже с учетом импорта электроэнергии ее объем недостаточен для покрытия потребления, указали в компании. В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения, добавили в "Укрэнерго".

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За прошедшие два месяца украинские беспилотники более 20 раз атаковали территорию России, сообщил Telegram-канал "Верстка", опираясь на открытые данные. До этого украинские удары с помощью беспилотников носили единичный характер и в основном наносились по территории Крыма. В декабре украинские БПЛА девять раз атаковали объекты в России. Из них в пяти случаях удары были нанесены по военным аэродромам: 5 декабря - по авиабазам под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области, 6 декабря – по аэродрому в Курской области. В январе украинские дроны залетали на территорию России не менее 10 раз: в Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также три раза в Севастополь в аннексированном Крыму. В феврале зафиксировано уже два случая: 6 февраля беспилотник взорвался на высоте 50 метров в лесу под Калугой в менее чем 200 километрах от Москвы. В тот же день украинский дрон атаковал Северский район в Брянской области, в результате были ранены два российских военных.

Депутат Европарламента сообщил о начале создания трибунала над Путиным

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Трибунал против президента РФ Владимира Путина за развязывание агрессивной войны уже начали создавать, заявила Telegram-каналу "Можем объяснить" депутат Европарламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене. Это будет первыймеждународный трибунал,созданный в обход Совета Безопасности ООН, в котором Россия обладает право вето. Легитимность нового судебного органа "будет обеспечена за счет поддержки Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Telegram-каналу экс-председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас. По его словам, трибунал учредят с помощью многостороннего международного договора, на заключение которого может уйти до двух лет. Путина и его окружение будут судить за преступление агрессии, то есть применение вооруженной силы против другого государства.

Международный уголовный суд в Гааге (фото из архива) Фото: Hollandse Hoogte/ANP/imago images

По словам Жалимаса, юрисдикция трибунала будет основана на уголовном законодательстве Украины, в котором есть статьи о пропаганде войны; планировании, подготовке и ведении агрессивной войны, а также нарушении законов и обычаев ведения войны. Преступления в Украине уже расследуют юристы Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и десяти стран-членов Евросоюза. Президентский иммунитет Путина не помешает привлечь его к суду, так как "принцип иммунитета не распространяется на процессы международных трибуналов", пояснил Дайнюс Жалимас. Местом создания трибунала может стать Гаага.

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"Большинство случаев дезинформации и атак, направленных против Евросоюза, исходят из России или связаны с Россией", - заявил на брифинге официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. По его словам, это один из выводов нового доклада Брюсселя, посвященного иностранной дезинформации и угрозам, которые она несет, сообщает корреспондентка DW.

Президент ФРГ заверил Украину в поддержке со стороны Германии

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заверил Украину в "непоколебимой" поддержке Германии в борьбе с российской агрессией, которая "принесла украинцам бесконечные страдания". Об этом немецкий политик заявил в Женеве на присуждении награды бывшему главе Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру. По словам Штайнмайера, за его долгие годы деятельности в сфере внешней политики редко возникал конфликт, в котором было так отчетливо видно, кто агрессор, а кто - жертва агрессии. Не может быть двух мнений о том, кто несет ответственность за нарушение права, насилие, причинение страданий миллионам людей, заявил президент ФРГ.

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На нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар, которому присвоили третий ранг сложности. По данным Telegram-канала "112", возгорание началось в одной из колонн с бензином. Погибших и пострадавших нет. В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку. В компании "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" уже заявили, что пожар ликвидирован и что предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Верховная рада продлила военное положение в Украине до конца мая

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Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации в стране на 90 суток - до 20 мая. За принятие соответствующих законопроектов проголосовали 348 и 344 депутата при минимально необходимых 226 голосах. В пояснительной записке к проектам отмечается, что они необходимы для принятия адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии России против Украины. С начала войны 24 февраля прошлого года военное положение в Украине продлено уже в шестой раз.

Хроника событий 7 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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