СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

Все ведущие СМИ Германии облетела фраза Владимира Путина о том, что "нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев". Он произнес ее в Волгограде на торжественном вечере, посвященном 80-летию разгрома Красной Армией войск вермахта в Сталинградской битве. Некоторые немецкие издания опубликовали комментарии к речи президента РФ, а также к открытию памятника Сталину в городе на Волге и к его символическому временному "переименованию" в Сталинград.

FAZ: "Угроза не для народа России, а для диктатуры Путина"

В консервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) комментарий Бертольда Колера (Berthold Kohler), одного из четырех главных редакторов газеты, вышел под заголовком "Большая ложь Путина". "Для россиян слово "Сталинград" олицетворяет триумф над фашизмом, достигнутый благодаря величайшей готовности к самопожертвованию. В Германии оно стало символом безумия преступной, а потому обреченной на поражение агрессивной войны, которая никогда больше не должна исходить с немецкой земли", - указывает автор.

Он напоминает, что в ФРГ "многие десятилетия верили, что и ни одно другое европейское государство не будет вынашивать планы захватить соседние страны ради расширения подвластных территорий и порабощения других наций, заявляя, что они не имеют права на существование. В то, что такие намерения могут быть, немецкие политики не хотели верить даже после нападения Путина на Крым. А ведь невозможно было не заметить, что Путин, в отличие от общегерманского консенсуса, рассматривает войну не как полный провал политики, а как испытанный метод достижения цели - восстановления российской империи".

Волгоград, 2 февраля 2023 года. Владимир Путин в Зале славы мемориального комплекса на Мамаевом кургане Фото: DMITRY LOBAKIN/AFP

"Самодержец в Кремле ведет нынешнюю войну под знаменем борьбы с гитлеровской Германией, перед которым склоняют свои головы все россияне. Однако Путин втаптывает его в грязь своей большой ложью о том, будто в Украине необходимо уничтожить "нацизм в современном обличии", который якобы представляет угрозу для России", - отмечает комментатор Frankfurter Allgemeine Zeitung. И в заключение подчеркивает: "Угрозами, которые Путин хочет искоренить в Украине и во всех соседних странах, являются демократия, разделение властей, права человека. Это угрозы не для народа России, а для диктатуры Путина".

Taz: "Как все еще можно рассчитывать на переговоры?"

Левая газета Taz в комментарии под заголовком "Диктатор в роли жертвы" анализирует, как именно Путин инструментализирует советскую победу в Сталинграде для оправдания сегодняшней войны в Украине.

"Там Россия не просто ведет героическую борьбу против воображаемых фашистов – это надуманное утверждение вот уже скоро год призвано оправдать агрессию Москвы против соседней страны и по-прежнему падает на благодатную почву в соответствующих западных кругах. Нет, теперь Москва находится уже в состоянии войны против "коллективного Запада", который показал свой отвратительный фашистский облик и угрожает России, в том числе немецкими танками "Леопард". Путинская империя мутировала из агрессора в защищающуюся страну. Вот как это просто - представить преступника в роли жертвы", - отмечается в публикации.

Краматорск. Поиск выживших под руинами жилого дома после ракетного обстрела со стороны войск РФ, 1 февраля Фото: YASUYOSHI CHIBA/AFP

А раз Россия выполняет благородную миссию, продолжает объяснять российский "официальный нарратив" газета Taz, то цель оправдывает средства. Напоминание об истории призвано оправдать нынешнее насилие: "Это означает, что украинские города и села будут и дальше стираться с лица земли, у гражданских лиц будут отнимать жизнь. Российских солдат будут, невзирая на потери, отправлять в бессмысленную мясорубку, а критикам так называемой специальной операции внутри страны будут самыми жестокими способами затыкать рот".

Газета Taz задается вопросом, как после всего этого еще можно рассчитывать на переговоры с Россией, с Путиным? "Пусть это объяснят те, кто все еще считают такую опцию реалистичной и громко требуют воспользоваться ею. Только им следовало бы добавить, что ради доброго мира они готовы пожертвовать Украиной. И не только ей", - указывается в комменатрии.

Der Spiegel: "Гротескное выступление, полное примитивных угроз"

Комментатор онлайн-портала леволиберального еженедельника Der Spiegel сопоставляет выступление президента РФ в Волгограде с прибытием в тот же день в украинскую столицу европейской делегации для участия в саммите Евросоюз - Украина.

Руководители Украины и Еврокомиссии в Киеве, 2 феварля 2023 года Фото: Ukraine Presidency/dpa/picture alliance

"И что же делает Путин? Пока ЕС и Киев думают о будущем, он продолжает жить в прошлом. Как и ожидалось, хозяин Кремля в своей речи во время торжеств к 80-летию Сталинградской битвы провел параллели между борьбой своей страны против нацистов и вторжением в Украину. Это было гротескное выступление, полное примитивных угроз", - считает комментатор еженедельника Der Spiegel. Фразу российского президента про немецкие танки с крестами автор расценивает так: "Подобное говорят обычно те, кто уже не знает, как быть дальше".

Volksstimme: "Системе Путина теперь не хватает только Гулага"

Региональная газета Volksstimme, выходящая в восточногерманском городе Магдебурге, комментирует открытие в Волгограде памятника Сталину (рядом с ним также установлены бюсты маршалов Жукова и Василевского. - Ред.) и временное "переименование" города в Сталинград.

Памятник Сталину, открытый в Волгограде 1 февраля 2023 года Фото: Pavel Bednyakov/Sputnik/SNA/IMAGO

"Тем самым из бутылки полностью выпустили дух красного диктора. Советские лидеры, правившие после Сталина, пытались вновь поймать этот злой дух, но делали это нерешительно, а потому безуспешно. После того, как нынешний хозяин Кремля окончательно развеял остатки демократии в России, миф о Сталине реактивируют. Речь, понятное дело, не о массовом убийце, а о победоносном полководце в Сталинграде и позднее в целом во Второй мировой войне", - сказано в публикации.

"Сегодня россияне сами стали агрессорами в Украине. И над всем этим парит дух Сталина: слово хозяина Кремля – закон. Кто этому воспротивится, того наказывают или бросают в тюрьму. В системе Путина теперь не хватает только Гулага", - приходит к выводу газета Volksstimme.

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