80 лет после Сталинградской битвы: Путин угрожает Германии

"Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", - заявил Владимир Путин в адрес Германии, которая решила отправить Украине танки Leopard 2.

Президент России Владимир Путин спустя 80 лет после разгрома Красной Армией войск вермахта в Сталинградской битве обвинил Германию в том, что она якобы позволяет втянуть себя в новую войну с Россией. "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", - заявил Путин на торжественной церемонии в Волгограде в четверг, 2 февраля. - И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины".

Но Россия будет защищаться и в этот раз, сказал он, говоря о войне против Украины, которую РФ начала почти год назад. "Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", - пригрозил лидер ядерной державы.

Выступление в Волгограде стало первым публичным комментарием Путина после того, как Германия решила поставить Украине танки Leopard 2. При этом глава Кремля обвинил некий "коллективный Запад" в антироссийской политике, проведя параллель с временами национал-социализма. "Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны", - заявил Путин.

Между тем официальный Берлин неоднократно подчеркивал, что Германия не является и не намерена становиться стороной в войне.

Критики уже ранее обвиняли Владимира Путина в том, что он злоупотребляет священными для многих россиян памятными датами, связанными с победой Советского Союза над гитлеровской Германией во Второй мировой войне, используя их для пропаганды вторжения России в Украину.

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